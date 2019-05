Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı

Japon girişimci şirket Ispace, Ay'a düzenleyeceği iki farklı görev için tam 90 milyon dolar para topladığını açıkladı. Japonya'nın birçok dev şirketinden yatırım aldığını açıklayan şirket, bu yatırımlar yardımıyla önümüzdeki 3 yıl içerisinde iki farklı Ay görevi düzenlemeyi hedefliyor.

Google'ın 20 milyon dolarlık uzay yarışının da içerisindeler

Ispace'in uydumuz Ay üzerindeki planları ise oldukça enteresan.bulunacağını ve her yıl 10.000 turistin Ay'ı ziyarete gideceğini tahmin eden şirket, bu dönemler için bir taşıma sistemi oluşturup düzenli olarak Ay'a kargo taşımamayı hedefliyor. Bu taşıma sistemi Ispace'in nihai hedefi durumunda ancak şirket, çok daha enteresan ve kısa vadeli bir başka plana daha sahip:Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin Ay'da reklamlarını yapmayı planlıyor.Ay'ın yüzeyine indirmeyi hedefleyen şirket, her şey yolunda gittiği takdirde yatırım yapan şirketlerin Ay'ayerleştirmek ve bu reklam panolarının görsellerini Ay'dan Dünya'ya ulaştırmak istiyor."İnsanlar uzaya fakirleşmek için gitmek istemezler," şeklinde konuşan,"Bu nedenle dış uzayda bir ekonomi oluşturmanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Şirketlerinlogolarının Ay'dan fotoğrafını görmek isteyeceklerinden eminim." ifadelerini kullanıyor.Ispace ayrıca şu sıralar Google Lunar X PRIZE'da yarışmakta olan'nun da sahibi. Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirketsahibi olacak.Yarışma 34 şirketin katılımıyla başlamış olsa da artık son aylara girdiğimiz şu sıralardaJaponya'dan, Hindistan'dan, ABD'den, İsrail'denve uluslararası bir ekipten oluşanşu anda Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir mücadele içerisindeler. 3vakti olan şirketlerin ödülü kazanabilmek için uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.Ispace her ne kadar Team Hakuto'yu yönetiyor olsa da CEO Takeshi Hakamada, iki şirketin hedeflerinin birbirleriyle ilişkili olmadığını söylüyor. Hakuto'dan bağımsız olarakdüzenlemek isteyen Ispace, ilk olarak Ay'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi sonrasında 2020'de ise bir gözlem aracını yüzeye indirmeyi hedefliyor. Japon şirket ayrıca diğer tüm uzay şirketleri gibiçıkmayı da planlıyor. Bakalım bu girişim gelecek yıllarda nasıl sonuçlar verecek.Ispace'in 2040 vizyonuyla ilgili hazırladığı video: