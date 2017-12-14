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Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı

Japonya'nın dev kuruluşlarından yüklü miktarlarda yatırım alan Ispace isimli şirket, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Ay'a iki farklı görev düzenlemek istiyor. Japon şirketin hedefleriyse epey enteresan.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon girişimci şirket Ispace, Ay'a düzenleyeceği iki farklı görev için tam 90 milyon dolar para topladığını açıkladı. Japonya'nın birçok dev şirketinden yatırım aldığını açıklayan şirket, bu yatırımlar yardımıyla önümüzdeki 3 yıl içerisinde iki farklı Ay görevi düzenlemeyi hedefliyor.

Ispace'in uydumuz Ay üzerindeki planları ise oldukça enteresan. 2040 yılı itibariyle Ay'da yaşayan 1000 kişilik bir koloninin bulunacağını ve her yıl 10.000 turistin Ay'ı ziyarete gideceğini tahmin eden şirket, bu dönemler için bir taşıma sistemi oluşturup düzenli olarak Ay'a kargo taşımamayı hedefliyor. Bu taşıma sistemi Ispace'in nihai hedefi durumunda ancak şirket, çok daha enteresan ve kısa vadeli bir başka plana daha sahip: Ay'a reklam panoları dikmek.

Ayrıca Bkz. "Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor"
Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin Ay'da reklamlarını yapmayı planlıyor. 2020 yılında ilk gözlem aracını Ay'ın yüzeyine indirmeyi hedefleyen şirket, her şey yolunda gittiği takdirde yatırım yapan şirketlerin Ay'a küçük reklam panolarını yerleştirmek ve bu reklam panolarının görsellerini Ay'dan Dünya'ya ulaştırmak istiyor.

"İnsanlar uzaya fakirleşmek için gitmek istemezler," şeklinde konuşan Ispace CEO'su Takeshi Hakamada,"Bu nedenle dış uzayda bir ekonomi oluşturmanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin arka planda Dünya olacak şekilde logolarının Ay'dan fotoğrafını görmek isteyeceklerinden eminim." ifadelerini kullanıyor.

Google'ın 20 milyon dolarlık uzay yarışının da içerisindeler


Ispace ayrıca şu sıralar Google Lunar X PRIZE'da yarışmakta olan Team Hakuto'nun da sahibi. Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak.

Ayrıca Bkz. "İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler""
Yarışma 34 şirketin katılımıyla başlamış olsa da artık son aylara girdiğimiz şu sıralarda sadece 5 şirket kalmış durumda. Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express, İsrail'den SpaceIL ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir mücadele içerisindeler. 31 Mart 2018'e kadar vakti olan şirketlerin ödülü kazanabilmek için uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.

Ispace her ne kadar Team Hakuto'yu yönetiyor olsa da CEO Takeshi Hakamada, iki şirketin hedeflerinin birbirleriyle ilişkili olmadığını söylüyor. Hakuto'dan bağımsız olarak ilk Ay görevlerini 2019 yılında düzenlemek isteyen Ispace, ilk olarak Ay'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi sonrasında 2020'de ise bir gözlem aracını yüzeye indirmeyi hedefliyor. Japon şirket ayrıca diğer tüm uzay şirketleri gibi Ay'da maden ve su arayışına çıkmayı da planlıyor. Bakalım bu girişim gelecek yıllarda nasıl sonuçlar verecek.

Ispace'in 2040 vizyonuyla ilgili hazırladığı video:


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-13/space-startup-raises-90-million-to-bring-ads-to-moon-by-2020 Yorum Yaz
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
Japonya'ya ilan ve reklam vergisi şoku...
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kadirirdem 1 yıl
Ay'da kim görecek o panoları :)
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sniper23 1 yıl
Donanım Haber'de ki reklamlar Ay'a taşıma vakti geldi.

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JoeyBane 1 yıl
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java 1 yıl
Bu reklam olayının da cılkı çıtı... Aydaki reklamı görebilecek adam reklamlara kanarak ürün alacak hale geldiysek işimiz bitmiş demektir...
Reklam zayıf bünyeler için kandırıp para harcatma aracıdır...
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grafman09 1 yıl
Hanıma söyliyim akşama ay çöreği yapsın.. :)
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DHBSC55 1 yıl
aya koloni marsa koloni,lanet olsun çok erken dünyaya geldik uzay çağını tam anlamıyla yaşayamadan(göremeden) öleceğiz,büyük şansızlık,ve 2. büyük şanslızlık trde doğmak,avrupada yada abd de doğmak kadar şanslı bişey varmı ya insanlar gerçekten hayatlarını istedikleri gibi yaşayabiliyorlar,bizde burda karın tokluğuna kölelik sisteminde çalışıyoruz.dünyaya bak sen be afrikada halk nasıl yaşıyor,birde ingilteredeki halk nasıl yaşıyor şu aradaki farka bak,böyle adeletsizlik olurmu ya, gerçi afrikadakiler bile türklerden daha şanslı çünkü avustralya gibi bazı ülkleri bu afrikalılara ülkesine alıyor vizesis vs. maaş filan bağlayıp ev filan veriyolar rahat yaşasınlar diye,onlar kadar bile rahatlığımız yok aslında.ama en kötüsü ne biliyormusunuz çoğu insan bunun farkında bile değil.
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kaazto28 1 yıl en beğenilen
Japonya'ya ilan ve reklam vergisi şoku...
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simbolmina 1 yıl
Aslında dünyadan teleskopla görünecek dijital reklam panosunu şimdi koysan efsane olursun.
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Haplo 1 yıl simbolmina
Orijinalden alıntı: simbolmina

Aslında dünyadan teleskopla görünecek dijital reklam panosunu şimdi koysan efsane olursun.

Böyle bir teleskoptan bahsediyorsun galiba.

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