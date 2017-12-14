Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı

Japon girişimci şirket Ispace, Ay'a düzenleyeceği iki farklı görev için tam 90 milyon dolar para topladığını açıkladı. Japonya'nın birçok dev şirketinden yatırım aldığını açıklayan şirket, bu yatırımlar yardımıyla önümüzdeki 3 yıl içerisinde iki farklı Ay görevi düzenlemeyi hedefliyor.
Ispace'in uydumuz Ay üzerindeki planları ise oldukça enteresan. 2040 yılı itibariyle Ay'da yaşayan 1000 kişilik bir koloninin bulunacağını ve her yıl 10.000 turistin Ay'ı ziyarete gideceğini tahmin eden şirket, bu dönemler için bir taşıma sistemi oluşturup düzenli olarak Ay'a kargo taşımamayı hedefliyor. Bu taşıma sistemi Ispace'in nihai hedefi durumunda ancak şirket, çok daha enteresan ve kısa vadeli bir başka plana daha sahip: Ay'a reklam panoları dikmek.
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Ispace, planlarına yatırım yapan şirketlerin Ay'da reklamlarını yapmayı planlıyor. 2020 yılında ilk gözlem aracını Ay'ın yüzeyine indirmeyi hedefleyen şirket, her şey yolunda gittiği takdirde yatırım yapan şirketlerin Ay'a küçük reklam panolarını yerleştirmek ve bu reklam panolarının görsellerini Ay'dan Dünya'ya ulaştırmak istiyor.
"İnsanlar uzaya fakirleşmek için gitmek istemezler," şeklinde konuşan Ispace CEO'su Takeshi Hakamada,"Bu nedenle dış uzayda bir ekonomi oluşturmanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin arka planda Dünya olacak şekilde logolarının Ay'dan fotoğrafını görmek isteyeceklerinden eminim." ifadelerini kullanıyor.
Google'ın 20 milyon dolarlık uzay yarışının da içerisindeler
Ispace ayrıca şu sıralar Google Lunar X PRIZE'da yarışmakta olan Team Hakuto'nun da sahibi. Google'ın, uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında açıkladığı Lunar X PRIZE, dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği uluslararası bir yarışma. Google tarafından belirlenen kurallara göre sadece 10 yıl içerisinde Ay'a uzay aracı indirmeyi başaran ilk şirket 20 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olacak.
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Yarışma 34 şirketin katılımıyla başlamış olsa da artık son aylara girdiğimiz şu sıralarda sadece 5 şirket kalmış durumda. Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express, İsrail'den SpaceIL ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon şu anda Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir mücadele içerisindeler. 31 Mart 2018'e kadar vakti olan şirketlerin ödülü kazanabilmek için uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar da göndermesi gerekecek.
Ispace her ne kadar Team Hakuto'yu yönetiyor olsa da CEO Takeshi Hakamada, iki şirketin hedeflerinin birbirleriyle ilişkili olmadığını söylüyor. Hakuto'dan bağımsız olarak ilk Ay görevlerini 2019 yılında düzenlemek isteyen Ispace, ilk olarak Ay'ın yörüngesine bir uzay aracı yerleştirmeyi sonrasında 2020'de ise bir gözlem aracını yüzeye indirmeyi hedefliyor. Japon şirket ayrıca diğer tüm uzay şirketleri gibi Ay'da maden ve su arayışına çıkmayı da planlıyor. Bakalım bu girişim gelecek yıllarda nasıl sonuçlar verecek.
Ispace'in 2040 vizyonuyla ilgili hazırladığı video:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-13/space-startup-raises-90-million-to-bring-ads-to-moon-by-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Reklam zayıf bünyeler için kandırıp para harcatma aracıdır...
Böyle bir teleskoptan bahsediyorsun galiba.