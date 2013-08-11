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5 inçlik BlackBerry Z30 ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
988
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik BlackBerry Z30 ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı

Ocak ayı sonunda yapılan tanıtımda bu yana dokunmatik ekranlı 4.2 inçlik Z10, fiziksel klavyeli Q10 ve Q5 modelli ile pazarda boy göstermeye başlayan BlackBerry 10 platformu, yıl sonuna doğru Phablet segmentine el atmaya da hazırlanıyor.

Her geçen gün daha çok firmanın yatırım yaptığı bu segmente BlackBerry'nin Z30 veya bilinen adıyla A10 amiral gemi modeli ile gireceği farklı kaynaklardan internete sızdırılan bilgilerde ortaya çıkmıştı. Model ile ilgili bir de kutu açma videosu ortaya çıktı.

BlackBerry henüz resmi lansmanı yapmasa da operatörlere test amaçlı modeli dağıtmaya başladığı ve videonun bu modellerden birisine ait olduğu tahmin ediliyor. 

BlackBerry Z30, şirket içinde Aristo kod adıyla geliştirilmekteydi. 5 inçlik ekranıyla firmanın tarihindeki en büyük ekranlı model olacak Z30, BlackBerry 10 işletim sisteminin batarya tüketimi optimizasyonunu tam olarak yapamaması nedeniyle çift çekirdekli bir Snapdragon S4 işlemciyle gelecek.

Tasarım çizgilerini Z10 modelinden miras alan Z30, firmanın mobil oyun temasını öne çıkaracağı bir model olacak. Bu bakımdan grafik biriminin üzerine yoğunlaşıldığı konuşuluyor. Z30 akıllı telefon pazarında yeniden iddialı olmak isteyen BlackBerry için önem arz ediyor. Zira yılı Z30 ile bitirmeye hazırlanan BlackBerry, gelen tepkileri değerlendirecek ve böylece gelecek yıl için çıkışa geçme adına yeni bir yol haritası ortaya koyacak. 

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Legend. 6 yıl en beğenilen
Essege altin semer vur essek gene ayni essek.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bu video gizlidir
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JohnnyCash 6 yıl
tasarımı çok hoş market biraz daha iyileştirilmeli
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JoeyBane 6 yıl
Tasarım güzel, optimizasyon güzel fakat uygulamalar sürünüyor. Prestij amaçlı Z10'un varisine sırf ekranı da büyüdü diye satın alacak değilim. Olmuyor BB.
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boox 6 yıl
Şimdi bu telefon ülkemizde satışa çıkacağı zaman bir tanıtım lansmanı yapar ve nekadar ünlü varsa davetedip 5-6şar adet verirler ertesi günde telefonun satış fiyatı açıklanır sadece 3000 TL. :D
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kımyasal 6 yıl
BB mecbu8ren 5'' trendine katılmak zorundaydı.
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casperfriendly 6 yıl
Ne yaparlar atarlar bir snapdragin 800 al sana oyun telefonu bu işlemci keşke daha geç gelseydi her telefona koyuyorlar:-D
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onur01651 6 yıl
z60 a kadar yolu var. Samsung bi başlattı aynı kasanın büyüğünü küçüğünü maaşallah herkeste aynı fikir.
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DubSteq 6 yıl
Nokia 2 çekirdekli çıkarır anlarım(WP'dan desteklemediğinden dolayı) da BlackBery telefonda nasıl 4 çekirdek çıkmıyor ?
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UK. 6 yıl
Gerçekten güzele benziyor.
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emre_fan_club 6 yıl
Bu iyi olmuş ilk defa dokunmatik bb hosuma gitti
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AhmetSelçuk 6 yıl
Z10'un büyük ekranlısı olmuş sadece.
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Legend. 6 yıl en beğenilen
Essege altin semer vur essek gene ayni essek.
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