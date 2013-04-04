Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5 inçlik LG Optimus G Pro, Japonya'da satışa çıktı

6 yıl
922
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5 inçlik LG Optimus G Pro, Japonya'da satışa çıktı

LG'nin bu yıl ki amiral gemi modeli Optimus G Pro, aslında ilk olarak Japon NTT DoCoMo operatörünün şirket içi sayfalarında görülmüş ve ekran modelinin 5 inç olduğu ortaya çıkmıştı. Standart olarak modelin 5 inçlik ekran sunacağı düşünülürken, aslında bunun sadece Japonya pazarı için olduğu anlaşılmıştı. 

LG, bu hafta Optimus G Pro modelini Japonya'da raflara çıkarmaya başladı. Modelin aslında ekran boyutu ve yoğunluk hariç orijinal modelden çok fazla farkı olmadığı görülüyor.

Optimus G Pro modelinde 5 inçlik True HD IPS+ ekranda Full HD çözünürlük, 440ppi yoğunluk, dokunmatik film ve camı tek bir katmanda toplayan Zerogap Touch teknolojisi, Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 9.9mm kalınlık, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3000mAh gücünde (3140mAh orijinal Optimus G Pro) batarya, 13MP çözünürlükte kamera şeklinde özellikler saymak mümkün.

Modelin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası versiyonun ise bahar döneminde pazarda olması bekleniyor. Model memleketi Güney Kore'de 500 bin adet satış yaptı.

http://www.phonearena.com/news/5-LG-Optimus-G-Pro-hits-shelves-in-Japan-US-to-follow-in-Q2_id41536 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bilgehan_de 6 yıl
Tasarımın kralı gelmiş çekilin yoldaaan.Bekliyoruz sabırsızca :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mar00N 6 yıl
LG güncelleme sıkıntısı olduğu için son tercihim olur heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
famouse 6 yıl
ekran teknolojisi ve batarya iyimiş
ama maalesef G serisi gibi buda geç gelirse
işi zor, bknz; S4 nasıl hemen pazara giriyor
İPHONE nuda unutmamak lazım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Türkiye'ye gelmez ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayalet cevher 6 yıl
1 sene sonra gelecek cihazı şurda göstermeyin.
Sonra millet Sukut'u hayal
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 6 yıl
bu model zaten türkyeye gelmeyecekki japonya için bu model
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 6 yıl
5 ay sora satamazlar türkiyeye getirirler stoklarındakileri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oozal 6 yıl
ELLERİ KÜÇÜK YA ONDAN BİRAZ DAHA KÜÇÜK YAPMIŞLAR JAPONLAR İÇİN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Buda türkiyeye gelmez boşuna bakıyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
922 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Görev Mars: Bütçe 16000TL "En iyi oyun sistemini topluyoruz" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim