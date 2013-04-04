5 inçlik LG Optimus G Pro, Japonya'da satışa çıktı





LG'nin bu yıl ki amiral gemi modeli Optimus G Pro, aslında ilk olarak Japon NTT DoCoMo operatörünün şirket içi sayfalarında görülmüş ve ekran modelinin 5 inç olduğu ortaya çıkmıştı. Standart olarak modelin 5 inçlik ekran sunacağı düşünülürken, aslında bunun sadece Japonya pazarı için olduğu anlaşılmıştı.





LG, bu hafta Optimus G Pro modelini Japonya'da raflara çıkarmaya başladı. Modelin aslında ekran boyutu ve yoğunluk hariç orijinal modelden çok fazla farkı olmadığı görülüyor.





Optimus G Pro modelinde 5 inçlik True HD IPS+ ekranda Full HD çözünürlük, 440ppi yoğunluk, dokunmatik film ve camı tek bir katmanda toplayan Zerogap Touch teknolojisi, Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 9.9mm kalınlık, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 3000mAh gücünde (3140mAh orijinal Optimus G Pro) batarya, 13MP çözünürlükte kamera şeklinde özellikler saymak mümkün.





Modelin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası versiyonun ise bahar döneminde pazarda olması bekleniyor. Model memleketi Güney Kore'de 500 bin adet satış yaptı.

http://www.phonearena.com/news/5-LG-Optimus-G-Pro-hits-shelves-in-Japan-US-to-follow-in-Q2_id41536