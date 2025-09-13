BİM marketler para sayma makinesi satacak, üstelik sahte para tespit etme özelliği de var

19 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında markası verilmemiş para sayma makineleri yer alıyor. Kâğıt para sayma makinesinde dakikada 1000 banknot sayma, karışık desteleme, ultra viyole, kızıl ötesi ve manyetik mürekkep yoğunluğu sensörleri, sahte para ayırt edebilme gibi özelliklerle 2750TL fiyat etiketine sahip.
Madeni para sayma makinesi ise dakikada 270 bozuk para sayma, 5 haneli sayma ekranı, 5TL madeni paraya kadar destek, 300-600 madeni para kapasiteli hazne, paraları değerlerine göre ayırma özellikleri ile 5750TL olarak satılacak.
