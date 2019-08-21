5 milyon euro'luk Tesla Model 3 siparişi, araçlardaki kusurlar nedeniyle iptal oldu

Tam Boyutta Gör



Tesla Model 3’ün Avrupa pazarına girmesiyle birlikte elektrikli araç üreticisi için yeni anlaşmaların kapısı açıldı. Geçtiğimiz yıl Nextmove’un verdiği 5 milyon euro’luk filo siparişi de bunlardan biriydi. Fakat gelen haberlere göre bu sipariş Model 3’lerdeki kalite sorunu nedeniyle iptal edildi.

Almanya’nın en büyük elektrikli araç kiralama şirketlerinden biri olan Nextmove aynı zamanda Tesla’nın da bu ülkedeki en büyük müşterisi. Şirket, filosuna katmak için geçtiğimiz yıl toplam değeri 5 milyon euro’yu bulan 100 adet Tesla Model 3 sipariş etti. ABD’li üretici ilk etapta bu araçlardan 15 tanesini müşterisine teslim etti. Fakat Nextmove, teslim edilen araçların kalitesinden pek memnun kalmadı.

Konuyla ilgili Tesla’ya geri dönüş yapan Nextmove, gönderilen araçlardan bazılarının gövdesinde hasar bulunduğunu, lastiklerinin kusurlu olduğunu ve kablo tesisatında hatalar olduğunu bildirdi. Hatta Nextmove’a göre bazı araçlarda acil çağrı butonu bile yoktu. Araç kiralama şirketi, bundan sonraki 85 araçta herhangi bir kusur bulunmayacağına dair söz ve servis garantisi istedi. İkili arasındaki görüşmeler sonuç vermedi ve 5 milyon euro’luk sipariş iptal edildi.

İki taraf da birbirini suçladı

Nextmove’un iddiasına göre anlaşmayı iptal eden taraf Tesla oldu. ABD’li üretici, söz konusu duruma çözüm üretmek yerine gemileri tamamen yaktı. Tesla yetkililerine göre ise durum tam tersi. Kendilerinin sorunu çözme aşamasında olduğunu ve kusurlu araçları değiştirmeyi bile düşündüklerini belirten Tesla, Nextmove’un farklı sebeplerden dolayı siparişi iptal etme kararı aldığını belirtti.

Diğer teslimatlarda şimdiye dek böyle bir sorun yaşamadıklarını belirten Tesla, nakliye sırasında bazı küçük hasarların meydana gelebileceğini ve bunun Tesla’ya özgü bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.