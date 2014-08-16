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50 Cent ve Intel biyometrik bir kulaklık geliştirdi

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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50 Cent ve Intel biyometrik bir kulaklık geliştirdi

Apple tarafından satın alınan Beats Audio firmasının haricinde bir sanatçı tarafından kurulan diğer bir kulaklık firması SMS Audio olarak ön plana çıkıyor. 50 Cent tarafından kurulan SMS Audio biyometrik sensörlere sahip yeni bir kulaklık modeli tanıttı. 

Intel ile işbirliği sonucu ortaya çıkan SMS Audio BioSport, kullanıcının nabız değerlerini ölçüyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan kulaklık bu değerleri istatistik olarak sunduğu gibi RunKeeper uygulaması ile senkronize olarak fitness hedefleri esnasında kullanıcıyı motive ediyor. İlerleyen aylarda daha fazla fitness uygulaması kapsama alanına alınacak.  

Optik sensörler kulakiçi kulaklığa entegre edilmiş. Kulaklığın kendisinin güce ihtiyacı yok. Ancak sensörler ölçüm ve iletişim için gerekli olan enerjiyi altın kaplama 3.5mm jak üzerinden bağlandığı akıllı telefondan alıyor. Enerji aktarımı düşük olduğu için bataryayı fazla yormuyor. Kulaklıkta ayrıca bir mikrofon da mevcut. 

Ölçümlerin sağlıklı olması için kulaklıklar dış sesleri ve nefes alma sesinizi engelliyor. Kulaklıklar IPX4 sertifikası ile ter, yağmur gibi su değmelerine ve toza karşı dayanıklı. Yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak ürünün fiyatı belli değil.  

http://www.digitaltrends.com/music/50-cent-sms-audio-biosport-headphones-intel/#!bDTW0U Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 4 yıl
bende bi kulaklık var
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carman 4 yıl
50cent ne alaka
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Guest-A3D65071E 4 yıl
Bende fiyatı 50 cent zannettim :)
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Umutcan 4 yıl
50cent ve kulaklık ne alaka onu çözemedim... Rapçiler kulaklık uzmanı mı oldu şimdi. Beyerdynamic, koss, senheiser falan dükkanı kapatsın gitsin en iyisi.
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nihoo383 4 yıl
Bence 50 Cent olmalı fiyatı.
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khytr89 4 yıl
Fiyati da iyi olursa kapis kapis gider.. ozelliklerini ve tasarimini begendim
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Captain_Ivy 4 yıl
50 cente bak hele


candy shop diye model de çıkarırsa şaşırmam
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UnemployedMan 4 yıl
Kulaklıkları güzel tasarımlarıda başarılı olmuş
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