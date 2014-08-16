50 Cent ve Intel biyometrik bir kulaklık geliştirdi





Apple tarafından satın alınan Beats Audio firmasının haricinde bir sanatçı tarafından kurulan diğer bir kulaklık firması SMS Audio olarak ön plana çıkıyor. 50 Cent tarafından kurulan SMS Audio biyometrik sensörlere sahip yeni bir kulaklık modeli tanıttı.





Intel ile işbirliği sonucu ortaya çıkan SMS Audio BioSport, kullanıcının nabız değerlerini ölçüyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan kulaklık bu değerleri istatistik olarak sunduğu gibi RunKeeper uygulaması ile senkronize olarak fitness hedefleri esnasında kullanıcıyı motive ediyor. İlerleyen aylarda daha fazla fitness uygulaması kapsama alanına alınacak.





Optik sensörler kulakiçi kulaklığa entegre edilmiş. Kulaklığın kendisinin güce ihtiyacı yok. Ancak sensörler ölçüm ve iletişim için gerekli olan enerjiyi altın kaplama 3.5mm jak üzerinden bağlandığı akıllı telefondan alıyor. Enerji aktarımı düşük olduğu için bataryayı fazla yormuyor. Kulaklıkta ayrıca bir mikrofon da mevcut.





Ölçümlerin sağlıklı olması için kulaklıklar dış sesleri ve nefes alma sesinizi engelliyor. Kulaklıklar IPX4 sertifikası ile ter, yağmur gibi su değmelerine ve toza karşı dayanıklı. Yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak ürünün fiyatı belli değil.

http://www.digitaltrends.com/music/50-cent-sms-audio-biosport-headphones-intel/#!bDTW0U