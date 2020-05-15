50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms kullanıma sunuldu

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Herhangi bir süre kısıtı olmadan 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanı sunan Messenger Rooms özelliği kullanıma sunuldu. Peki Messenger Room ne işe yarıyor ve nasıl kullanılır? İşte yakında dolaylı olarak da olsa WhatsApp ve Instagram'da 50 kişiye kadar görüntülü görüşme olanağı sağlayacak olan Messenger Rooms'a ait detaylar:

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Facebook Messenger Rooms neler sunuyor?

Zoom ve Houseparty gibi uygulamalara alternatif oluşturacak olan Messenger Rooms'u kullanabilmek için Facebook hesabınızın olması gerekmiyor. Ancak Messenger'da bir oda oluşturabilmek için oturum sahibinin bir Facebook hesabının olması lazım. Çünkü oda başlatabilmek için Messenger'a giriş yapılması gerekiyor. Haliyle bunun için de odayı oluşturacak kişinin bir Facebook hesabının olması mecburi.

Katılımcılar içinse böyle bir gereklilik bulunmuyor. Tıpkı Zoom'da olduğu gibi oda sahibinin paylaşmış olduğu bağlantı linkiyle, herkes tarayıcılarından görüşmeye katılabiliyor. Üstelik oda başlatmanın tek yolu katılımcıları teker teker davet etmekten geçmiyor.

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Konukları tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi bir davet bağlantısı paylaşarak da odaya dahil edebilmek mümkün.

Gizlilik ve güvenlik noktasında çeşitli kontroller sunan Messenger Rooms, bir oda oluşturulduğunda odayı kimlerin görebileceğinin ve kimlerin odaya katılabileceğinin denetimini odayı oluşturan kişiye bırakıyor.

Güvenlik önlemleri

Bu noktada Messenger Rooms'da gizlilik ve güvenlik için şu önlemler alınmış durumda:

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Oda bağlantısı gizliliği: Oda bağlantıları benzersizdir ve her zaman yeniden oluşturulabilir.

Oda bağlantıları benzersizdir ve her zaman yeniden oluşturulabilir. İstemediğin kişilerin katılmasını önle: Yeni kişilerin katılması istenmediği zaman, odayı kilitleyebilmek mümkün. Oda sahibi dilediği zaman istediği katılmcı/katılımcıları odadan çıkarabilir.

Yeni kişilerin katılması istenmediği zaman, odayı kilitleyebilmek mümkün. Oda sahibi dilediği zaman istediği katılmcı/katılımcıları odadan çıkarabilir. İnsanları engelle ve görüş bildir: Facebook veya Messenger'daki bir odada isteyen herkes birbirini engelleyebilir. Ayrıca odadaki herkes odayla ilgili görüşünü de bildirebilir.

Facebook, Messenger Rooms'daki görüşmelerin şifrelendiğini ancak bu şifrelemenin uçtan uca olmadığını belirtiyor. Bu da gizlilik ve güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Çünkü Facebook, dilerse görüşmelerdeki video ve ses içeriğine erişebileceği gibi olası bir senaryoda Facebook sunucularına saldırı olması halinde de bu çağrılara kötü niyetli kişiler sızabilir.

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Daha önce Zoom'un da görüşmelerde uçtan uca şifrelemeye yer vermediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine eleştiri oklarının hedefi haline gelen şirket, güvenli mesajlaşma ve dosya paylaşım servisi Keybase’i satın alarak, uçtan uca şifreleme sistemi için kolları sıvamıştı.

Ayrıca diğer uygulama ve hizmetlerinde olduğu gibi odalardan da veri topladığını açık bir şekilde ifade eden Facebook, bu verilerin ürün deneyimini iyileştirmek için kullanılacağını söylüyor. Bunun yanı sıra odalarda herhangi bir şekilde reklam gösterilmeyecek.

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Odalar ilerleyen zamanlarda Instagram Direct, WhatsApp ve portal aracılığıyla da oluşturulabilecekken, video görüşmeleri için Zoom'un sevilen sanal arka plan özelliği de unutulmamış. Görüşmeleri renklendirmek isteyenler için çeşitli AR efektleri sunulan platformda, 360 derece sanal arka planlar ve çeşitli ışık efektleri de bulunuyor. Ancak bu özelliklerden istifade edebilmek için Facebook Messenger uygulamasının yüklü olması gerekiyor.

Messenger Rooms nasıl kullanılır?

Messenger Rooms'un kendine has bir uygulaması bulunmuyor. Peki Facebook Messenger'da oda nasıl oluşturulur?

Bir oda oluşturabilmek için Messenger uygulaması ya da tarayıcıdan Facebook Messenger'ı açmak gerekiyor. Uygulama üzerinden oda oluşturmak isteyen kullanıcılar, Messenger uygulamasını açtıktan sonra, aşağı bölmede yer alan kişiler sekmesine tıklamalı ve açılan kişiler sayfasının en üstündeki "Bir oda oluştur" butonuna tıklayarak oda oluşturabilir. Oda sahipleri, odayı oluşturduktan sonra katılım bağlantısını istedikleri kişilerle paylaşarak, 50 kişiye kadar grup çağrısı yapabilirler.

Tarayıcı üzerinden ise bu bağlantıyı ziyaret ederek, sol taraftaki sohbetler barının üst kısmında yer alan kamera simgesine tıklayarak oda oluşturabilmek mümkün.

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