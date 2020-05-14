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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması

    Online araştırma şirketi Gemius, Türkiye'de en çok kullanılan uygulamaları Nisan 2020 raporunda derledi. İşte en çok kullanılan 30 uygulamanın gerçek ziyaretçi ve erişim metrikleri:
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması

    Online araştırma şirketi Gemius; kendi geliştirmiş olduğu Mobil Reytings isimli analiz servisini kullanarak, izleme kodlarıyla dijital performansı ölçülemeyen uygulamalar da dahil olmak üzere, Türkiye'de en çok kullanılan 30 mobil uygulamanın trafik verilerini, Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda paylaştı. İşte metriklerden gözümüze çarpanlar:

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    Sosyal medya uygulamaları sıkça kullanılıyor

    Uygulamaların aylık gerçek kullanıcı ve sayfa görüntülenme sayısının yer aldığı Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda, ilk sekizde Facebook ve Google tarafından geliştirilen uygulamalar boy gösteriyor. Bu noktada özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, en çok kullanılan uygulamalar arasında başı çekiyor.

    Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları

    1. Instagram - 40.080.825 kullanıcı sayısı
    2. Facebook - 31.236.479 kullanıcı sayısı
    3. Twitter - 15.590.782 kullanıcı sayısı

    Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları

    1. WhatsApp - 50.038.812 kullanıcı sayısı
    2. Facebook Messenger - 29.602.803 kullanıcı sayısı
    3. Bip - 9.528.919 kullanıcı sayısı

    En çok kullanılan banka uygulaması Ziraat Mobil olurken, e-Devlet Kapısı uygulamasının da 21.730.625 ziyaretçi sayısıyla, Nisan 2020 itibariyle en çok kullanılan dokuzuncu uygulama olduğu görülüyor.

    Konu satış uygulamalarına geldiğinde, e-ticaret uygulamaları arasında birincilik Trendyol'un olurken, ikinci el satış uygulamaları içerisinde ise zirvenin sahibi Letgo oluyor. 

    Pandemi sebebiyle evde kalarak bolca içerik tükettiğimiz şu günlerde, video içerik uygulamalarındaki sıralama ise şu şekilde:

    1. YouTube - 49.829.274 kullanıcı sayısı
    2. TikTok - 10.559.212 kullanıcı sayısı
    3. Netflix - 7.194.111 kullanıcı sayısı

    Nisan ayı itibariyle Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalara ait trafik verilerinin yer aldığı Gemius Mobil Reytings, Nisan 2020 raporundaki metrikler şu şekilde: 

    Uygulama Gerçek kullanıcı sayısı Sayfa görüntelenme sayısı
    WhatsApp 50.038.812  41.343.973.394 
    YouTube 49.829.274  10.070.682.070 
    Google 47.985.487  12.333.589.210 
    Instagram 40.080.825  22.208.868.805 
    Gmail 39.214.833 7.107.053.702 
    Google Haritalar 31.946.534  710.160.275 
    Facebook 31.236.479  18.120.891.612 
    Facebook Messenger 29.602.803  8.496.801.786 
    e-Devlet Kapısı 21.730.625  983.853.093 
    Twitter 15.590.782  4.437.156.117 
    Trendyol 13.484.667  1.280.174.341 
    Letgo 12.986.851  869.010.728 
    n11 11.609.282  701.070.376 
    Ziraat Mobil 11.541.585  518.034.604 
    TikTok 10.559.212  2.812.423.896 
    Sahibinden 10.558.245  7.053.190.203 
    Bip 9.528.919  962.835.094 
    GittiGidiyor 9.432.306  571.037.162 
    Garanti BBVA Mobil 9.323.469  680.113.236 
    Hepsiburada 9.072.944  569.037.174 
    İşCep 8.651.488  562.133.851 
    Yapı Kredi Mobil 8.008.384  302.058.470 
    Netflix 7.194.111  645.109.319 
    LinkedIn 5.838.393  258.149.087 
    Facebook Messenger Lite 3.737.412  498.753.778 
    Yandex Maps 3.482.005  92.373.814 
    Facebook Lite 2.821.960  1.437.285.135 
    Getir 2.597.734  119.822.716 
    Maçkolik 2.560.576  510.191.455 
    İste gelsin 946.936  12.775.391 
    Puhutv 870.297  21.036.733 
    Habertürk 380.734  84.259.374 
    Atv 293.903  11.790.602 
    Ntv 221.223  26.296.218 
    Ahaber 166.048  85.086.242 
    LinkedIn Lite 119.860  1.586.571 
    Bloomberg HT 112.411  14.611.911 
    Show TV 111.559  4.201.643 
    Sabah 88.406  34.189.798 
    Star TV 65.176  1.740.130 
    Twitter Lite 48.477  3.176.350 
    Haber7 26.018  65.673.957 
    DH 22.004  16.088.900 


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    keşke okumayla ilgimiz olsaydı da . Wikipedia da olsaydı bu sırada
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    TheJudgé 2 gün serhatbiricik
    Zaten öyle olsa güney kore gibi olurduk .
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    Statistik (halit suleyman) 2 gün
    Netflixte de top10'da 7 erotik dizi-film, 1 Recep İvedik 2 tane de yabancı dizi var.
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    Alkolog 2 gün Technotronic
    Milletin hayati mi var ki kendininkiyle mesgul olsun
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Sosyal ağlar resmen sıralamayı ele geçirmiş
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    heracles_heracles (Murat Bulut) 1 gün
    Yemeksepeti nin olmaması garip
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    BURKY_ (burak solak) 1 gün
    Yazık çok yazık Tik Tok bile listenin başlarında.
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    Ahaber torpille mi girmiş oraya
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    zero fear 1 gün
    şu trendyol denen cingan uygulamasını kim kullanıyor yahu?
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    Havya Makinesi 1 gün
    bu liste neye göre oluyor bilmiyorum ama benim mobil uygulamama günde 30k kişi geliyor ve 10 bin gönderi atılıyor (facebook tarzı eğitim sosyal medya uygulaması)
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    Kampaku 1 gün yeni yorumcu
    Bip mi?
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    yorumculuklar 1 gün
    Bip kullandığımdan değil Turkcell spamlerinden dolayı kurdum. Dijital operatör hizmetlerinin bazılarını buraya yönlendiriyorlar. Bip yükleyince daha çok spam mesaj geliyor, orası ayrı. Bildirimler kapalı oturuyor kenarda.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4155 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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