Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması

Online araştırma şirketi Gemius; kendi geliştirmiş olduğu Mobil Reytings isimli analiz servisini kullanarak, izleme kodlarıyla dijital performansı ölçülemeyen uygulamalar da dahil olmak üzere, Türkiye'de en çok kullanılan 30 mobil uygulamanın trafik verilerini, Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda paylaştı. İşte metriklerden gözümüze çarpanlar:

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Sosyal medya uygulamaları sıkça kullanılıyor

Uygulamaların aylık gerçek kullanıcı ve sayfa görüntülenme sayısının yer aldığı Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda, ilk sekizde Facebook ve Google tarafından geliştirilen uygulamalar boy gösteriyor. Bu noktada özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, en çok kullanılan uygulamalar arasında başı çekiyor.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları

Instagram - 40.080.825 kullanıcı sayısı Facebook - 31.236.479 kullanıcı sayısı Twitter - 15.590.782 kullanıcı sayısı

Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları

WhatsApp - 50.038.812 kullanıcı sayısı Facebook Messenger - 29.602.803 kullanıcı sayısı Bip - 9.528.919 kullanıcı sayısı

En çok kullanılan banka uygulaması Ziraat Mobil olurken, e-Devlet Kapısı uygulamasının da 21.730.625 ziyaretçi sayısıyla, Nisan 2020 itibariyle en çok kullanılan dokuzuncu uygulama olduğu görülüyor.

Konu satış uygulamalarına geldiğinde, e-ticaret uygulamaları arasında birincilik Trendyol'un olurken, ikinci el satış uygulamaları içerisinde ise zirvenin sahibi Letgo oluyor.

Pandemi sebebiyle evde kalarak bolca içerik tükettiğimiz şu günlerde, video içerik uygulamalarındaki sıralama ise şu şekilde:

YouTube - 49.829.274 kullanıcı sayısı TikTok - 10.559.212 kullanıcı sayısı Netflix - 7.194.111 kullanıcı sayısı

Nisan ayı itibariyle Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalara ait trafik verilerinin yer aldığı Gemius Mobil Reytings, Nisan 2020 raporundaki metrikler şu şekilde:

Uygulama Gerçek kullanıcı sayısı Sayfa görüntelenme sayısı WhatsApp 50.038.812 41.343.973.394 YouTube 49.829.274 10.070.682.070 Google 47.985.487 12.333.589.210 Instagram 40.080.825 22.208.868.805 Gmail 39.214.833 7.107.053.702 Google Haritalar 31.946.534 710.160.275 Facebook 31.236.479 18.120.891.612 Facebook Messenger 29.602.803 8.496.801.786 e-Devlet Kapısı 21.730.625 983.853.093 Twitter 15.590.782 4.437.156.117 Trendyol 13.484.667 1.280.174.341 Letgo 12.986.851 869.010.728 n11 11.609.282 701.070.376 Ziraat Mobil 11.541.585 518.034.604 TikTok 10.559.212 2.812.423.896 Sahibinden 10.558.245 7.053.190.203 Bip 9.528.919 962.835.094 GittiGidiyor 9.432.306 571.037.162 Garanti BBVA Mobil 9.323.469 680.113.236 Hepsiburada 9.072.944 569.037.174 İşCep 8.651.488 562.133.851 Yapı Kredi Mobil 8.008.384 302.058.470 Netflix 7.194.111 645.109.319 LinkedIn 5.838.393 258.149.087 Facebook Messenger Lite 3.737.412 498.753.778 Yandex Maps 3.482.005 92.373.814 Facebook Lite 2.821.960 1.437.285.135 Getir 2.597.734 119.822.716 Maçkolik 2.560.576 510.191.455 İste gelsin 946.936 12.775.391 Puhutv 870.297 21.036.733 Habertürk 380.734 84.259.374 Atv 293.903 11.790.602 Ntv 221.223 26.296.218 Ahaber 166.048 85.086.242 LinkedIn Lite 119.860 1.586.571 Bloomberg HT 112.411 14.611.911 Show TV 111.559 4.201.643 Sabah 88.406 34.189.798 Star TV 65.176 1.740.130 Twitter Lite 48.477 3.176.350 Haber7 26.018 65.673.957 DH 22.004 16.088.900

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