Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması

Online araştırma şirketi Gemius; kendi geliştirmiş olduğu Mobil Reytings isimli analiz servisini kullanarak, izleme kodlarıyla dijital performansı ölçülemeyen uygulamalar da dahil olmak üzere, Türkiye'de en çok kullanılan 30 mobil uygulamanın trafik verilerini, Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda paylaştı. İşte metriklerden gözümüze çarpanlar:
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Sosyal medya uygulamaları sıkça kullanılıyor
Uygulamaların aylık gerçek kullanıcı ve sayfa görüntülenme sayısının yer aldığı Mobil Reytings, Nisan 2020 raporunda, ilk sekizde Facebook ve Google tarafından geliştirilen uygulamalar boy gösteriyor. Bu noktada özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, en çok kullanılan uygulamalar arasında başı çekiyor.
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları
- Instagram - 40.080.825 kullanıcı sayısı
- Facebook - 31.236.479 kullanıcı sayısı
- Twitter - 15.590.782 kullanıcı sayısı
Türkiye'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları
- WhatsApp - 50.038.812 kullanıcı sayısı
- Facebook Messenger - 29.602.803 kullanıcı sayısı
- Bip - 9.528.919 kullanıcı sayısı
En çok kullanılan banka uygulaması Ziraat Mobil olurken, e-Devlet Kapısı uygulamasının da 21.730.625 ziyaretçi sayısıyla, Nisan 2020 itibariyle en çok kullanılan dokuzuncu uygulama olduğu görülüyor.
Konu satış uygulamalarına geldiğinde, e-ticaret uygulamaları arasında birincilik Trendyol'un olurken, ikinci el satış uygulamaları içerisinde ise zirvenin sahibi Letgo oluyor.
Pandemi sebebiyle evde kalarak bolca içerik tükettiğimiz şu günlerde, video içerik uygulamalarındaki sıralama ise şu şekilde:
- YouTube - 49.829.274 kullanıcı sayısı
- TikTok - 10.559.212 kullanıcı sayısı
- Netflix - 7.194.111 kullanıcı sayısı
Nisan ayı itibariyle Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalara ait trafik verilerinin yer aldığı Gemius Mobil Reytings, Nisan 2020 raporundaki metrikler şu şekilde:
|Uygulama
|Gerçek kullanıcı sayısı
|Sayfa görüntelenme sayısı
|50.038.812
|41.343.973.394
|YouTube
|49.829.274
|10.070.682.070
|47.985.487
|12.333.589.210
|40.080.825
|22.208.868.805
|Gmail
|39.214.833
|7.107.053.702
|Google Haritalar
|31.946.534
|710.160.275
|31.236.479
|18.120.891.612
|Facebook Messenger
|29.602.803
|8.496.801.786
|e-Devlet Kapısı
|21.730.625
|983.853.093
|15.590.782
|4.437.156.117
|Trendyol
|13.484.667
|1.280.174.341
|Letgo
|12.986.851
|869.010.728
|n11
|11.609.282
|701.070.376
|Ziraat Mobil
|11.541.585
|518.034.604
|TikTok
|10.559.212
|2.812.423.896
|Sahibinden
|10.558.245
|7.053.190.203
|Bip
|9.528.919
|962.835.094
|GittiGidiyor
|9.432.306
|571.037.162
|Garanti BBVA Mobil
|9.323.469
|680.113.236
|Hepsiburada
|9.072.944
|569.037.174
|İşCep
|8.651.488
|562.133.851
|Yapı Kredi Mobil
|8.008.384
|302.058.470
|Netflix
|7.194.111
|645.109.319
|5.838.393
|258.149.087
|Facebook Messenger Lite
|3.737.412
|498.753.778
|Yandex Maps
|3.482.005
|92.373.814
|Facebook Lite
|2.821.960
|1.437.285.135
|Getir
|2.597.734
|119.822.716
|Maçkolik
|2.560.576
|510.191.455
|İste gelsin
|946.936
|12.775.391
|Puhutv
|870.297
|21.036.733
|Habertürk
|380.734
|84.259.374
|Atv
|293.903
|11.790.602
|Ntv
|221.223
|26.296.218
|Ahaber
|166.048
|85.086.242
|LinkedIn Lite
|119.860
|1.586.571
|Bloomberg HT
|112.411
|14.611.911
|Show TV
|111.559
|4.201.643
|Sabah
|88.406
|34.189.798
|Star TV
|65.176
|1.740.130
|Twitter Lite
|48.477
|3.176.350
|Haber7
|26.018
|65.673.957
|DH
|22.004
|16.088.900
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