5000 Avro değerindeki Asus ProArt PQ22UC monitör satışa çıkıyor

Asus’un profesyonellere yönelik merakla beklenen amiral gemisi monitörü ProArt PQ22UC satışa çıkıyor. Dünyanın ilk 21 inçlik 4K OLED HDR monitörü taşınabilir yapısı ile de dikkat çekiyor.

Asus ProArt PQ22UC özellikleri ve fiyatı

21.6 inçlik OLED ekranında 4K çözünürlük sunan ProArt PQ22UC monitör ayrıca HDR desteği ile en yii görüntü kalitesini garanti ediyor. Çok ince yapıda olan monitör taşınabilir yapısıyla gittiğiniz yerde size eşlik edebiliyor. Standart bir monitör standı yanında farklı açılarda kullanım sunan bir stand daha yer alıyor. İhtiyaca göre bu stantlardan istediğinizi çıkarıp takabiliyorsunuz.

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1000000:1 kontrast oranına ulaşan ekranda HDR sayesinde derin siyahlar ve gerçekçi tonlamalar görebiliyorsunuz. Monitör fabrika çıkışı olarak Delta E < 2 kalibre edilmiş geliyor. 10-bit renk desteği ile 1.07 milyar renk değerine ulaşan monitör 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 ve 1.8 Gamma değerleri ile doğal görünümünde görüntüler oluşturabiliyor. 14-bit LUT desteği ise yeniden renk üretimi ve renk geçişlerini daha iyi hale getiriyor.

Çift USB Tip-C üzerinden veri transferi ve enerji aktarımı mevcutken micro HDMI ile de 4K UHD görüntüleri aktarabiliyorsunuz. Asus ProArt PQ22UC için 5000 Avro ön sipariş fiyatı mevcut.