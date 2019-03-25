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5000 Avro değerindeki Asus ProArt PQ22UC monitör satışa çıkıyor

Asus’un profesyoneller için geliştirdiği 4K OLED HDR ekrana sahip ve taşınabilir yapıda olan ProArt PQ22UC monitör satışa çıkıyor. Fiyatı ise 5000 Avro olarak belirlenmiş.
1 ay
4,5b
1
10
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un profesyonellere yönelik merakla beklenen amiral gemisi monitörü ProArt PQ22UC satışa çıkıyor. Dünyanın ilk 21 inçlik 4K OLED HDR monitörü taşınabilir yapısı ile de dikkat çekiyor.

Asus ProArt PQ22UC özellikleri ve fiyatı

21.6 inçlik OLED ekranında 4K çözünürlük sunan ProArt PQ22UC monitör ayrıca HDR desteği ile en yii görüntü kalitesini garanti ediyor. Çok ince yapıda olan monitör taşınabilir yapısıyla gittiğiniz yerde size eşlik edebiliyor. Standart bir monitör standı yanında farklı açılarda kullanım sunan bir stand daha yer alıyor. İhtiyaca göre bu stantlardan istediğinizi çıkarıp takabiliyorsunuz.

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1000000:1 kontrast oranına ulaşan ekranda HDR sayesinde derin siyahlar ve gerçekçi tonlamalar görebiliyorsunuz. Monitör fabrika çıkışı olarak Delta E < 2 kalibre edilmiş geliyor. 10-bit renk desteği ile 1.07 milyar renk değerine ulaşan monitör 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 ve 1.8 Gamma değerleri ile doğal görünümünde görüntüler oluşturabiliyor. 14-bit LUT desteği ise yeniden renk üretimi ve renk geçişlerini daha iyi hale getiriyor.

Çift USB Tip-C üzerinden veri transferi ve enerji aktarımı mevcutken micro HDMI ile de 4K UHD görüntüleri aktarabiliyorsunuz. Asus ProArt PQ22UC için 5000 Avro ön sipariş fiyatı mevcut.

 

https://www.techpowerup.com/254022/asus-announces-pro-oled-panel-proart-pq22uc-with-4k-hdr-10-bit-panel Yorum Yaz
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xml-arif 1 ay
mükemmel fiyat neden bu kadar ucuz ?
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DH Misafiri 1 ay
eyv iyi güzelde benim anlamdığım jvc sharp pioneer gibi japon devleri niye bu tarz teknolojilere el atmıyorlar. asus iyi tabiki ama bunlar da yılların tecrübesi birikimi var.
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hsngencer 1 ay DH Misafiri
asus mu iyi? önce panellerini test etmeden satışa sunmasın.ölü piksel ve ışık sızma sorunu olan en buyuk firma.servisleri hele rezil durumda.asus iyi filan değil.adam gibi firma yok.sony filan monitor yapsa asus filan arkasından tozunu yutar.
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csh 1 ay
iyi de, OLED'in yanma problemleri cozulmedi ki Asus akillilik (!) edip OLED monitor cikariyor. Samsung, LG gibi panel uretici firmalar enayi mi OLED monitor uretmiyorlar da ileri goruslu (!) Asus OLED monitor uretiyor. Son derece sacma geldi bana. MicroLED teknolojisi geldigi zaman yanma problemi olmadigi icin MicroLED teknolojili monitorleri her yerde gorecegiz fakat OLED teknolojisinin yanma problemi oldugu icin monitorlerde gormeyecegiz. Fiyatinin da yuksek olmasinin nedeni bu olabilir cunku yanma probleminden dolayi talep olmayacak. Dusuk miktarda ureteceklerini dusunuyorum.
Monitorlerde statik goruntu bol oldugu icin yanma cok belirgin ve kisa surede olacaktir.
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V4LKyR 1 ay
Sudan ucuz
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Sharparrow 1 ay
Hemen çok pahalı diyen tok sesli bıyıkları yeni terlemiş ergenler konuya atlar :)))
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csh 1 ay Sharparrow
Peki yalan mi? Ucuz mu? OLED yeni teknoloji degil ki diyelim daha yeni teknoloji tabi pahali olacak diye. Hem OLED yanma problemi olan bir teknoloji, dolayisiyla monitorde kullanimi uygun degil. Asus da bunu biliyor ki kucuk sayida uretim yapacak, dolayisiyla fiyati pahali haliyle.
Kullanim alani cok sınırlı olacak. Gercekten ihtiyaci olan alacak. Gercekten ihtiyaci olan da yanma problemini bilip ona gore bilincli kullanacak.
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YesimCirakli 1 ay
Sunumlarda taşınabilir monitör olarak kullanacaksak eğer monitörde dahili pil de olmalı ki en azından 2-3 saat iş görsün.
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The.Mafia 1 ay
5000 avro çok güzel fiyat var alalım hemen
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metebey21 1 ay
Neden 5000?
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