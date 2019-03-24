Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın

Microsoft’un akıllı telefonlar ile Windows 10 işletim sistemini entegre biçimde çalıştırma planları oldukça eskiye gidiyor. Windows 10 mobil ile başlayan çalışmalar değişerek veya zaman zaman iptal edilerek bugüne geldi. Son haliyle Your Phone uygulaması iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kolay paylaşım

Windows 10 ve Android platformlarında bulunan Your Phone uygulaması iki yönlü olarak çalışıyor. Android telefonunuzda yer alan fotoğrafları masa üstünden görebiliyor ve mesajları yönetebiliyorsunuz. Ayrıca SMS bildirimleri sağ kısımdaki panelden kullanıcıya ulaştırılıyor.

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Android telefonunuzda ise tarayıcılardaki paylaşma seçenekleri içerisinde Bilgisayardan Devam Et seçeneği mevcut. Bunu seçtiğinizde Microsoft Edge tarayıcınızda otomatik olarak gönderdiğiniz link açılıyor.

Uygulama ile ilgili son günlerde fark edilen bir diğer özellik ise Microsoft Edge üzerindeki sayfalarınızı Android telefonunuza bildirim olarak gönderebilmeniz. Edge tarayıcısında paylaşım seçenekleri arasında yer alan My Phone simgesine tıkladığınızda Android telefonunuza bildirim geliyor. Bu bildirim Edge mobil tarayıcınızda linki açıyor.

Aktarım özelliği Microsoft Edge ve Windows 10 paylaşım entegrasyonu olan Firefox tarayıcısında mevcut. Chrome tarayıcısı henüz bu özelliği kullanıma açmadı. Sınırlı bir alan olsa da acil bir link paylaşımında ve mesaj takibinde işinizi kolaylaştırıyor.

iOS tarafında şimdilik ana uygulama yayınlanmadı ve fotoğraflar ile linklerin paylaşımı için iki ayrı uygulama mevcut. Ayrıca tarayıcıdan mobile gönderim desteklenmiyor. Hali hazırda Insider programında bu özellikler test ediliyor.



