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Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın

Android telefonu olanlar için Windows 10 işletim sistemi ile entegrasyon biraz daha kolay hale geliyor. Microsoft Telefonunuz uygulaması fotoğraf, link ve mesaj paylaşımı yapabiliyor.
1 ay
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9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un akıllı telefonlar ile Windows 10 işletim sistemini entegre biçimde çalıştırma planları oldukça eskiye gidiyor. Windows 10 mobil ile başlayan çalışmalar değişerek veya zaman zaman iptal edilerek bugüne geldi. Son haliyle Your Phone uygulaması iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kolay paylaşım

Windows 10 ve Android platformlarında bulunan Your Phone uygulaması iki yönlü olarak çalışıyor. Android telefonunuzda yer alan fotoğrafları masa üstünden görebiliyor ve mesajları yönetebiliyorsunuz. Ayrıca SMS bildirimleri sağ kısımdaki panelden kullanıcıya ulaştırılıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek"

Android telefonunuzda ise tarayıcılardaki paylaşma seçenekleri içerisinde Bilgisayardan Devam Et seçeneği mevcut. Bunu seçtiğinizde Microsoft Edge tarayıcınızda otomatik olarak gönderdiğiniz link açılıyor.

Uygulama ile ilgili son günlerde fark edilen bir diğer özellik ise Microsoft Edge üzerindeki sayfalarınızı Android telefonunuza bildirim olarak gönderebilmeniz. Edge tarayıcısında paylaşım seçenekleri arasında yer alan My Phone simgesine tıkladığınızda Android telefonunuza bildirim geliyor. Bu bildirim Edge mobil tarayıcınızda linki açıyor.

Aktarım özelliği Microsoft Edge ve Windows 10 paylaşım entegrasyonu olan Firefox tarayıcısında mevcut. Chrome tarayıcısı henüz bu özelliği kullanıma açmadı. Sınırlı bir alan olsa da acil bir link paylaşımında ve mesaj takibinde işinizi kolaylaştırıyor.

iOS tarafında şimdilik ana uygulama yayınlanmadı ve fotoğraflar ile linklerin paylaşımı için iki ayrı uygulama mevcut. Ayrıca tarayıcıdan mobile gönderim desteklenmiyor. Hali hazırda Insider programında bu özellikler test ediliyor.


 

https://www.phonearena.com/news/Send-content-links-to-your-Android-phone-from-your-desktop-PC_id114765 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 ay
webassembly teknolojisini adını bile doğru düzgün yazamamışsınız !
google çeviri ile haber yapıp para kazanmaya devam edin !
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yorumculuklar 1 ay
Platforma bağımlı uygulamaları pek sevmem, Microsoft bunu da beceremedi zaten. Önce Android arayüz uygulaması ile denediler, sonra Edge'le denediler şimdi bu...
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renega 1 ay
pocket varken tutmaz
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crazywinner3 1 ay
Telegram varken..
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astralll 1 ay
Bu, Operada ki my flow özelliği ile aynı şey sanırım.
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sreylare 1 ay
Kendi mobil ekosistemine sahip çıkmayan kullanıcılarını yarı yolda bırakan güncelleme sözlerini tutmayan windowsun senkron uygulamaları benden uzak olsun. Ne Edge tarayıcısını ne de windows 10u kullanmak isterim.
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The.Mafia 1 ay
Güzel uygulama olmuş
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Cute Hentai 1 ay
Haberi yeni mi yapılıyor bu uygulamanın. İlginç. Microsoft hesabı olanların bilgisi vardır diye düşünüyorum. Biraz daha teknolojiyi takibe önem verelim lütfen. "DH / Sık sık güncellenen haber sitesi"
1 Yanıt Yanıtla +1
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CWaRRioR 1 ay Cute Hentai
Bir sonraki adımı "Google ile internette arama yapın"
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