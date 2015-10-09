500px'in yeni tasarımı ülkemiz kullanıcılarına da açıldı

Dünyanın en popüler fotoğraf ağları arasında yer alan ve harika fotoğraflara ev sahipliği yapan 500px, kısa süre önce gerçekleştirdiği tasarım değişikliğini ülkemiz kullanıcılarına da açtı.

500px'in yeni tasarımı "profil, fotoğraf ve keşif" sayfalarında kendisine yer buluyor ve Flickr ya da Instagram benzeri bir çizgi karşımıza çıkıyor. Rakipleri gibi artık beyaz bir arayüz tercih eden servis, verdiği bilgilere göre bu tasarımı kullanıcı bildirimleri doğrultusunda hazırlıyor ve geliştiriyor.

Yeni tasarım dilinde sadelik ön plan çıkarken, kişisel profil sayfalarında merkez odaklı bir sıralamaya geçiş yapılmış. Artık yüklenen fotoğraflar kare format yerine gerçek "en-boy" oranlarıyla sayfa içerisinde yer alıyor ve üzerine basıldığı zaman dikey fotoğraflar %12, yatay fotoğraflar ise %15 oranında daha büyük görüntüleniyor. Fotoğraf yorumları sayfanın sağ tarafına alarak büyük sayfa kaydırmalarının önüne geçen 500px, keşif sayfasında da "sonsuz kaydırma" temelli gezinti sunuyor.

500px, tasarımın henüz bitmediğini ve inovasyona devam edeceklerini belirtiyor.



