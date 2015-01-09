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5.1 mm kalınlıktaki Xiaomi Mi5 görselinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5.1 mm kalınlıktaki Xiaomi Mi5 görselinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor
15 Ocak tarihinde yapılacak Xiaomi'nin esrarengiz yeni akıllı telefonunun tanıtım etkinliği için geri sayım devam ederken, modele ait olduğu iddia edilen görseller de internete sızmayı sürdürüyor. Bu kez karşımızda 5.1 mm kalınlığında bir profil var. 

Üretim tesisinden sızdırıldığı iddia edilen görseller metal alaşımlı ve 5.1mm kalınlığında bir kasa profiline işaret ediyor. İddialar doğruysa Xiaomi Mi5 çok ince bir yapıda gelecek ve en ince amiral geim akıllı telefon ünvanını elde edecek. 

Bununla birlikte bu denli bir ince telefona amiral gemi donanımı sığdırmak biraz zor olabilir. Farklı kaynaklar bu cihazın Snapdragon 615 yongaseti ile çalışan ve 2000mAh gücünde bataryaya sahip olan orta seviye bir cihaz olduğunu belirtiyor. Zira Mi5'in olduğu iddia edilen 3D tasarım şemaları da bunu doğruluyor. 

Xiaomi Mi5 modelinin ise 5.2-5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 16MP/20MP çözünürlükte arka kamera gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin Mi4S adında bir geçiş modeli tanıtması da olası. Bu bakımdan etkinlikte iki ayrı akıllı telefon modeli karşımıza çıkabilir.  
5.1 mm kalınlıktaki Xiaomi Mi5 görselinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor
5.1 mm kalınlıktaki Xiaomi Mi5 görselinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor


http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-leaks-out-amazingly-thin-5.1mm-flagship-to-be-unveiled-in-a-week_id64616 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Batarya 4 saat gitmiyorsa isterse 3 mm olsun ne yazar...
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zeMRez 4 yıl
Çinlilerin taklitten sonra yapabildikleri en iyi seyde musteriye sahte haberlerle aslan gosterip heveslendirmek hevesi kacmadanda kediyi eline tutusturmak
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doctor_bey 4 yıl
Fazla ince yav, bükülür şimdi bu
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paldov 4 yıl
su 2k ekrandan vazgecin arkadas ya.
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ouzqan 4 yıl
Bu kadar ince üretmezler . Bu Mi serisiyle çıkış yapan firma şimdi Mi serisine doğru düzgün özen göstermiyor .
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Manchester United 4 yıl
Yalan gibi geldi.
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tnt-2 4 yıl
5 mm ınceligindekı bir telefon bence ergonomik olamaz
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meego 4 yıl
ya şu inceliğe taktıkları kadar bataryaya taksalar...
5.1mm yapacağına 7mm olsun 3 gün şarjı gitsin. Ne yapayım 5.1mm 1gün bile şarjı gitmeyen telefonu
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Elefue 4 yıl
kalıp kalınlığı 5.1mm kaplamalarla 6mm yaklaşır o
S4xx den kurtulup S6xx geçmek dileğiyle. Vestelde artık S200 den S4xx e geçer bir zahmet aartık.
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sercandk 4 yıl
Mi5 böyle gelmez büyük ihtimal fake dir bu
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musa_unsal2005 4 yıl
Mi4 global pazara yayılamadı. Burada Mesut çevikin Mi4 incelemesine yanlı olarak kötü diyor diyenler yanıldı. Demek ki bu cihazla global pazara çıkmak istemediler. Mi5 de hataları giderip hatasız bir tel ile sahaya çıkmak istemeleri doğru bir karar olacak.
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Guaire 4 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005

Mi4 global pazara yayılamadı. Burada Mesut çevikin Mi4 incelemesine yanlı olarak kötü diyor diyenler yanıldı. Demek ki bu cihazla global pazara çıkmak istemediler. Mi5 de hataları giderip hatasız bir tel ile sahaya çıkmak istemeleri doğru bir karar olacak.

Nasıl bir çıkarsama bu?


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