5.1 mm kalınlıktaki Xiaomi Mi5 görselinin internete sızdırıldığı iddia ediliyor

15 Ocak tarihinde yapılacak Xiaomi'nin esrarengiz yeni akıllı telefonunun tanıtım etkinliği için geri sayım devam ederken, modele ait olduğu iddia edilen görseller de internete sızmayı sürdürüyor. Bu kez karşımızda 5.1 mm kalınlığında bir profil var.





Üretim tesisinden sızdırıldığı iddia edilen görseller metal alaşımlı ve 5.1mm kalınlığında bir kasa profiline işaret ediyor. İddialar doğruysa Xiaomi Mi5 çok ince bir yapıda gelecek ve en ince amiral geim akıllı telefon ünvanını elde edecek.





Bununla birlikte bu denli bir ince telefona amiral gemi donanımı sığdırmak biraz zor olabilir. Farklı kaynaklar bu cihazın Snapdragon 615 yongaseti ile çalışan ve 2000mAh gücünde bataryaya sahip olan orta seviye bir cihaz olduğunu belirtiyor. Zira Mi5'in olduğu iddia edilen 3D tasarım şemaları da bunu doğruluyor.





Xiaomi Mi5 modelinin ise 5.2-5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805/810 yongaseti, 3GB/4GB RAM, 16MP/20MP çözünürlükte arka kamera gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin Mi4S adında bir geçiş modeli tanıtması da olası. Bu bakımdan etkinlikte iki ayrı akıllı telefon modeli karşımıza çıkabilir.





http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-leaks-out-amazingly-thin-5.1mm-flagship-to-be-unveiled-in-a-week_id64616