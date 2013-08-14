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5.2 inçlik bir Lumia modelinin bilgileri internete sızdı

5 yıl
905
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42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5.2 inçlik bir Lumia modelinin bilgileri internete sızdı

Nokia'nın Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile birlikte 5 inç ve üzeri Phablet cihaz segmentine yeni Lumia'ları ile adım atacağı artık herkes tarafından bilinen bir konu. Nokia bu segmentte iddialı olmak adına hem üst seviye hem de alt seviye Lumia modelleri ile karşımıza çıkacak.

Nokia'nın üst seviye modellerinin Full HD ekrana sahip olması beklenirken, alt seviye modellerin nasıl bir donanıma sahip olacağı netleşmeye başladı.

Kaynaklar tarafından internete sızdırılan bir özellik dosyasına göre, Lumia 825 olacağı tahmin edilen model 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 grafik birimi barındıracak. Çekirdek sayısı itibari ile modelin WP8 GDR3 güncellemesi taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bakımdan model yıl sonuna doğru piyasada olacak. 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümleri şu an Cortex-A7 mimarisini temel alıyor.

Lumia 825, 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak. WiFi üzerinden kablosuz görüntü aktarımı Miracast, NFC, çift SIM desteği, çabuk şarj edebilme özelliği QuickCharge modelin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Lumia 825 modelinin Lumia 720 ile benzer bir seviyede fiyatlandırılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-825-might-be-a-budget-5.2-Windows-Phone-with-quad-core-Snapdragon-400_id46392 Yorum Yaz
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Guest Account 5 yıl en beğenilen
Hala "5.2 İNÇ VE HEYÇTİ. PİKSELLERİ SAYARIZ ARTIK" diyen elf gözleri olan arkadaşlar gelmemiş.
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Master_Evil 5 yıl
bu 5.2 standartı tutacak belli ki, tek el kullanımı için rahat olan en uç sınır sanırım
1 Yanıt Yanıtla +15
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MustafaPasam 5 yıl
Bunlarda samsunga döndü.daha yeni l625 açıklandı bu ne böyle ? bazı telefonlardan desteklerini çekmezler umarım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia paso yeni model cıkarıyor inşallah sonu hayırlı olur ya herro ya merro modundalar şuan
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JohnnyCash 5 yıl
hadi nokia seni tekrar pazarda iyi yerlerde görmek istiyorum lumia serisi temiz bir sayfa
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Jacobıan 5 yıl
nokia fanları da varmış yeni görüyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokia şu telefonları biran önce cıkarda 920'nin fiyatı düşsün şimdi biz 920 alırız nokianın yeni teller çıkr aldığımız 920'nin değeri yarı yarıya düşer
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İronik Adam 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
nokia şu telefonları biran önce cıkarda 920'nin fiyatı düşsün şimdi biz 920 alırız nokianın yeni teller çıkr aldığımız 920'nin değeri yarı yarıya düşer

Bu telefonların çıkması için daha çok zaman var. Lumia 1020 , 925 çıkacak daha. Yani bunları beklemek saçma. Lumia 920'nin fiyatı 1150'den aşağı zor düşer bu 1020 vesaire çıktığında.
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3dboy 5 yıl
Master_Evil
bu 5.2 standartı tutacak belli ki, tek el kullanımı için rahat olan en uç sınır sanırım

İnsanları elleri büyüyecek bu telefonlar yüzünden evrime neden olacak büyük telefonlar tabi şikayetçi degilim bende note 1 kullanıyorum. :)
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e-Militarist 5 yıl 3dboy
3dboy

Master_Evil

bu 5.2 standartı tutacak belli ki, tek el kullanımı için rahat olan en uç sınır sanırım


note 1 kullanıyorum. :)



Sorduk mu?
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İronik Adam 5 yıl
Çerçeve konusunda sıkıntınız olmasın. Phabletin kasasını gördünüz çok iyidi. Ancak ben de endişeleniyorum. Bu kadar fazla telefon çıkarmak beni de düşündürüyor.
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lordindarkness 5 yıl
LG G2 gibi çok ince bir çerçeve sunmazlarsa, Lumia 920 gibi bir anlayışı baz alırlarsa bu telefon elde 5.2" gibi değil de 6" gibi durur.
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Illustrious. 5 yıl
Nokia 5 inç diyosa korkacaksın, o kasayla zor be gülüm.

Birde Nokia eski günlerine geri dönüyor gibi

Her hafta başka telefon konusunda diyorum elbette. Ne günlerdi ama
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zotacing 5 yıl
Kim ne derse desin, tasarım olarak, görüntü olarak İphone'dan sonra en güzel telefonlar Lumia serisi.
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wolf silver 5 yıl
Nokıa nın 5.2 inc lık telefonu samsung un 6.2 inc lık telefonu büyüklüğünde olur. Lumia 920 4.5 inc galaxy s3 4.8 inc galaxy s3 elde daha ıyı duruyor.. Nokıa nın telefonları cok kaba duruyor.
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e-Militarist 5 yıl
Eksici geldi haaanım!
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burakesan 5 yıl
Ne kadar stabil cihazlar olduklarini bilsem de, malzeme kalitesi ve dizayn olarak diger markalardan cok daha farkli bir cizgide yuruseler bile, bir turlu su windows phone`ye olan onyargimi kiramiyorum. Halbuki ne guzel, ne dengeli cihazlar cikartiyorlar. İnternet ve batarya performanslari da cabasi.
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İronik Adam 5 yıl burakesan
burakesan
Ne kadar stabil cihazlar olduklarini bilsem de, malzeme kalitesi ve dizayn olarak diger markalardan cok daha farkli bir cizgide yuruseler bile, bir turlu su windows phone`ye olan onyargimi kiramiyorum. Halbuki ne guzel, ne dengeli cihazlar cikartiyorlar. İnternet ve batarya performanslari da cabasi.

Ne hakkında ön yargınız var ki?
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erdem3113 5 yıl
Diğer modellerde olduğu gibi telefonlu çerçeve yapmasınlar da.
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