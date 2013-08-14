5.2 inçlik bir Lumia modelinin bilgileri internete sızdı





Nokia'nın Windows Phone 8 GDR3 güncellemesi ile birlikte 5 inç ve üzeri Phablet cihaz segmentine yeni Lumia'ları ile adım atacağı artık herkes tarafından bilinen bir konu. Nokia bu segmentte iddialı olmak adına hem üst seviye hem de alt seviye Lumia modelleri ile karşımıza çıkacak.





Nokia'nın üst seviye modellerinin Full HD ekrana sahip olması beklenirken, alt seviye modellerin nasıl bir donanıma sahip olacağı netleşmeye başladı.





Kaynaklar tarafından internete sızdırılan bir özellik dosyasına göre, Lumia 825 olacağı tahmin edilen model 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemcisi ve Adreno 305 grafik birimi barındıracak. Çekirdek sayısı itibari ile modelin WP8 GDR3 güncellemesi taşıyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bakımdan model yıl sonuna doğru piyasada olacak. 4 çekirdekli Snapdragon 400 çözümleri şu an Cortex-A7 mimarisini temel alıyor.





Lumia 825, 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak. WiFi üzerinden kablosuz görüntü aktarımı Miracast, NFC, çift SIM desteği, çabuk şarj edebilme özelliği QuickCharge modelin diğer özellikleri arasında yer alıyor. Lumia 825 modelinin Lumia 720 ile benzer bir seviyede fiyatlandırılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-825-might-be-a-budget-5.2-Windows-Phone-with-quad-core-Snapdragon-400_id46392