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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M35 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni cihazı Galaxy M35 5G, Geekbench'te listelendi. İşte liste sayesinde bazı özellikleri ortaya çıkan cihazın detayları:
    Samsung Galaxy M35 5G, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde M serisini genişletmeye hazırlanıyor. Serinin yeni cihazı Galaxy M35 5G, yakın bir zamanda ise SM-M356B model numarasıyle Geekbench'te listelendi. 

    İşte Samsung Galaxy M35 5G'nin beklenen özellikleri:

    Geekbench listesi, Galaxy M35 5G'nin muhtemelen Samsung cihazlara özel olan Exynos 1380 yonga seti tarafından destekleneceğini ortaya çıkardı. Tek çekirdek testinde 656 puan, çok çekirdek testinde ise 1967 puan alan cihaz, ayrıca 6GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelendi.

    Samsung Galaxy M35 5G, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan Galaxy M35 5G muhtemelen yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A35 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Bu bilgi ışığında cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak 2340 x 1080 FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç Süper AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olabilir. 

    Kamera kısmına değinecek olursak ise OIS destekli 50MP birincil sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın ön tarafında ise 13 MP selfie kamerası bulunabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    profilo ve bosch aynı mı sevgilinin telefonunda nelere bakılır sevgiliyle rakı içilecek yerler çok uyumama rağmen uykum var kat kaloriferi kullanici yorumları

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