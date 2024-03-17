Samsung Galaxy M35 5G, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde M serisini genişletmeye hazırlanıyor. Serinin yeni cihazı Galaxy M35 5G, yakın bir zamanda ise SM-M356B model numarasıyle Geekbench'te listelendi.

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İşte Samsung Galaxy M35 5G'nin beklenen özellikleri:

Geekbench listesi, Galaxy M35 5G'nin muhtemelen Samsung cihazlara özel olan Exynos 1380 yonga seti tarafından destekleneceğini ortaya çıkardı. Tek çekirdek testinde 656 puan, çok çekirdek testinde ise 1967 puan alan cihaz, ayrıca 6GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelendi.

Tam Boyutta Gör Yaklaşmakta olan Galaxy M35 5G muhtemelen yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A35 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Bu bilgi ışığında cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak 2340 x 1080 FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç Süper AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olabilir.

Kamera kısmına değinecek olursak ise OIS destekli 50MP birincil sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın ön tarafında ise 13 MP selfie kamerası bulunabilir.

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