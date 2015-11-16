5300Mbps bant genişliği sunan Asus RT-AC5300 satışa çıkıyor





IFA 2015 fuarında Asus'un en dikkat çekici ürünlerinden birisi olan RT-AC5300, dünyanın en hızlı yönlendiricisi ünvanına layık görülmüştü. Toplamda 5300Mbps bant genişliğine ulaşmayı başaran cihaz satışa başlamak üzere.





RT-AC5300 modeli 3 bant sistemine dayanıyor. Bir adet 2.4GHz bant üzerinden 1000Mbps hızlarına erişen yönlendirici, iki adet 5GHz bandı ile de toplamda 4334Mbps hızlarına erişiyor. Böylece toplamda 5300Mbps hızları mümkün oluyor. Elbette bu hızlar 802.11 ac standardına sahip cihazlar için geçerli. N standardında en fazla 600Mbps bant genişliği imkanı sunuluyor.





Asus cihazda Broadcom'un yeni WiFi yongalarını kullandığı için daha yüksek hızlara erişebilme imkanı sağlamış. Ayrıca Smart Connect teknolojisi ile bant genişliği cihazların önem durumuna göre dağıtılıyor ve bir cihazın tüm bant genişliğini kapatmasının önüne geçiliyor. 4x4 anten dizilimi AiRadar teknolojisi sayesinde radyo dalgalarını bağlanan cihaza doğru gönderebiliyor ve en verimli bağlantı hızları sağlanıyor.





1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 128MB flash bellek, 512MB DDR3 RAM, 1 adet Gb WAN portu, 4 adet Gb LAN portu, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 3G/4G bağlantı paylaşımı, HDD gibi çevre birimlerinin paylaştırılabilmesi, dahili güvenlik yazılımı, sade kullanıcı arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Cihaz 400$ fiyat etiketine sahip ve önümüzdeki günlerde satışına başlanacak.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-rt-ac5300-tri-band-wifi-802-11ac-router-does-up-to-up-to-5334mbps.html