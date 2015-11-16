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5300Mbps bant genişliği sunan Asus RT-AC5300 satışa çıkıyor

Oyuncular için dizüstü ve bilgisayar bileşenlerinin yanında ağ ekipmanlarının da hızlı olması gerekiyor. Asus RT-AC5300 yönlendiricisi bu konuda en hızlı olmayı başarıyor.
3 yıl
6,9b
1
17
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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5300Mbps bant genişliği sunan Asus RT-AC5300 satışa çıkıyor


IFA 2015 fuarında Asus'un en dikkat çekici ürünlerinden birisi olan RT-AC5300, dünyanın en hızlı yönlendiricisi ünvanına layık görülmüştü. Toplamda 5300Mbps bant genişliğine ulaşmayı başaran cihaz satışa başlamak üzere. 

RT-AC5300 modeli 3 bant sistemine dayanıyor. Bir adet 2.4GHz bant üzerinden 1000Mbps hızlarına erişen yönlendirici, iki adet 5GHz bandı ile de toplamda 4334Mbps hızlarına erişiyor. Böylece toplamda 5300Mbps hızları mümkün oluyor. Elbette bu hızlar 802.11 ac standardına sahip cihazlar için geçerli. N standardında en fazla 600Mbps bant genişliği imkanı sunuluyor. 

Asus cihazda Broadcom'un yeni WiFi yongalarını kullandığı için daha yüksek hızlara erişebilme imkanı sağlamış. Ayrıca Smart Connect teknolojisi ile bant genişliği cihazların önem durumuna göre dağıtılıyor ve bir cihazın tüm bant genişliğini kapatmasının önüne geçiliyor. 4x4 anten dizilimi AiRadar teknolojisi sayesinde radyo dalgalarını bağlanan cihaza doğru gönderebiliyor ve en verimli bağlantı hızları sağlanıyor. 

1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 128MB flash bellek, 512MB DDR3 RAM, 1 adet Gb WAN portu, 4 adet Gb LAN portu, 1 adet USB 3.0 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 3G/4G bağlantı paylaşımı, HDD  gibi çevre birimlerinin paylaştırılabilmesi, dahili güvenlik yazılımı, sade kullanıcı arayüzü gibi özellikler yer alıyor. Cihaz 400$ fiyat etiketine sahip ve önümüzdeki günlerde satışına başlanacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/asus-rt-ac5300-tri-band-wifi-802-11ac-router-does-up-to-up-to-5334mbps.html Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen
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enes yıldırım 93 3 yıl
dikat yüksek radyon uyarısı koysunlar
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volcano2K 3 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: donanımcı123

Ne açıdan uyumsuz? Bu bir modem değil router. Kablosuz olarak lokal olarak bilgisayarlar arasında yüksek hızda veri transferi, stream yapabilmek için kullanılan ürünler. Tabi veri aktarımı olacak tüm bilgisayarda ac teknolojisine sahip wifi kart olmalı, biraz maliyetli bir olay ama sonuçlar gayet iyi.

dostum routermıiş pardon


Bende RT-AC3200 modelini kullanıyorum şuan superonline fiber ile. :)
AC-68U ile başladım, AC87U ya geçtim sürekli bağlantı kopması sorunu yaşayınca AC3200 ile değiştirdiler. Şuan memnunum.

Yanlız adaptörü böle bişi ise yuıh derim... ebay.com/...
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dockhanger 3 yıl
türkiyedeki mevcut altyapıya uygun olmayan cıhaz
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donanımcı123 3 yıl dockhanger
dockhanger

türkiyedeki mevcut altyapıya uygun olmayan cıhaz

Ne açıdan uyumsuz? Bu bir modem değil router. Kablosuz olarak lokal olarak bilgisayarlar arasında yüksek hızda veri transferi, stream yapabilmek için kullanılan ürünler. Tabi veri aktarımı olacak tüm bilgisayarda ac teknolojisine sahip wifi kart olmalı, biraz maliyetli bir olay ama sonuçlar gayet iyi.
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omertalord 3 yıl
yonlendirici nedir birader router yazsana!!
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donanımcı123 3 yıl
Yanlışlıkla üzerine düşerseniz delik deşik olursunuz valla Allah korusun.
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Patren 3 yıl
mortal combat arenasi yapmislar
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c36ab7c4 3 yıl
Aaaaa ama en önemli şeyi eklemeyi unutmuşlar ama. Yazılım ile kontrol edilebilir bilmem kaç milyon renk verebilen led sistemi.
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ssbrutality 3 yıl
Asusun neyini aldıysam elimde patladı arkadaş..Benmi şanssızım yoksa markada mı bir sorun var anlamıyorum.Anakart Aldım 3 kez arızaya gitti sonra ücret iadesi aldım.Zenfone 6 da bitmek bilmeyen sorunlarla uğraşmaktayım.Yine asus notebook var ve board transistör ve touchpad arızası mevcut 2 kez servise gitti geldi, 3'ye allah kerim..Bir daha Asusmu tövbe.her zaman olduğu gibi bundan sonra da anakartda gigabyte,notebookda da gigabyte yada monster alacağım.bıktım artık
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Ciginix 3 yıl
Karadul...

Eşi yerine bizi yiyecek.
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Mr.ED 3 yıl
Isengard Tower by Asus
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Kujaq 3 yıl
Ayin yapan tarikat üyeleri gibi dizilmişler.Herkesi yeşile çevirme ayini.Sağlığa olan etkilerini test etmişlerdir herhalde.
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