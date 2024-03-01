Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Li Auto'nun elektrikli aracı 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor

    Elektrikli araçlarda hızlı şarj ve ulaşılan menzil giderek artmaya devam ediyor. Çinli üretici Li Auto'nun elektrikli minivanı Mega, sadece 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor.
    Li Auto Mega minivan 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çin’in elektrikli araçlar, batarya ve hızlı şarj konusunda Batılı üreticilerden ne kadar önde olduğunun bir başka kanıtı Li Auto'nun elektrikli minivanı Mega ile bir kez daha gözler önüne serildi. Üç sıra oturma yeri sunan bu fütüristik aile arabası sadece 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor.

    Li Auto Mega hızlı şarjda oldukça etkileyici

    Çin’in premium elektrikli araç üreticisi Li Auto’nun yeni minivanı Mega, neredeyse yüzde 10 doluluk oranına sahipken sadece 10 dakika 36 saniye içinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaştı.  Karşılaştırma olması açısından Kia EV6 gibi modeller yaklaşık 18 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e seviyelerine çıkarabiliyor.

    Li Auto Mega minivan 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Li Auto Mega, yaklaşık yüzde 10 doluluk seviyesindeyken 68 kilometrelik bir menzili kalmıştı. 10 dakikalık şarj sonrasında ise bu menzil 568 kilometreye yükseldi. Dolayısıyla hızlı şarj ile sadece on dakikada 500 kilometrelik bir menzil eklendiğini görüyoruz. Bunun arkasında ise Çinli batarya üreticisi CATL'in 5C batarya teknolojisi ile donatılmış 800V platform bulunuyor. Minivan, 521 kilowatt'lık (kW) en yüksek şarj oranını kaldırabiliyor ki bu da piyasadaki en iyi Tesla'ların kapasitesinin iki katından daha fazla.

    Bu arada ABD’deki çoğu gelişmiş şarj istasyonu 350 kW'a kadar güç sunuyor ve bu gücü tam olarak kullanabilen araç sayısı da çok değil. Öte yandan Çin, sadece araç yetenekleri açısından lider değil, aynı zamanda şarj altyapısını da 500 kW veya daha fazlasını destekleyecek şekilde kurmasıyla elektrikli çağında oldukça ileride bulunuyor. Üç sıra oturma düzeni sunan Li Auto Mega, 1 Mart itibariyle 83.000 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amuda kalkmanın faydaları duo isimleri starex yakıt tüketimi uluslararası pim satcodx taraması nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX02
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız