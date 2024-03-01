Çinli Li Auto'nun elektrikli aracı 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor

Li Auto Mega hızlı şarjda oldukça etkileyici
Çin’in premium elektrikli araç üreticisi Li Auto’nun yeni minivanı Mega, neredeyse yüzde 10 doluluk oranına sahipken sadece 10 dakika 36 saniye içinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaştı. Karşılaştırma olması açısından Kia EV6 gibi modeller yaklaşık 18 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e seviyelerine çıkarabiliyor.
Bu arada ABD’deki çoğu gelişmiş şarj istasyonu 350 kW'a kadar güç sunuyor ve bu gücü tam olarak kullanabilen araç sayısı da çok değil. Öte yandan Çin, sadece araç yetenekleri açısından lider değil, aynı zamanda şarj altyapısını da 500 kW veya daha fazlasını destekleyecek şekilde kurmasıyla elektrikli çağında oldukça ileride bulunuyor. Üç sıra oturma düzeni sunan Li Auto Mega, 1 Mart itibariyle 83.000 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.