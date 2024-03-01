Çinli Li Auto'nun elektrikli aracı 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor

Tam Boyutta Gör Çin’in elektrikli araçlar, batarya ve hızlı şarj konusunda Batılı üreticilerden ne kadar önde olduğunun bir başka kanıtı Li Auto'nun elektrikli minivanı Mega ile bir kez daha gözler önüne serildi. Üç sıra oturma yeri sunan bu fütüristik aile arabası sadece 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor.

Li Auto Mega hızlı şarjda oldukça etkileyici

Çin’in premium elektrikli araç üreticisi Li Auto’nun yeni minivanı Mega, neredeyse yüzde 10 doluluk oranına sahipken sadece 10 dakika 36 saniye içinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaştı. Karşılaştırma olması açısından Kia EV6 gibi modeller yaklaşık 18 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80'e seviyelerine çıkarabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Li Auto Mega, yaklaşık yüzde 10 doluluk seviyesindeyken 68 kilometrelik bir menzili kalmıştı. 10 dakikalık şarj sonrasında ise bu menzil 568 kilometreye yükseldi. Dolayısıyla hızlı şarj ile sadece on dakikada 500 kilometrelik bir menzil eklendiğini görüyoruz. Bunun arkasında ise Çinli batarya üreticisi CATL'in 5C batarya teknolojisi ile donatılmış 800V platform bulunuyor. Minivan, 521 kilowatt'lık (kW) en yüksek şarj oranını kaldırabiliyor ki bu da piyasadaki en iyi Tesla'ların kapasitesinin iki katından daha fazla.

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Bu arada ABD’deki çoğu gelişmiş şarj istasyonu 350 kW'a kadar güç sunuyor ve bu gücü tam olarak kullanabilen araç sayısı da çok değil. Öte yandan Çin, sadece araç yetenekleri açısından lider değil, aynı zamanda şarj altyapısını da 500 kW veya daha fazlasını destekleyecek şekilde kurmasıyla elektrikli çağında oldukça ileride bulunuyor. Üç sıra oturma düzeni sunan Li Auto Mega, 1 Mart itibariyle 83.000 dolar fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunulmuş durumda.

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Li Auto Mega minivan 10 dakika şarj ile 500 km menzil sunuyor