5G altyapısı bu yıl kullanıma sunuluyor

Beşinci nesil iletişim teknolojileri yani kısaca 5G’nin kullanıma sunulması için en erken gelecek yılın sonları gösteriliyordu ancak bazı gelişmeler altyapıların daha hızlı tüketicilere sunulmasını sağlayacak.

5G teknolojisi neler sunuyor?

ABD’li AT&T operatörü tarafından yapılan duyuruya göre 5G hizmeti bu yıl içerisinde bazı şehirlerde kullanıma sunulacak. Hali hazırdaki istasyondan istasyona denemelerin aksine AT&T bildiğimiz baz istasyonları ile müşterilerine 5G sinyalleri gönderecek.

Operatör 5G altyapıları için 23 şehirde optimizasyon işlemlerine devam ediyor. Ayrıca bazı şehirlerde de sabit kablosuz sinyal denemeleri yapılıyor. Diğer taraftan altyapılarda ve müşterilerde hangi cihazlar kullanılacak açıklanmadı.

Şu anda piyasada 5G teknolojilerini destekleyen bir modem mevcut değil. Qualcomm ve Intel kendi 5G modemlerini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yine ilk 5G akıllı telefonlar için de en erken gelecek yıl ortaları gösteriliyor. Bu bakımdan AT&T operatörünün hamlesi merak edilmeye başlandı. Firmanın özel üretim akıllı telefonlar ile ilk etapta kısıtlı bir grup içerisinde 5G kullanımını başlatacağı tahmin ediliyor.

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İletişim teknolojileri tarihinde en önemli dönüm noktası olarak gösterilen 5G teknolojilerine geçiş beraberinde önemli bir devrimi de getiriyor. İletişim ekipmanları, mobil modemler, yonga setleri, mobil cihazlar, yazılımlar bu teknoloji için baştan tasarlanıyor. Ayrıca alan içerisinde bulunan ağaç, duvar gibi engellerin elimine edilmesi için de önemli çalışmalar mevcut. Uzmanlar 5G teknolojileri için yıllık 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirtiyor. Bu da son dönemde durgunluğa giren iletişim sektörü için adeta can suyu olacak.

Kullanıcı tarafında da önemli yenilikler mevcut. 4G ile ulaşılabilen 1.2Gbps hızların yanında 5G ile 10Gbps sınırları söz konusu. Artık son sürat giden bir araçta kesintisiz 4K canlı yayınlar, sanal gerçeklik içerikleri, 4K veya 8K video akışları, sürücüsüz araçların daha akıcı iletişimi gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.

Muhtemelen AT&T’nin bu hamlesinin ardından iletişim teknolojilerinde zirvede olan Japonya, Güney Kore gibi devlerden de muhakkak adımlar gelecektir. Yani bu yıl resmi olarak 5G kullanımına geçeceğiz gibi görünüyor.