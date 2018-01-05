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5G altyapısı bu yıl kullanıma sunuluyor

İletişim teknolojilerinde en önemli dönüm noktası olarak gösterilen 5G için çok fazla beklemeye gerek kalmayacak. Bu yıl içerisinde pek çok şehirde 5G altyapısı kullanıma sunuluyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,5b
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beşinci nesil iletişim teknolojileri yani kısaca 5G’nin kullanıma sunulması için en erken gelecek yılın sonları gösteriliyordu ancak bazı gelişmeler altyapıların daha hızlı tüketicilere sunulmasını sağlayacak.

5G teknolojisi neler sunuyor?

ABD’li AT&T operatörü tarafından yapılan duyuruya göre 5G hizmeti bu yıl içerisinde bazı şehirlerde kullanıma sunulacak. Hali hazırdaki istasyondan istasyona denemelerin aksine AT&T bildiğimiz baz istasyonları ile müşterilerine 5G sinyalleri gönderecek.

Operatör 5G altyapıları için 23 şehirde optimizasyon işlemlerine devam ediyor. Ayrıca bazı şehirlerde de sabit kablosuz sinyal denemeleri yapılıyor. Diğer taraftan altyapılarda ve müşterilerde hangi cihazlar kullanılacak açıklanmadı.

Şu anda piyasada 5G teknolojilerini destekleyen bir modem mevcut değil. Qualcomm ve Intel kendi 5G modemlerini gelecek yıl ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yine ilk 5G akıllı telefonlar için de en erken gelecek yıl ortaları gösteriliyor. Bu bakımdan AT&T operatörünün hamlesi merak edilmeye başlandı. Firmanın özel üretim akıllı telefonlar ile ilk etapta kısıtlı bir grup içerisinde 5G kullanımını başlatacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 9810 çok iddialı"

İletişim teknolojileri tarihinde en önemli dönüm noktası olarak gösterilen 5G teknolojilerine geçiş beraberinde önemli bir devrimi de getiriyor. İletişim ekipmanları, mobil modemler, yonga setleri, mobil cihazlar, yazılımlar bu teknoloji için baştan tasarlanıyor. Ayrıca alan içerisinde bulunan ağaç, duvar gibi engellerin elimine edilmesi için de önemli çalışmalar mevcut. Uzmanlar 5G teknolojileri için yıllık 200 milyar dolar yatırım yapılacağını belirtiyor. Bu da son dönemde durgunluğa giren iletişim sektörü için adeta can suyu olacak.

Kullanıcı tarafında da önemli yenilikler mevcut. 4G ile ulaşılabilen 1.2Gbps hızların yanında 5G ile 10Gbps sınırları söz konusu. Artık son sürat giden bir araçta kesintisiz 4K canlı yayınlar, sanal gerçeklik içerikleri, 4K veya 8K video akışları, sürücüsüz araçların daha akıcı iletişimi gibi pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.

Muhtemelen AT&T’nin bu hamlesinin ardından iletişim teknolojilerinde zirvede olan Japonya, Güney Kore gibi devlerden de muhakkak adımlar gelecektir. Yani bu yıl resmi olarak 5G kullanımına geçeceğiz gibi görünüyor. 

 

http://fortune.com/2018/01/04/att-5g-mobile-network-launch-2018/ Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
4.5g den ne hayır gördükki 5g den görek.
turkcell heryone 500dakka 3gb internet paketi 45tl hem kota çok düşük hem fiyat aşırı pahalı.şimdi birileri atlayıp diyebilir ki vodafone,turktelekoma geç daha çok internet daha ucuza veriyorlar. evet de burada vodafone ve turktelekom 4.5g çekmiyor.
vodafone istanbul içinde evde bile zar zor çekiyordu
4.5g den ne hayır gördükki 5g den görek.turkcell heryone 500dakka 3gb internet paketi 45tl hem kota çok düşük hem fiyat aşırı pahalı.şimdi birileri atlayı...
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classf2re 1 yıl
Duyuyoruz varmış böyle teknolojiler. 4,5 G diye bir teknolojide duyduk. Ülkemize gelecek sandık sevindik ama göremedik. Şimdi 5G kullanacak arkadaşlar varmış başka ülkelerde. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah duyduğumuz teknolojiler bir gün ülkemize de gelir.
Duyuyoruz varmış böyle teknolojiler. 4,5 G diye bir teknolojide duyduk. Ülkemize gelecek sandık sevindik ama göremedik. Şimdi 5G kullanacak arkadaşlar varmış ba...
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Kerim5100 1 yıl
5G de ne ki hıh... 5.5G'ye geçeriz :D
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perikentli 1 yıl
5 g mi güldürmeyin daha 3 g yi bile kullanamıyoruz adam gibi hemide olsa ne olur 4 gb paketle :DDDD
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barballow 1 yıl
Türk Telekom'un öncelikle 2G sorununa el atması lazım. Şehir merkezlerinde bazı noktalarda 2G dahi gittiği oluyor. (Turkcell kullanıcısıyım) Kaldı ki 5G şu an Turkcell için bile ulaşılamaz iken diğer firmalar ne kadar ayak uydurabilir bilmiyorum.
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muratkaya 1 yıl
Her konuda olduğu gibi internet hızında da dünya sıralamasında 70'lerdeyiz. 10 buçuk G de gelse farketmez.
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kadirirdem 1 yıl
Paket fiyatları düşsün biz 4.5G de kalalım,en iyisi bu.
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onuron 1 yıl
2-3 gb kotalar anlık hız 5-6mb çoğu yerde 4.5g geçtik ne oldu
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imperial crusader 1 yıl
5g 2mbit hızında 3gb kotalı aylık 29.90tl
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infom@n 1 yıl
21 Nisan 2015 hurriyet.com.tr/...
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Kerim5100 1 yıl
5G de ne ki hıh... 5.5G'ye geçeriz :D
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classf2re 1 yıl
Duyuyoruz varmış böyle teknolojiler. 4,5 G diye bir teknolojide duyduk. Ülkemize gelecek sandık sevindik ama göremedik. Şimdi 5G kullanacak arkadaşlar varmış başka ülkelerde. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah duyduğumuz teknolojiler bir gün ülkemize de gelir.
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ardicli2000 1 yıl
Ben de ülkemizde kullanıma sunuluyor sandım. Banane abi elin Amerikalısının kullandığı 5G'den....
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