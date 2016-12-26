5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak

Teknoloji dünyasında 2017 yeniliklerinin gösterileceği CES Fuarı için geri sayım başladı. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve her yıl Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nın bu yılki ana konu başlıklarından biri de geleceğe damgasını vuracak 5G bağlantısı olacak.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticari ilk örneklerini görmeye başlayacağımız 5G, Connected World olarak tanımlanan ve içerisinde nesnelerin internetinden sürücüsüz otomobillere kadar bağlantılı yaşamın kilit unsurlarını barındıran yeni dünya düzeninin merkezinde yer alacak. Bu doğrultuda CES Fuarı'nın organizatörü olan CTA, Ericcson ile işbirliğine giderek, yeni bağlantı teknolojisinin avantajlarını, kullanan ürün ve servisleri gösterecek.

CTA'in başkanı ve tepe yöneticisi olan Gary Shapiro, gelişmekte olan yeniliklerin merkezinde bağlanabilirlik olduğunu, teknolojinin tüm paydaşlarıyla yer aldığı CES Fuarı'nın 5G devrimini göstermek için en doğru adres olduğunu söyledi. İnsan beyninden daha hızlı tepki verdiği söylenen 5G ağ altyapısının tüm yetenekleri 5-8 Ocak'ta CES Fuarı'nda olacak.