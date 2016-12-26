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5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak

Teknoloji dünyasında kırılma yaşatacak gelişmelerden biri de 5G geçişi olacak. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES'in merkezindeki konulardan biri de 5G, detaylar haberimizde.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak
Teknoloji dünyasında 2017 yeniliklerinin gösterileceği CES Fuarı için geri sayım başladı. Alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan ve her yıl Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nın bu yılki ana konu başlıklarından biri de geleceğe damgasını vuracak 5G bağlantısı olacak.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticari ilk örneklerini görmeye başlayacağımız 5G, Connected World olarak tanımlanan ve içerisinde nesnelerin internetinden sürücüsüz otomobillere kadar bağlantılı yaşamın kilit unsurlarını barındıran yeni dünya düzeninin merkezinde yer alacak. Bu doğrultuda CES Fuarı'nın organizatörü olan CTA, Ericcson ile işbirliğine giderek, yeni bağlantı teknolojisinin avantajlarını, kullanan ürün ve servisleri gösterecek.
CTA'in başkanı ve tepe yöneticisi olan Gary Shapiro, gelişmekte olan yeniliklerin merkezinde bağlanabilirlik olduğunu, teknolojinin tüm paydaşlarıyla yer aldığı CES Fuarı'nın 5G devrimini göstermek için en doğru adres olduğunu söyledi. İnsan beyninden daha hızlı tepki verdiği söylenen 5G ağ altyapısının tüm yetenekleri 5-8 Ocak'ta CES Fuarı'nda olacak.

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Haggard1963 2 yıl en beğenilen
3g ile ortalama 10 megabit hızda bağlantı kullanıyorum, konu hız değil kota. Bu kadar düşük kotalar için 3g hızo bile fazlasıyla yeterli. Keşke 8-10 megabit hız yerine 3 megabit hız olsa da kota 4 değil 20 gb olsa.
3g ile ortalama 10 megabit hızda bağlantı kullanıyorum, konu hız değil kota. Bu kadar düşük kotalar için 3g hızo bile fazlasıyla yeterli. Keşke 8-10 megabit hız...
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esmerbuyucu 2 yıl
6G'yi bekleyelim direkt ona geçeriz(!)
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A.R.E.S. 2 yıl
Mevcut fiber ağımız 4G için bile yeterli değilken 5G yi 10 sene sonra millet 6 veya 7G ye geçmişken kullanabiliriz umarım.
Ayrıca kota ve AKK işine hiç girmiyorum bile.
Mevcut fiber ağımız 4G için bile yeterli değilken 5G yi 10 sene sonra millet 6 veya 7G ye geçmişken kullanabiliriz umarım.Ayrıca kota ve AKK işine hiç girm...
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba Arkadaşlar
Kota sorunu Türkiye'de var ben şuanda Rusya'dayım ve aylık 20 TL kadar bir ücrete 300 dk her yöne 10 GB internet LTE+ ( 4,5G :) ) (gece 00:01 - 06:59 arası sınırsız. Hız düşümü olmadan) 300sms kullnıyorum. 10 Gb kota bittiğinde ek 5 gb sadece 2,85 TL yine biterse +2,85 TL...
Sıkıntı teknolojilerde değil hizmet sağlayan dolandırıcı oparatörlerde (Turkcell).
Aynı zamanda Turkcell hattım var Turkcell beni reklam amaçlı arıyor ve reklam olduğunu anlayıp kapatıyorum 2 dk sonra mesaj geliyor akıllı dünya tarifesine geçtiniz 25 tl. geçen aradım bayağı bi kaydım standart dünya tarifesi diye bişe varmış ona geçtim. sabit ücret yok.
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mcrew 2 yıl
5G nin dünya da yaygınlaşması 2020 yi bulacağı öngörülüyor şu an test aşamasında
biz ülkece zaten geriden gidiyoruz internet hızı olarak
bize gelmesi en az 2025 olur. Zaten 2020 yılında gelse bile 4 gigabyte kotayla verebilirler anca.
şu an tüm 4.5g baz istasyonlarına fiber alt yapı getirilmesi için 1 milyon km fiber alt yapı yapılması gerekiyor.
şu an ülkede zaten toplamda 280 bin km fiber alt yapı var. Bu alt yapı da sadece baz istasyonlarına giden alt yapı değil. Sabit internet için de kullanılıyor bir kısmı.
zor işler kısacası
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Barni Moloztaş 2 yıl
Ben daha 4.5 G'ye geçmedim.
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man utd 2 yıl
Sen türkiyesin! Neyine yüksek kota hızlı internet..
Aç a haberi 80 yıllardaki tüp kuyruklarını fln izle, en değersiz birkaç para birimine dönüşen tl ile süper güç olduğuna falan inan, mutlu olmak zor değil
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zotacing 2 yıl
Arkadaş 90'lı yılların sonu gibi 1GB-2GB-4GB diye kota satıyor utanmadan operatörler.
2017 yılına girmek üzereyiz ama hala 1GB uyduruk ve yasaklı internete aylık 15-20TL istiyorlar.
4GB'lı bir paket 40-50TL olmuş.
Halkımızda ki sonradan görme ve eziklik duygusu, yüksek fatura ödeyince kişisel ego tatmin ettiğini sanmak gibi olaylar yüzünden firmalar geçirip geçirip duruyor.
Millet ınstagram-facebook-snapchat'e girmek için aylık 100TL'ye yakın fatura ödüyor cep telefonu operatörlerine. Gerçekten cahillik başa bela.
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Xeblion 2 yıl
5G istemiyoruz Kota istiyoruz
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kill1033 2 yıl
3g'den 4g'ye kotalar arttı. Yaklaşık 2 katına çıktı aynı paraya kullandığımız kotalar. Normalde 4gb 3G ile çıktığında 70-75TL civarındaydı. Şimdi 4G'ı 25-30TL'ye veriyorlar.
Öte yandan 3G'den 4G'ye pingler azaldı. Bunun hız artışından daha büyük faydası var. Tepki süresi kısalınca daha akıcı sayfa geçişleri, uygulama açılışları elde etmeye başladık.
Son olarak da 3G'den 4Gye düşük çekim gücünde bağlantı hızı düşüşünde azalma oldu. Mesela 3G'de 5'te 3 çeken bir bağlantıda hızlar 1Mbps'nin altına düşüyordu. Fakat 4G'de aynı durumda 8-10Mbps alabiliyoruz.
Bu durum özellikle Türkiye'de çok işlevsel çünkü arazi dağlık olduğundan çekim gücü genelde çok yüksek olmuyor.
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sis651 2 yıl kill1033
Çok da bir fark olmadı aslında. 3G ilk çıktığında Turkcell'de 4GB 39 TL idi. Şimdi ise 35 TL'ye düşmüş. :D turkcell.com.tr/...
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Virtual Reality 2 yıl
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köfteciŞakir 2 yıl
Artan mobil ihtiyaca bağlı kotalar bilerek hala düşük tutuluyor.Böylece sabit internetten edilemeyen fahiş kar mobilden elde ediliyor.Rezil altyapı da cabası.Memlekette herşey düdüklemeye uygun olduğu için bize müstehak.
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asosyal mühendis 2 yıl
5 değil 5 nokta 5 tam onda 3 G olur o
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