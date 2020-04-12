5G baz istasyonlarına saldırı dalgası Hollanda’ya sıçradı

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Koronavirüs salgınına sebep olduğuna yönelik yanlış bilgilere sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve burada birbirlerini tetikleyen kişiler, 5G baz istasyonlarına İngiltere’de saldırılar düzenlemişti. Bu durum artık sadece İngilizlerin değil, Hollanda’nın da bir sorunu. De Telegraaf kaynaklı bir haberde Reuters tarafından bildirilene göre çok sayıda kundakçı, 5G kulelerine saldırı yaparken yakalandı ve bazıları amacına ulaşmayı başardı.

2019 yılında teknolojinin duyurulmasından bu yana karşıt protestoların sürdüğü Hollanda’da, şimdiye kadar agresif bir eylem hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi (NCTV) tarafından yapılan açıklamaya göre devam eden saldırılar, iletişim sisteminde aksamalara yol açabilir. Bu aksaklıklar, güvenlik güçleri ve acil destek hizmetlerinde kesintiler ve koordinasyon eksikliği doğurabilir.

Ayrıca Bkz. "Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma"

5G teknolojisinin günlük hayatta daha yaygın hâle gelmesi için yapılan alt yapı çalışmalarına dünya çapında değişen boyutlarda tepkiler sürüyor. İnternet üzerinde yayılan 5G teknolojisinin koronavirüs salgınıyla bağlantılı olduğuna yönelik söylentiler ise durumu daha kötüye sürüklemekten ve saldırgan tavırlara hizmet etmekten başka bir getiri sağlamıyor. Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamalarına göre ise 5G teknolojisi ve virüsler arasında kanıtlanmış hiçbir bağlantı bulunmuyor.

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