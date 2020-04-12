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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G baz istasyonlarına saldırı dalgası Hollanda’ya sıçradı

    İngiltere'de geçtiğimiz hafta, internet üzerinde yayılan ve temelsiz olan 5G teknolojisinin koronavirüsün ortaya çıkmasına sebep olduğuna yönelik söylentiler yüzünden 5G kuleleri ateşe verilmişti.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs salgınına sebep olduğuna yönelik yanlış bilgilere sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve burada birbirlerini tetikleyen kişiler, 5G baz istasyonlarına İngiltere’de saldırılar düzenlemişti. Bu durum artık sadece İngilizlerin değil, Hollanda’nın da bir sorunu. De Telegraaf kaynaklı bir haberde Reuters tarafından bildirilene göre çok sayıda kundakçı, 5G kulelerine saldırı yaparken yakalandı ve bazıları amacına ulaşmayı başardı.

    2019 yılında teknolojinin duyurulmasından bu yana karşıt protestoların sürdüğü Hollanda’da, şimdiye kadar agresif bir eylem hiçbir zaman gerçekleşmemişti. Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi (NCTV) tarafından yapılan açıklamaya göre devam eden saldırılar, iletişim sisteminde aksamalara yol açabilir. Bu aksaklıklar, güvenlik güçleri ve acil destek hizmetlerinde kesintiler ve koordinasyon eksikliği doğurabilir.

    Ayrıca Bkz. "Okyanusların önümüzdeki on yıl içinde felakete sürüklenebileceğini gösteren çalışma"

    5G teknolojisinin günlük hayatta daha yaygın hâle gelmesi için yapılan alt yapı çalışmalarına dünya çapında değişen boyutlarda tepkiler sürüyor. İnternet üzerinde yayılan 5G teknolojisinin koronavirüs salgınıyla bağlantılı olduğuna yönelik söylentiler ise durumu daha kötüye sürüklemekten ve saldırgan tavırlara hizmet etmekten başka bir getiri sağlamıyor. Bilim insanlarının konuya yönelik açıklamalarına göre ise 5G teknolojisi ve virüsler arasında kanıtlanmış hiçbir bağlantı bulunmuyor.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 6 dk.
    İnsanoğlunun ekmeğini suyunu alırsan can güvenliğini sağlayamazsa aptallaşır, bakın ortadoğuda hep bu yüzden savaş var, düzeni bozuyorlar ki müslamanlar birbirini yiyor gibi gözüksün, bu işin eğitimle falan alakası yok yani bu da ispatı.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 8 dk.
    "Üçüncü Dünya Ülkesi" yok.

    "Üçüncü Dünya İnsanı" var.

    Her ülkede var bunlardan.
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    AMC (Alper ) 12 dk.
    İnsanoğlu gerçekten garip bi varlık.
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    gemirgen (ahmet boz) 14 dk.
    5g güvenli diyenler bilimsel argümanlarla açıklıyorlar. Adamların en azından test edilebilir dayandığı bir temel var ama bunlar neye dayanarak tehlikeli görüp saldırıyorlar anlamıyorum, valla bi tuhaf durum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Onurmsq (--- ----) 1 sn. gemirgen
    yüksek frekans dalgaları kullanıyor 5g. sağlık açısından bilimsel açıklamaya bile gerek yok. Radyasyon ciddi derecede artacak. her bölgeye çok daha fazla anten yerleştirilmesi gerekiyor.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 17 dk.
    Ha bunlar ha volkana bakire kurban eden ilkeller zerre fark yok aralarında.
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    BlackGhost12 17 dk.
    Çin kuruyor o şebekeleri. Yerel ajanların işidir.
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    maximus8282 (maximus ) 24 dk.
    Cehalet kötü bir şey.
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