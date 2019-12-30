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    5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin oyunculara yönelik ürettiği Black Shark serisine yeni bir model ekleniyor. Black Shark 3 5G olarak çıkması beklenen cihazın detayları şekillenmeye başladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı
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    Çinli kaynaklardan gelen haberler, Xiaomi'nin oyuncu odaklı akıllı telefon serisi Black Shark'ın yeni modelinin onaydan geçtiği yönünde. Cihazın Black Shark 3 5G olarak adlandırılması bekleniyor.

    Xiaomi, Black Shark oyuncu telefonları ile ilgili olarak uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Ancak gelen haberlere göre Black Shark 3 gün yüzüne çıkmak üzere. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan SHARK KLE-A0 kod adlı cihazın Black Shark 3 5G akıllı telefon olabileceği yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi"

    2020'nin ilk yarısında piyasaya sürülecek

    Daha önce, Black Shark'ın kurucusu ve CEO'su Wu Shimin, şirketin ilk 5G cep telefonunu zaten prototip aşamasına getirdiğini ve şu anda piyasaya sürme aşamasında olduğunu söylemişti. Gelecek yılın ilk yarısında resmi olarak satışa sunulması beklenen Black Shark 5G cep telefonunun tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil. Bilinen tek şey 5G teknolojisini destekleyecek olması.

    Black Shark'ın en son akıllı telefonu, 6.39 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, 4000 mAh pil, 27W hızlı şarj ve UFS 3.0 depolama alanı sunan Black Shark 2 Pro modeliydi. Gelecek olan üçüncü nesil cihazın ise oyuncuları memnun edecek teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2019/12/29/alleged-black-shark-3-5g-version-passed-through-certification/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Execuvite 1 sa.
    Bence oyun oynamada mesela pubg gibi oyunlarda en iyisi iPad hem spray daha kolay hemde fps ve şarj daha iyi gidiyor . Tabi böyle oyun telefonlarıda FPS olarak çok iyi ama oyun oynasam sürekli tablet alırdım galiba.
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