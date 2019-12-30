5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı

Tam Boyutta Gör

Çinli kaynaklardan gelen haberler, Xiaomi'nin oyuncu odaklı akıllı telefon serisi Black Shark'ın yeni modelinin onaydan geçtiği yönünde. Cihazın Black Shark 3 5G olarak adlandırılması bekleniyor.

Xiaomi, Black Shark oyuncu telefonları ile ilgili olarak uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Ancak gelen haberlere göre Black Shark 3 gün yüzüne çıkmak üzere. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan SHARK KLE-A0 kod adlı cihazın Black Shark 3 5G akıllı telefon olabileceği yüksek bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara yükseldi"

2020'nin ilk yarısında piyasaya sürülecek

Daha önce, Black Shark'ın kurucusu ve CEO'su Wu Shimin, şirketin ilk 5G cep telefonunu zaten prototip aşamasına getirdiğini ve şu anda piyasaya sürme aşamasında olduğunu söylemişti. Gelecek yılın ilk yarısında resmi olarak satışa sunulması beklenen Black Shark 5G cep telefonunun tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil. Bilinen tek şey 5G teknolojisini destekleyecek olması.

Tam Boyutta Gör

Black Shark'ın en son akıllı telefonu, 6.39 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, 4000 mAh pil, 27W hızlı şarj ve UFS 3.0 depolama alanı sunan Black Shark 2 Pro modeliydi. Gelecek olan üçüncü nesil cihazın ise oyuncuları memnun edecek teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2019/12/29/alleged-black-shark-3-5g-version-passed-through-certification/