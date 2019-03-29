6.2 inç CinemaWide ekran ve üç arka kameralı Sony Xperia 2 geliyor

Sony'nin geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongesi'nde tanıttığı Xperia 1'in devamı niteliğinde bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Teknik özellikleri bir Japon sitesi tarafından yayınlanan cihaz, 2880x1234 piksel çözünürlük ve 21:9 görüntü oranına sahip 6.2 inç CinemaWide ekran ile gelebilir.

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Akıllı telefonun Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirileceği söyleniyor. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Xperia 2'nin şu an detaylarını bilmediğimiz üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor. Kamera sisteminde yer alacak sensörlerden biri muhtemelen ToF olacak. Ayrıca raporda telefonun 3.000 mAh kapasiteli bir pille donatılacağına yönelik bilgiler de var.

Xperia 1'e benzeyecek

Xperia 2'nin Eylül ayında Berlin'deki IFA fuarında lanse edileceği belirtildi. Ancak böyle bir telefonun çıkması için henüz çok erken olması ve Xperia 1'in daha bir ay önce tanıtılması sızdırılan özelliklere şüpheyle yaklaşmamızı sağlıyor. Ekran boyutu hariç Xperia 1'e çok benzeyeceği belirtilen akıllı telefonla ilgili önümüzdeki günlerde daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://sumahoinfo.com/post-31260