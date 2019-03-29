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Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor

Sosyal medya devlerinden Twitter'ın mobil uygulaması, sonunda gerçek karanlık mod seçeneğine kavuşuyor. Şimdilik iOS cihazlara sunulan bu özellik yakında Android cihazlara da gelecek.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor
Mikro blog sitesi Twitter'ın uzun bir süredir gece modu adında bir özellik sunduğunu biliyorsunuzdur. Koyu mavi tonlarında bir arabirim sunan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından gerçek karanlık mod olmadığı gerekçesiyle şikayet edilmiş ve akabinde pil performansına da karanlık mod kadar etki etmediği belirtilmişti. Söylenenlere kayıtsız kalmayan Twitter, gerçek karanlık mod seçeneğini başlatıyor.

Şimdilik iOS cihazlarda aktif

Günümüzde birçok amiral gemisi akıllı telefon artık OLED ekranlara sahip ve bu ekranların pil tüketimini, uygulamaları karanlık mod seçeneğiyle kullanarak azaltabiliyoruz. Twitter şimdiye kadar sunduğu koyu mavi tonlu gece moduna "Lights Out" adında bir seçenek ekledi ve bunu aktif duruma getirince uygulama siyah bir tasarıma bürünüyor.

Şirket ayrıca siyah arka planın, telefonunu karanlıkta kullanan kullanıcıların gözlerini daha az yorduğunu ve pil tüketimini de düşürdüğünü de ifade ediyor. Twitter'ın "Lights Out" karanlık mod seçeneği şu an için iOS cihazlara dağıtılıyor. Ancak yakın bir zaman içinde Android kullanıcılarına da sunulacağını belirtelim.

https://twitter.com/Twitter/status/1111312068911611904 Yorum Yaz
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Bülbül Oethe 1 ay yeni yorumcu
dh karanlik mod buyuk facia
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oguzhan297 1 ay
Donanım haber uygulamasındada karanlık mod olsa güzel olurdu yada varda benmi bilmiyom
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bluedevil866 1 ay oguzhan297
var ama siyah arka planda gri tonlar pek uyumlu degil
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The.Mafia 1 ay
Karanlık mod her uygulama olaması gereken bir özellik
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Escapetolife 1 ay
Karanlik mod yapmak kolay değildir, beyazları siyah yap oldu bitti mantığı var bunlarda. Skype'ta karanlık mod ekledi ama herşey birbirine giriyor beyaz gibi sade durmuyor. Bu konuda MacOs Mojave örnek alınmalı, karanlık mod koyu gri değerlerden oluşmalı tam siyah kullanmak yanlış, anca oled ekranlarda batarya tasarrufu sağlar.
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