Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor

Mikro blog sitesi Twitter'ın uzun bir süredir gece modu adında bir özellik sunduğunu biliyorsunuzdur. Koyu mavi tonlarında bir arabirim sunan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından gerçek karanlık mod olmadığı gerekçesiyle şikayet edilmiş ve akabinde pil performansına da karanlık mod kadar etki etmediği belirtilmişti. Söylenenlere kayıtsız kalmayan Twitter, gerçek karanlık mod seçeneğini başlatıyor.

Şimdilik iOS cihazlarda aktif

https://twitter.com/Twitter/status/1111312068911611904

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Günümüzde birçok amiral gemisi akıllı telefon artıkekranlara sahip ve bu ekranların, uygulamaları karanlık mod seçeneğiyle kullanarak. Twitter şimdiye kadar sunduğu koyu mavi tonlu gece moduna "" adında bir seçenek ekledi ve bunu aktif duruma getirince uygulamabürünüyor.Şirket ayrıca siyah arka planın, telefonunu karanlıkta kullanan kullanıcılarındaha az yorduğunu ve pil tüketimini de düşürdüğünü de ifade ediyor. Twitter'ın "Lights Out" karanlık mod seçeneği şu an içincihazlara dağıtılıyor. Ancak yakın bir zaman içindekullanıcılarına da sunulacağını belirtelim.