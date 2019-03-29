Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor

Teknoloji Editörü
Mikro blog sitesi Twitter'ın uzun bir süredir gece modu adında bir özellik sunduğunu biliyorsunuzdur. Koyu mavi tonlarında bir arabirim sunan bu özellik, birçok kullanıcı tarafından gerçek karanlık mod olmadığı gerekçesiyle şikayet edilmiş ve akabinde pil performansına da karanlık mod kadar etki etmediği belirtilmişti. Söylenenlere kayıtsız kalmayan Twitter, gerçek karanlık mod seçeneğini başlatıyor.
Şimdilik iOS cihazlarda aktifGünümüzde birçok amiral gemisi akıllı telefon artık OLED ekranlara sahip ve bu ekranların pil tüketimini, uygulamaları karanlık mod seçeneğiyle kullanarak azaltabiliyoruz. Twitter şimdiye kadar sunduğu koyu mavi tonlu gece moduna "Lights Out" adında bir seçenek ekledi ve bunu aktif duruma getirince uygulama siyah bir tasarıma bürünüyor.
Şirket ayrıca siyah arka planın, telefonunu karanlıkta kullanan kullanıcıların gözlerini daha az yorduğunu ve pil tüketimini de düşürdüğünü de ifade ediyor. Twitter'ın "Lights Out" karanlık mod seçeneği şu an için iOS cihazlara dağıtılıyor. Ancak yakın bir zaman içinde Android kullanıcılarına da sunulacağını belirtelim.
https://twitter.com/Twitter/status/1111312068911611904 Yorum Yaz Paylaş Tweetle