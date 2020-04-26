6. Güzel Sanatlar fotoğraf yarışması ödülleri verildi

6 yıldır düzenlenen Güzel Sanatlar fotoğraf yarışmasının 2020 yılı fotoğrafları belli oldu. Yarışmaya drone ile çekilen fotoğraflardan, mikroskobik canlı fotoğraflarına kadar geniş bir skalada 50'ye yakın fotoğraf farklı kategorilerde ödül aldı.

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Biri amatör diğeri profesyonel olarak kategorilere ayrılan fotoğraflar da ödül bazında 20 farklı kategoriye ayrılmış durumda. Profesyonel fotoğrafların birincisine verilen ödül 3.000 Dolar, amatör fotoğraf birincilik ödülü ise 2.000 Dolar olarak belirlendi. Sigara tutan kız ve arkası dönük kadın fotoğrafı büyük ödüle layık görüldü.

Farklı kategoriler

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Yarışmaya katılan fotoğraflar doğa, vahşi yaşam, hayvanlar, mimari, moda, seyahat, portre, sokak fotoğrafçılığı, manzara gibi farklı konuları barındırıyor. Ödül alan fotoğraflara galerimizden erişebilirsiniz.

https://newatlas.com/digital-cameras/fine-art-photography-awards-2020-winners-gallery/

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