Breguet Marine Tourbillon 5887'yi duyurdu

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İlk olarak 1775 yılında Paris-Fransa'da Louis Abraham Breguet tarafından kurulan, horoloji dünyasının en eski ve ağır toplarından biri olan Breguet; eski amiral gemilerinden olan the Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 modelini ilk defa bu yıl roze altın kasayla piyasaya sürdü.

Saatte deniz yaşamından motifler yer almakla birlikte mekanizmanın baskılarında aynı önceki modelde olduğu gibi kalem işi oymalar tercih edilmiş. Kadranın üst yarı bölgesi haftanın günü, gün ay tarihine ayrılmakla birlikte saat 4-6 hizasındaki açıklıktan görülebilen tourbillon komplikasyonu saate apayrı bir estetik kazandırmış.

Ayrıca saatte bulunan ve yine Louis Abraham Breguet tarafından patenti alınan tourbillon balansın üzerinde Dünya'nın eliptik yörüngesinin aylara göre konumu izlenebiliyor.

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Saaatin 80 saatlik güç rezervi kadranda 8 yönünde izlenebilirken bütün komplikasyonlara ek olarak saatte ''perpetual calendar'' yani sonsuz takvim özelliği bulunuyor. Saat bir kez ayarlandıktan sonra bir daha tarih ayarlamasına ihtiyaç duymuyor ( 29 gün süren Şubat ayları da dahil ). Ayrıca saatin yine merkezinde yer alan, ucunda yuvarlak güneş simgesi bulunan ibre ile gerçek güneş zamanı takip edilebiliyor.

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Saat otomatik mekanizmaya sahip olmakla birlikte 209.500 Euro fiyatla satışa sunuldu.

https://www.watches-news.com/breguet/marine-tourbillon-equation-marchante-5887/

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