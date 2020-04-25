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    Breguet Marine Tourbillon 5887'yi duyurdu

    Breguet; eski amiral gemilerinden olan the Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 modelini roze altın kasayla piyasaya sürdü. Saatte yine Breguet tarafından patenti alınan tourbillon bulunuyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Breguet Marine Tourbillon 5887'yi duyurdu
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    İlk olarak 1775 yılında Paris-Fransa'da Louis Abraham Breguet tarafından kurulan, horoloji dünyasının en eski ve ağır toplarından biri olan Breguet; eski amiral gemilerinden olan the Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 modelini ilk defa bu yıl roze altın kasayla piyasaya sürdü.

    Saatte deniz yaşamından motifler yer almakla birlikte mekanizmanın baskılarında aynı önceki modelde olduğu gibi kalem işi oymalar tercih edilmiş. Kadranın üst yarı bölgesi haftanın günü, gün ay tarihine ayrılmakla birlikte saat 4-6 hizasındaki açıklıktan görülebilen tourbillon komplikasyonu saate apayrı bir estetik kazandırmış.

    Ayrıca saatte bulunan ve yine Louis Abraham Breguet tarafından patenti alınan tourbillon balansın üzerinde Dünya'nın eliptik yörüngesinin aylara göre konumu izlenebiliyor.

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    Tourbillon

    Saaatin 80 saatlik güç rezervi kadranda 8 yönünde izlenebilirken bütün komplikasyonlara ek olarak saatte ''perpetual calendar'' yani sonsuz takvim özelliği bulunuyor. Saat bir kez ayarlandıktan sonra bir daha tarih ayarlamasına ihtiyaç duymuyor ( 29 gün süren Şubat ayları da dahil ). Ayrıca saatin yine merkezinde yer alan, ucunda yuvarlak güneş simgesi bulunan ibre ile gerçek güneş zamanı takip edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü"

    Saat otomatik mekanizmaya sahip olmakla birlikte 209.500 Euro fiyatla satışa sunuldu.



    https://www.watches-news.com/breguet/marine-tourbillon-equation-marchante-5887/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 sa.
    Hafta, ay ve tarih göstergesi Tourbillon saatler de çok nadir gördüğümüz özellikler.

    En önemlisi, yalnızca dijital saatler de olan, mekanik saatlerde olmayan bir özellik; hangi ayın 29, hangi ayın 30 ve 31 çektiğini bilmesi, dolayısıyla her ay sonu ayarlamaya ihtiyaç duymaması.
    Bu kadar çok veriyi bir mekanik saate sığdırmak büyük başarı.

    Saatin şıklığı da fena değil.
    Bunu alan zenginler kıymetini bilsin.

    Saat deki bu özellikleri, Çin' lilerin taklit etmesi ve bizim ucuza almamız dileğiyle.
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    xense 1 sa.
    cosby show. sen bakan yegeni falan mısın? 209.000€ nedir? yakında donanımhaberde inci taşlı ped görürsem şaşırmam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Kara para aklamak için güzel bir saat.
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