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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman firmadan tam 10 farklı gövde tipiyle tercih edilebilen elektrikli araç: eBussy

    Electric Brands isimli Alman firmanın geliştirdiği eBussy, modüler yapısının yanı sıra yaklaşık 16 bin euro'dan başlayan fiyatı ve Volkswagen'in ikonik minibüsüne benzer tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Alman firmadan tam 10 farklı gövde tipiyle tercih edilebilen elektrikli araç: eBussy
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    Elektrikli araç pazarının gelişimi sürerken oldukça ilginç araçlar görmeye devam ediyoruz. Bu tür araçların arkasında genelde Çinli girişimler olurdu fakat bu kez karşımızda duran “eBussy” isimli elektrikli araç Almanya merkezli bir şirketin ürünü.

    Tasarımıyla ilk bakışta dikkat çeken eBussy, tamamen modüler bir platform üzerine inşa edilmiş. Öyle ki bu elektrikli aracı klasik bir minivan’dan kamyonete tam 10 farklı gövde tipiyle tercih etmek mümkün. Bu sayede iş veya eğlence amaçlı pek çok ihtiyaca cevap veren eBussy’deki çekmece benzeri sistem sayesinde bataryalara da kolayca erişilebiliyor. Şirket, kullanıcıların boş bataryayı dolusuyla değiştirebileceği batarya istasyonları da kurmayı planlıyor.

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    eBussy’nin modüler yapısı iç mekanda da devam ediyor. Kolay katlanabilir koltuklara sahip olan elektrikli araç basitçe soldan veya sağdan direksiyonlu hale getirilebiliyor. Hatta direksiyon ve pedalları konsolun merkezine çekmek bile mümkün. Kolayca kaydırılarak yapılan bu işlem, direksiyon veya pedallar ile ön aks ve güç aktarma sistemi arasında mekanik bir bağlantı olmaması sayesinde mümkün olmuş. Bu alanda “drive-by-wire” adı verilen elektronik bir sistem kullanılmış.

    Alman firmadan tam 10 farklı gövde tipiyle tercih edilebilen elektrikli araç: eBussy
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    Kentsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan eBussy’de standart olarak 10 kWh’lık oldukça küçük bir batarya kullanılmış. Araca 200 km menzil sağladığı belirtilen bu bataryanın yanı sıra menzili 600 km’ye kadar yükselten 30 kWh’lık bir opsiyon da mevcut. eBussy’nin tekerleklerine sadece 20 beygir güç üreten küçük elektrik motorları yerleştirilmiş. Fakat bu motorların ürettiği toplam tork 1000 Nm olarak açıklanmış. eBussy’nin ağırlığının gövde tipine göre 450 kg ila 600 kg arasında değiştiğini ve maksimum hızının 90 km/s olduğunu da belirtelim.

    eBussy’nin tüm gövde tiplerinde tavana yerleştirilen güneş panelleri ve rejeneratif fren sistemi bataryanın şarj edilmesine yardımcı oluyor. eBussy’nin fiyatı KDV dahil 15 bin 800 euro’dan başlıyor. En pahalı konfigürasyonun fiyatı ise 28 bin 800 euro olarak açıklandı.



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