A101 marketler akıllı evcil hayvan ekipmanları satacak

6 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
6 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında evcil hayvan sahiplerine yönelik akıllı ekipmanlar yer alıyor. 65 litre hacimli, 8 litre atık hazneli, sensörler ile kediyi algılayarak durabilen ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen akıllı kedi tuvaleti 8999TL.
3 litre kapasitesi, şarj ve pil olmak üzere ikili güç kaynağı, uygulama üzerinden kontrol, kamera ile takip ve 10 saniyeye kadar ses kaydı yapabilen akıllı mama kabı 2099TL. Diğer taraftan 1 yıllık kullanım süresine sahip iOS akıllı takip cihazı 399TL iken 3 litrelik haznesi olan otomatik sebil ve mama kabı da 699TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P