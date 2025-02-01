A101 marketler akıllı evcil hayvan ekipmanları satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin gelecek hafta başlayacak kampanyasında akıllı evcil hayvan ekipmanlarından akıllı televizyonlara, elektrikli mopedlerden akıllı saatlere farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

6 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

6 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında evcil hayvan sahiplerine yönelik akıllı ekipmanlar yer alıyor. 65 litre hacimli, 8 litre atık hazneli, sensörler ile kediyi algılayarak durabilen ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen akıllı kedi tuvaleti 8999TL.

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3 litre kapasitesi, şarj ve pil olmak üzere ikili güç kaynağı, uygulama üzerinden kontrol, kamera ile takip ve 10 saniyeye kadar ses kaydı yapabilen akıllı mama kabı 2099TL. Diğer taraftan 1 yıllık kullanım süresine sahip iOS akıllı takip cihazı 399TL iken 3 litrelik haznesi olan otomatik sebil ve mama kabı da 699TL olarak satılacak.

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