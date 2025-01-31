A101 marketler iPhone 13 128GB ve Redmi Note Pro 14 satıyor

30 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri
30 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 13 128GB modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, 12MP+12MP arka kamera, Apple A15 Bionic yonga seti gibi özellikleri olan iPhone 13 modelinin fiyatı 33699TL.
Diğer taraftan 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G100 yonga seti, 8GB LPDDr4X RAM, 256GB UFS 2.2 depolama, 200MP+8MP+2MP arka kamera, 32MP ön kamera, 5500mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj özellikleri olan Redmi Note Pro 14 modeli de 18299TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P