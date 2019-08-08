60 000 Binance kullanıcısının kimlik bilgileri çalındı

Bugün gerek kripto para borsaları gerekse de cüzdanlar gerçek kişiyi ayırt etmek ve çoklu üyelikleri tespit etmek için KYC sistemini kullanıyor. Know Your Customer adındaki bu sistem kullanıcının kimliği ile kimliğini ve el yazısını taşıyan kâğıdı tuttuğu özçekim fotoğrafını yüklemesi esasına dayanıyor.

Sorumlu belli değil

Kripto para dünyasında artık KYC alışılmış bir durum haline geldi ve ödül programlarına katılmak için mutlaka yapılması gerekiyor. Bununla birlikte bu verilerin güvenliği büyük bir sorun haline dönüşmüş durumda.

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Bir merkeze veya kurallara bağlı olmadığı için bugüne kadar batan veya dolandırılan borsaların pek de yaptırıma uğramadığını gördük. Aynı durum verilerin gizliliği için de geçerli. Binance kullanıcısı olan 60 bin kişinin özçekim fotoğrafları internete sızdırılmış durumda ancak hesap sorabilecek bir kurum bulunmuyor.

Geçtiğimiz aylarda Binance siber saldırıya uğramış ve 7000 BTC çalınmıştı. Saldırganların bu esnada 60 bin kişiye ait KYC verilerini de çaldığı ifade ediliyor. Daha doğrusu internete sızdırılınca bu verilerin de çalındığı anlaşılmış. Saldırganlar tüm fotoğrafları internete dağıtacaklarını dile getiriyor.

Binance ise ilk etapta paylaşılan fotoğrafların kendi sistemlerindeki fotoğraflarla uyuşmadığını ve verilerin kendilerinden çıktığına dair logonun da olmadığını vurguladı. Bununla birlikte pek çok kullanıcı fotoğrafları doğrulayınca bu kez geçen yıl KYC için ihale verdiği firmada bir sıkıntı olabileceğini ve araştırmalara başlandığını açıkladı.

Konu Google veya Facebook gibi bir firma ile ilgili olsaydı birtakım soruşturmalar yürütülürdü ancak Binance borsası Malta merkezli faaliyet gösteriyor ve hükümetin bu konuda adım atıp atmayacağı bilinmiyor zira varlık çalınma olayında da bir girişim olmamıştı.