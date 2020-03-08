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    6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi

    Ülkemizde de satılması beklenen Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih sızdırıldı. Düşük fiyat etiketine sahip olması beklenen telefon, 48 MP üçlü kamera ve 6000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi
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    Samsung'un Asya pazarındaki satış hacmini artırmak için piyasaya sürdüğü Galaxy M ailesi, yeni bir ferde kavuşmak için gün sayıyor. Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre Galaxy M21, 16 Mart'ta Hindistan'da satışa sunulacak. 

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    Galaxy M21 özellikleri nasıl olacak?

    6.4 inç büyüklüğünde Süper AMOLED ekran ile geleceği ortaya çıkan Galaxy M21, 10 nm FinFET üretim geometrisiyle paketlenen Exynos 9611 yonga setinden güç alacak. 2,3 GHz frekans hızında çalışan dört adet Cortex -A73 çekirdeği ve dört tane de 1,7 GHz Cortex -A53 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Exynos 9611, grafik tarafında ise Mali -G72 MP3 GPU birimine ev sahipliği yapıyor. 

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    64 GB hafızalı modelde 4 GB sistem belleğine yer verileceği ortaya çıkan telefonun 6 GB RAM'e sahip, 128 GB depolama kapasiteli bir sürümünün daha olacağı biliniyor. 6000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya tarafından beslenen Galaxy M21'de 48 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış üçlü arka kamera sistemine yer verilecek. 

    Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Galaxy M21'in 16 Mart'ta Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M20 modeli, özellikle Hindistan ve Türkiye pazarlarında Samsung'un yüzünü güldürmüştü. Hal böyle olunca yakında duyurulacak olan Galaxy M21'in ülkemizde de satışa sunulacağı beklentisi içerisine girmemiz, yanlış olmayacaktır. 



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m21_launch_date-news-41886.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Blue- 1 gün yeni yorumcu
    Batarya iyiymiş
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün
    samsungun yüksek batarya takıntısını çözemedim
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    eski_nesil 1 hf. yeni yorumcu
    M serisinde yeni telefon çıkması demek alt modellerin fiyatlarının düşmesi demekse gayet güzel bir haber. M20 için indirim bekliyorum
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    Cem (Cem Kaya) 1 hf.
    Bir giremiyor Türkiye pazarına, M31 çıktı TR'ye ne zaman geleceği belli değil. Bu da çıkacak ne zaman geleceği belli değil. M30s alacaktım 1 haftada 2 kere 100 TL zam yedi, 200 TL arttı fiyatlar. Tersine düşmesi lazım. 2 ay önce 1700 TL ye alanlar olmuş. Samsung'a fiyatlarla ilgili mail attım, saçma sapan dönüş yaptılar. Kısaca ne halt ettikleri belli değil. M30s konusunda birisi sipariş vermiş, sipariş verdiği günün 1 gün öncesinde fiyatı 100 TL düşüktü, morali bozulmasın diye söylemedim. Adam akıllı fiyat politikası güdseler şimdiye çoktan telefonu almıştım.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Anlasilan o rezil donanim su gibi batarya harciyor... RAM de ve dahili depolamada isgal edilmesi gibi hem de haddiden fazla ... Rakipleri daha ideal ...
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    İmbrechts 1 hf. yeni yorumcu
    7. İnç, 7000lik batarya ve 128lik bir hafızalı bir M serisi gelse keşke
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Sizi bilmem ama yıllarca samsung'u eleştirdik. Fiyatına göre pahalı, malzeme kalitesi kötü, bataryası az vs. Şimdi a ve m serisi ile birlikte hem rekabetçi fiyatlarda hem de kısmen iyi malzemeli ve sağlam bataryalı bir sürü model çıkardılar. Xiaomi redmi note 7-8-pro dışında 1000-2500 civarına alınabilcek en iyi modeller samsung'ta diye düşünüyorum :)
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    4123 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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