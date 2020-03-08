6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi

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Samsung'un Asya pazarındaki satış hacmini artırmak için piyasaya sürdüğü Galaxy M ailesi, yeni bir ferde kavuşmak için gün sayıyor. Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre Galaxy M21, 16 Mart'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

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Galaxy M21 özellikleri nasıl olacak?

6.4 inç büyüklüğünde Süper AMOLED ekran ile geleceği ortaya çıkan Galaxy M21, 10 nm FinFET üretim geometrisiyle paketlenen Exynos 9611 yonga setinden güç alacak. 2,3 GHz frekans hızında çalışan dört adet Cortex -A73 çekirdeği ve dört tane de 1,7 GHz Cortex -A53 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Exynos 9611, grafik tarafında ise Mali -G72 MP3 GPU birimine ev sahipliği yapıyor.

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64 GB hafızalı modelde 4 GB sistem belleğine yer verileceği ortaya çıkan telefonun 6 GB RAM'e sahip, 128 GB depolama kapasiteli bir sürümünün daha olacağı biliniyor. 6000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya tarafından beslenen Galaxy M21'de 48 MP ana görüntü sensörü ile donatılmış üçlü arka kamera sistemine yer verilecek.

Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Galaxy M21'in 16 Mart'ta Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M20 modeli, özellikle Hindistan ve Türkiye pazarlarında Samsung'un yüzünü güldürmüştü. Hal böyle olunca yakında duyurulacak olan Galaxy M21'in ülkemizde de satışa sunulacağı beklentisi içerisine girmemiz, yanlış olmayacaktır.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m21_launch_date-news-41886.php

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