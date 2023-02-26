Şok iddia! 61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri Dark Web’de satışa çıktı

61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalınmış olabilir
Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Cyberthint adlı Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre 61 milyon Türk vatandaşının e-Devlet bilgileri, Dark Web’te doğrulanmış bir pazar yeri olan Hydra Market üzerinden satışa çıkartılmış durumda. Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.
İddia henüz doğrulanmadı
Cyberthint’e göre 61 milyon 288 bin 38 kişinin çalınan e-Devlet bilgileri satışa çıkartıldıktan sadece 11 saat sonra satılmış. Paylaşılanlara göre çalınan veriler TC Kimlik Numarası ve şifreden oluşuyor. Henüz bu iddia Türkiye tarafından veya resmi bir kamu kurumu tarafından doğrulanmış değil. Ancak iddianın büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde e-Devlet kullanan vatandaşların şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ederiz.
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.