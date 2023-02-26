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    Anlık Bildirim

    Şok iddia! 61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri Dark Web’de satışa çıktı

    Türkiye’deki vatandaşların bilgilerinin bulunduğu e-Devlet platformundan milyonlarca kişinin bilgilerinin çalındığı ve ardından Dark Web üzerinden marketlerde satışa çıktığı iddia ediliyor.
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    61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalınmış olabilir! Tam Boyutta Gör
    Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-Devlet, büyük bir iddianın ortasında. Aktarılanlara göre e-Devlet’te bulunan milyonlarca vatandaşın bilgisi çalınmış ve hatta Dark Web marketlerinde satışa çıkartılmış olabilir.

    61 milyon kişinin e-Devlet bilgileri çalınmış olabilir

    Unified Cyber Threat Intelligence Platform’un resmi Cyberthint adlı Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre 61 milyon Türk vatandaşının e-Devlet bilgileri, Dark Web’te doğrulanmış bir pazar yeri olan Hydra Market üzerinden satışa çıkartılmış durumda. Hydra Market, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra kara para aklama gibi işlemler için kullanılan ve Rus kaynaklı olduğu bilinen bir Dark Web (karanlık web) pazar yeri konumunda.

    İddia henüz doğrulanmadı

    Cyberthint’e göre 61 milyon 288 bin 38 kişinin çalınan e-Devlet bilgileri satışa çıkartıldıktan sadece 11 saat sonra satılmış. Paylaşılanlara göre çalınan veriler TC Kimlik Numarası ve şifreden oluşuyor. Henüz bu iddia Türkiye tarafından veya resmi bir kamu kurumu tarafından doğrulanmış değil. Ancak iddianın büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde e-Devlet kullanan vatandaşların şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ederiz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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