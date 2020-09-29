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    620 beygirlik Maserati MC20 Pekin'deki fuarda sahneye çıktı

    Maserati MC20, tamamen elektrikli otomobillerin yoğunlukta olduğu Pekin Otomobil Fuarı'nda 3.0 litre V6 ünitesiyle boy gösteriyor. Fakat İtalyan marka, MC20'nin elektrikli versiyonunu da üretecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    620 beygirlik Maserati MC20 Pekin'deki fuarda sahneye çıktı
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    Çinli markaların birbirinden yeni konsept çalışmalarını tanıttığı Pekin Otomobil Fuarı'nda daha önce gördüğümüz isimler de dikkat çekiyor. Kısa süre önce örtüsü kaldırılan Maserati MC20 de bunlardan biri.

    İtalyan marka için performans ve teknoloji alanında yeni bir çağın başlangıcı anlamına gelen Maserati MC20, gövde yapısı ve özellikle ön bölümdeki geniş ızgarası dikkate alındığında MC12 efsanesini anımsatıyor. Yukarı doğru açılan kapıları, kaslı arka bölümü ve arka camındaki 3 dişli mızrak motifiyle dikkat çeken otomobilde karbon fiber difüzör ve 20 inç jantlar bulunuyor. Karbon seramik frenler de opsiyon listesinde kendini gösteriyor.

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    Ortadan motorlu bir otomobil olan Maserati MC20'nin kalbinde çift turbolu 3.0 litre V6 ünite yatıyor. 621 beygir güç ve 730 Nm tork üreten motor, 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş ve sınırlı kaydırmalı diferansiyel vasıtasıyla arka tekerleklere güç veriyor. Söz konusu sistem sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan Maserati MC20'nin maksimum hızı ise 325 km/s olarak açıklandı.

    Maserati, söz konusu modelin tamamen elektrikli bir versiyonunu da karşımıza çıkaracak. 2023 yılında piyasaya sürülmesi planlanan model, toplamda 630 beygir güç üreten üç elektrik motoruna sahip olacak. 322 kilometre sürüş menzili sunan lityum iyon batarya paketiyle donatılacağı belirtilen araçta 300 kW hızlı şarj desteği de bulunacak.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bob Kelso 27 dk.
    Birbirinden yeni nedir allasen. Alın bunu buradan.
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