Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin zıplayabilen süper otomobili YangWang U9, 1287 beygir güce sahip olacak!

    BYD'nin süper spor otomobili YangWang U9'un özellikleri ortaya çıktı. Otomobil beklenenden daha yüksek motor gücüne sahip olacak. Otomobilin özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
    BYD'den zıplayabilen süper otomobil: YangWang U9 Tam Boyutta Gör
    BYD'nin süper spor otomobili YangWang U9'un özellikleri ortaya çıktı. Otomobil beklenenden daha yüksek motor gücüne sahip olacak.

    YangWang U9'un özellikleri

    Ocak ayında duyurulan YangWang U9'ın teknik özellikleri açıklandı. Otomobil, 4.966 mm uzunluk, 2.029 mm genişlik ve 1.295 mm yüksekliğiyle süper spor otomobillere göre oldukça büyük ölçülere sahip. Aracın bataryası ise 100 kWh büyüklüğünde.

    BYD'den zıplayabilen süper otomobil: YangWang U9 Tam Boyutta Gör
    Otomobilde her biri 322 beygir (240 kW) gücünde olan 4 elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 1287 beygir güç üretebiliyor. YangWang U9 ilk tanıtıldığında 1100 beygir güce sahip olacağı konuşuluyordu. Dolayısıyla otomobil beklenenden de yüksek bir güce sahip olacak. Büyük boyutları ve bataryası aracın ağırlığına da etki etmiş. 2475 kg ağrılığa sahip araç Rimac Nevera'dan 175 kg daha ağır.

    BYD aracın 0'dan 100 km/h hıza 2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Aracın son hızı ise 300 km/h. Otomobil CLTC ölçümlerine tek şarj ile 700 km yol gidebiliyor.

    Gelişmiş süspansiyon sistemiyle otomobil zıplayabiliyor

    Otomobilin en ilginç özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD, tarafından Disus-X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile araç dikey, yanal ve boylamsal haeket edebiliyor. Bu sistem sayesinde araç aşağı yukarı zıplayabiliyor, dans eder gibi hareket edebiliyor ve üç tekerlek üzerinde durabiliyor.

    YangWang U9, güçlü motorları, büyük bataryası ve gelişmiş süspansiyon sistemine rağmen 140 bin dolar gibi süper otomobillere göre uygun bir fiyattan satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Beiti2ol 11 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    superonline cayma bedeli hesaplama burger king tuvalet şifresi matematik röntgeni şikayet citroen berlingo en çok tutulan modeli priz olmayan yere priz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız