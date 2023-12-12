BYD'nin zıplayabilen süper otomobili YangWang U9, 1287 beygir güce sahip olacak!

YangWang U9'un özellikleri
Ocak ayında duyurulan YangWang U9'ın teknik özellikleri açıklandı. Otomobil, 4.966 mm uzunluk, 2.029 mm genişlik ve 1.295 mm yüksekliğiyle süper spor otomobillere göre oldukça büyük ölçülere sahip. Aracın bataryası ise 100 kWh büyüklüğünde.
BYD aracın 0'dan 100 km/h hıza 2 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Aracın son hızı ise 300 km/h. Otomobil CLTC ölçümlerine tek şarj ile 700 km yol gidebiliyor.
Gelişmiş süspansiyon sistemiyle otomobil zıplayabiliyor
Otomobilin en ilginç özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD, tarafından Disus-X olarak adlandırılan süspansiyon sistemi ile araç dikey, yanal ve boylamsal haeket edebiliyor. Bu sistem sayesinde araç aşağı yukarı zıplayabiliyor, dans eder gibi hareket edebiliyor ve üç tekerlek üzerinde durabiliyor.
YangWang U9, güçlü motorları, büyük bataryası ve gelişmiş süspansiyon sistemine rağmen 140 bin dolar gibi süper otomobillere göre uygun bir fiyattan satışa sunulacak.
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.