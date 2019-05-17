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Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı

AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini merakle beklediğimiz şu günlerde firma bir yandan da Ryzen APU’larının hazırlıklarını tamamlıyor. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
6,8b
1
21
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Zen mimarili ilk nesil Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi Zen mimarisi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcileriyle devam ettirmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan firma Ryzen APU’larını güncellemeyi de ihmal etmiyor. 2. nesil Ryzen APU’ları günden güne daha da detaylanıyor.

Frekanslar paylaşıldı 

TUM_APISAK’ın aktardıklarına göre Ryzen 5 3400G halefinde olduğu gibi 4 çekirdek 8 izlekli bir konfigürasyonla gelecek. 4.2 GHz tepe frekansında çalışacak yonganın taban frekansı ise 3.7 GHz olarak belirtilmiş. Modelin GPU tarafında 704 shader sayısının korunması beklenirken daha yüksek frekanslar kuvvetle muhtemel.
Ryzen 3 3200G’de bir önceki nesildeki 4 çekirdek korunurken model yine daha yüksek frekanslarda görev yapacak. 3.6 GHz’den 4 GHz’e kadar uzanabilen yonga yine 8 Vega kümesinde 512 işlem birimine ev sahipliği yapacak.
Frekans kanadında ağabeyinde de olduğu gibi artış bekleniyor. Son olarak Zen+ mimarisi üzerinde yükselen yeni Picasso APU’larının 3. nesil Ryzen işlemcilerinden önce raflardaki yerini alması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-5-3400g-ryzen-3-3200g-based-on-amd-picasso-(get-higher-clock-frequency).html Yorum Yaz
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aschil 2 hf.
Yakın zamanda r5 2600 aldım. Beklese mıydım acaba?
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Grand_Alexander 2 hf.
eeyyyy amd APU'lar neden bir nesil geriden geliyor... de hele...
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Alex5 2 hf. yeni yorumcu
Yav frekansı o olmuş bu olmuş ben bu fakirlikle alamadıktan sonra ne yapayım bana yaramayan frekansı
Bilgisayar dükkanlarının önünden geçerken ağzım sulanıyor kemal sunalın tavukçu vitrinine baktığı gibi bakıyorum ama yok işte cep delik sürekli. 2/4'e talim yine
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Mugetsuga 3 hf.
Apular 1 nesil geriden geldiği için beklenen bir şeydi diyebiliriz.
Asıl heyecanlandığımız zen 2 çekirdekleri
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Lana-Del-Rey 3 hf.
Diğer çipler de bu frekansta gelecekse bizim AMD'ye geçme planları diğer bahara ertelendi gibi duruyor
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Rivalı Efsunger 3 hf.
ahhaahahah ya hala kurtulamadılar şu 4 çekirdek illetinden kim alır bunları hangi oyun artık doğru dürüst çalışıyor 4/4 işlemcide ?
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cobi 3 hf. Rivalı Efsunger
i5 6600k kullanıyorum 4 çekirdek çatır çatır oynatıyor rx 480 8 gb ile ;
4 çekirdek birkaç oyunda tökezliyor ama dediğiniz oyunları doğru dürüst çalıştırmama gibi bir durum yok.
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cobi 3 hf. Rivalı Efsunger
Burayı okuyunca genel olarak 4 çekirdek işlemcilerden bahsediliyor gibi anlıyorm ben
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sniper23 2 hf. Rivalı Efsunger
Bu APU işlemcinin amacı LOL gibi oyunları oynatmak hocam, büyük çaplı işler için zaten RYZEN 5 ve 7 var.
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Hobar 3 hf.
Bunlar 12nm gelecek diye biliyorum. Yani şu an satılan 2000 lerin gpu lu hali
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FIRAT_G_ 3 hf.
Ama olmuyor ki böyle en azından gtx1050ti performansı beklerdim
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canguler917 3 hf.
senelerdir aynı shader sayılarını görüyoruz. milim milim performans ekleniyor gpu'ya. halbuki amd'nin çoktan kaptırıp gitmiş olması gerekiyordu
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Mete Can Karahasan 3 hf. canguler917
Bu dedikleriniz çok eskide kaldı. Çalışıyorsa ellemeyeceksin. Herkes daha küçük çerçevede performans istiyor artık. Kâğıt gibi sistemler arzuluyor.
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homebird 3 hf.
Bendeki 6700k ile frekans, çekirdek ve izlek bakımından aynı görünüyor. Ama performans ve enerji verimliliği olarak epey fark atar herhalde.
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