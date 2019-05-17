Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı

AMD Zen mimarili ilk nesil Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi Zen mimarisi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcileriyle devam ettirmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan firma Ryzen APU’larını güncellemeyi de ihmal etmiyor. 2. nesil Ryzen APU’ları günden güne daha da detaylanıyor.

Frekanslar paylaşıldı

Ryzen 3 3200G’de bir önceki nesildeki 4 çekirdek korunurken model yine daha yüksek frekanslarda görev yapacak. 3.6 GHz’den 4 GHz’e kadar uzanabilen yonga yine 8 Vega kümesinde 512 işlem birimine ev sahipliği yapacak.

Frekans kanadında ağabeyinde de olduğu gibi artış bekleniyor. Son olarak Zen+ mimarisi üzerinde yükselen yeni Picasso APU’larının 3. nesil Ryzen işlemcilerinden önce raflardaki yerini alması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-5-3400g-ryzen-3-3200g-based-on-amd-picasso-(get-higher-clock-frequency).html

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TUM_APISAK’ın aktardıklarına görehalefinde olduğu gibibir konfigürasyonla gelecek.çalışacak yonganın taban frekansı ise 3.7 GHz olarak belirtilmiş. Modelin GPU tarafında 704 shader sayısının korunması beklenirken daha yüksek frekanslar kuvvetle muhtemel.