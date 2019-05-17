Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı

AMD Zen mimarili ilk nesil Ryzen işlemcileriyle yakaladığı ivmeyi Zen mimarisi üzerinde şekillenecek 3. nesil Ryzen işlemcileriyle devam ettirmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan firma Ryzen APU’larını güncellemeyi de ihmal etmiyor. 2. nesil Ryzen APU’ları günden güne daha da detaylanıyor.
Frekanslar paylaşıldıTUM_APISAK’ın aktardıklarına göre Ryzen 5 3400G halefinde olduğu gibi 4 çekirdek 8 izlekli bir konfigürasyonla gelecek. 4.2 GHz tepe frekansında çalışacak yonganın taban frekansı ise 3.7 GHz olarak belirtilmiş. Modelin GPU tarafında 704 shader sayısının korunması beklenirken daha yüksek frekanslar kuvvetle muhtemel.
Ryzen 3 3200G’de bir önceki nesildeki 4 çekirdek korunurken model yine daha yüksek frekanslarda görev yapacak. 3.6 GHz’den 4 GHz’e kadar uzanabilen yonga yine 8 Vega kümesinde 512 işlem birimine ev sahipliği yapacak.
Frekans kanadında ağabeyinde de olduğu gibi artış bekleniyor. Son olarak Zen+ mimarisi üzerinde yükselen yeni Picasso APU’larının 3. nesil Ryzen işlemcilerinden önce raflardaki yerini alması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-5-3400g-ryzen-3-3200g-based-on-amd-picasso-(get-higher-clock-frequency).html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl heyecanlandığımız zen 2 çekirdekleri
4 çekirdek birkaç oyunda tökezliyor ama dediğiniz oyunları doğru dürüst çalıştırmama gibi bir durum yok.