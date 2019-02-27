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69 milyondan fazla sayıda token 22 saniyede tükendi

Binance Launchpad üzerinden satılan The Fetch.AI ICO'sunun tokenlarına ilgi oldukça büyüktü. 69 milyondan fazlasayıda token, 22 saniye içerisinde tükendi. 6 milyon dolar fon toplanıldı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Fetch.AI (FET) en iyi kripto para borsalarından biri olan Binance’in Launchpad platformunda 69 milyondan fazla jeton satışı ile 6 milyon dolarlık fon topladı. Binance CEO'su Changpeng Zhao, attığı bir tweette; satışın baş döndürücü bir 22 saniye içinde tamamlandığını bildirdi. 
Yapılan token satışının, 3 Mart'ta bitirilmesi planlanıyordu fakat token satışı, yüksek talep nedeniyle ilk 22 saniye içinde kapandı.
Binance, FET tokenının alımında alt limiti 20, üst limitiyse 3,000 dolar olarak belirledi. Söz konusu token, 0.08 dolardan kullanıcılara satışa sunuldu. Bu işleme 2.700'ün üzerinde kullanıcı katıldı.
Fetch.AI kendisini; makine öğrenmesini, yapay zekayı, akıllı sözleşmeleri ve dağıtılmış defter teknolojisini birleştirerek “ekonomik bir internet” yaratmayı hedefleyen bir proje olarak tanımlamaktadır.
Fetch.AI ICO'sunun en ayırt edici özelliği; dijital varlıkların, arada hiçbir insan etkisi olmadan, birbirleriyle etkileşim kurabilmelerine olanak vermesi.

https://cointelegraph.com/news/token-sale-on-binance-launchpad-raises-6-million-within-22-seconds Yorum Yaz
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teknokaptan 2 ay
Kan emici bankalar yüzünden bunlar yapılmakta helal olsun
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