Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü

Geçtiğimiz günlerde kripto para pazarında gerçekleşen yükselişlerin ardından ağır kayıplar meydana geldi. Hareketlerin çoğu yarım saatten az bir süre içerisinde gerçekleşti.

Coin360'dan alınan verilere göre Bitcoin; 3,900 doların altına düşmeden önce 4,100 dolar barajının üzerine çıkmıştı. Söz konusu kripto para birimi, 4,100 dolar civarında çok tutunamadı ve ani bir düşüş yaşadı.

Haftalık fiyat grafiğine bakıldığında; Bitcoin'in mevcut fiyatı, haftaya başladığı fiyat olan 3.632 dolardan yaklaşık %5 daha yüksek.

Bitcoin'in yanı sıra piyasadaki altcoinlerde de oldukça sert fiyat grafiği çizen para birimleri oldu. Neredeyse tüm dijital para birimlerindeki bu ani iniş ve çıkışların ardından kripto para piyasası şu an daha sakin.

Ethereum, 14,5 milyar doların üzerinde olan piyasa değerine göre en büyük altcoin konumunu sürdürüyor. İkinci en büyük altcoin Ripple, yaklaşık 12,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-drops-sharply-to-below-3-900-total-market-cap- sheds-15-billion