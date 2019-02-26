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Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü

Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında sık görülmeyen bir olaya rastlandı. Birçok dijital para birimi keskin düşüş ve artış grafiği çizdi. Bitcoin'in ani düşüşü dikkat çekti.
2 ay
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1
17
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde kripto para pazarında gerçekleşen yükselişlerin ardından ağır kayıplar meydana geldi. Hareketlerin çoğu yarım saatten az bir süre içerisinde gerçekleşti.
Coin360'dan alınan verilere göre Bitcoin; 3,900 doların altına düşmeden önce 4,100 dolar barajının üzerine çıkmıştı. Söz konusu kripto para birimi, 4,100 dolar civarında çok tutunamadı ve ani bir düşüş yaşadı.
Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü
 
Haftalık fiyat grafiğine bakıldığında; Bitcoin'in mevcut fiyatı, haftaya başladığı fiyat olan 3.632 dolardan yaklaşık  %5 daha yüksek.
Bitcoin'in yanı sıra piyasadaki altcoinlerde de oldukça sert fiyat grafiği çizen para birimleri oldu. Neredeyse tüm dijital para birimlerindeki bu ani iniş ve çıkışların ardından kripto para piyasası şu an daha sakin.
Ethereum, 14,5 milyar doların üzerinde olan piyasa değerine göre en büyük altcoin konumunu sürdürüyor. İkinci en büyük altcoin Ripple, yaklaşık 12,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-drops-sharply-to-below-3-900-total-market-cap- sheds-15-billion Yorum Yaz
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zaferq 2 ay en beğenilen
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Fearless_tr 2 ay
Yok ya olurmu ögle sey 100 melyar milyon dolara cikicak
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interwap 2 ay
Önce anasayfadaki listeyi adam gibi çalıştırın. Bitcoin de virgülden sonrasını yuvarlamayı bırakın virgülden önce 2 basamağı yuvarlıyor. Ne zaman baksanız $3800 yada $3900. 100'er 100'er değişiyor.
Şuan CoinCap'ta bitcoin tam $3.850,53 ve sizin ve dünyanın referans aldığınız bir site. Ama anasayfada yuvarlanmış $3900'e. 0,54 cent değer kaybetse anasayfada belki $3800 olacak.
Önce anasayfadaki listeyi adam gibi çalıştırın. Bitcoin de virgülden sonrasını yuvarlamayı bırakın virgülden önce 2 basamağı yuvarlıyor. Ne zaman baksanız $3800...
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ramis78 2 ay
hızlı yükselmişti bekleniyordu böyle bir düşüş zaten
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CWaRRioR 2 ay
"Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında sık görülmeyen bir olaya rastlandı."
Sık görülmeyen derken? Pump-dump ya da Türkçe karşılığı olan keriz silkeleme olayı kripto para piyasasında hep yaşanan olaylar.
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dede17 2 ay
Donanimhaberrrr devam bitcoin haberlerini devam reklam niteliğinde haber yapıp milletin kanına girdiniz günde 10 haber yapıyordunuz noldu devam edin
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MHEC 2 ay
Bitcoin eridi gitti.
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Witcher3 2 ay
Beter olsun madenciler !!!
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Mutlak.Sıfır 2 ay
Zamanında kart bulamayıp 1050 ti almak zorunda kalmıştım benim gibi bir çok insan var, kart alamayan da var. İkinci el de bir sürü madencilik için kullanılmış kart satışı görüyorum. Ben şahsen madencilik için kullanılan kartların yüzüne bakmıyorum isterse Gtx 1080'i 500 tl'ye satsınlar.
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danlabilic 2 ay Mutlak.Sıfır
bilmediğimden soruyorum diğerlerinden farkı ne oluyor madencilik için kullanılınca
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DH Misafiri 2 ay
İşte şimdi satın alma zamanı!
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Fearless_tr 2 ay
Yok ya olurmu ögle sey 100 melyar milyon dolara cikicak
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interwap 2 ay
Önce anasayfadaki listeyi adam gibi çalıştırın. Bitcoin de virgülden sonrasını yuvarlamayı bırakın virgülden önce 2 basamağı yuvarlıyor. Ne zaman baksanız $3800 yada $3900. 100'er 100'er değişiyor.
Şuan CoinCap'ta bitcoin tam $3.850,53 ve sizin ve dünyanın referans aldığınız bir site. Ama anasayfada yuvarlanmış $3900'e. 0,54 cent değer kaybetse anasayfada belki $3800 olacak.
Yanıtla +8
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zaferq 2 ay en beğenilen
Balon patladı
2 Yanıt Yanıtla +11
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the_dedektif 2 ay zaferq
gümmmmmmm :D
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Periah 2 ay zaferq
Kardeşim bilmediğiniz konularda konuşmayın.
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