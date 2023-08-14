Gelişmiş lazer silahları geliyor: Yüksek enerjili lazerlerde 'dev atılım'

Sonsuza kadar çalışabilen lazer silahları yapılabilir
Çin’in Hunan eyaletindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu keşif, lazer silahlarının geliştirilmesindeki önemli bir teknik zorluğu çözüyor. Bu, potansiyel olarak yüksek enerjili lazerlerin artık yeni teknoloji kullanılarak kesintisiz ve yüksek performanslı lazer ışınları üretebileceği anlamına geliyor.
Yeni soğutma sisteminin, ısıyı uzaklaştırmak için "gelişmiş yapıları" ve optimize edilmiş gaz akışını birleştirerek çalıştığı, aynı zamanda da lazer içindeki türbülans ile titreşimi azalttığı iddia ediliyor. Ayrıca lazer silahının odaklama aynalarının temiz kalmasına da yardımcı oluyor.
Yuan ve meslektaşları, "1960 yılında ilk yakut lazerin icadından bu yana, insanlar enerjinin ışık hızında hızlı bir şekilde yansıtılması için kinetik enerjiden lazer enerjisine geçiş konusunda hayaller kuruyor ve lazer ışınlarının hedefleri anında öldürebilen 'ölüm ışınları' haline gelmesini hayal ediyordu" dedi. Aradan geçen onlarca yılın ardından çeşitli lazer türleri geliştirilmiş olsa da yüksek enerjili lazer sistemlerinin uygulanması başarılı olamadı.
"ABD'nin sistemleri yetersiz"
Çin’in sistemi, bir hava kaynağı, bir ısı eşanjörü, bir gaz akış kontrol sistemi ve bir gaz enjeksiyon/emme sistemi dahil olmak üzere birkaç temel bileşenden oluşuyor. Hava kaynağı sisteme temiz, kuru hava sağlarken ısı eşanjörü bu havayı istenen sıcaklığa kadar soğutarak teorik olarak sürekli çalışmayı mümkün kılıyor.Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3230589/chinese-military-scientists-claim-have-achieved-huge-breakthrough-laser-weapon-technology?campaign=3230589&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article https://interestingengineering.com/innovation/china-breakthrough-high-energy-lasers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: