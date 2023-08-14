Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gelişmiş lazer silahları geliyor: Yüksek enerjili lazerlerde 'dev atılım'

    Çinli bilim insanlarının, lazerleri aşırı ısınmadan daha uzun menzillerde daha güçlü hale getirebilecek yenilikçi bir soğutma sistemi geliştirdikleri bildirildi. Bu lazerler için büyük bir atılım.
    Oy Ver
    Yüksek enerjili lazerlerde 'dev atılım' yapıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar, yüksek enerjili lazer teknolojisinde "büyük bir atılım" olarak adlandırılan bir buluşa imza attı. Yeni soğutma sistemi sayesinde, Çin lazerleri artık biriken atık ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırarak teoride "sonsuza kadar" çalışabiliyor. Araştırmacılara göre bu yenilik, yüksek enerjili lazer silahlarının daha uzun menzilli ve daha etkili olmasını sağlayabilir.

    Sonsuza kadar çalışabilen lazer silahları yapılabilir

    Çin’in Hunan eyaletindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu keşif, lazer silahlarının geliştirilmesindeki önemli bir teknik zorluğu çözüyor. Bu, potansiyel olarak yüksek enerjili lazerlerin artık yeni teknoloji kullanılarak kesintisiz ve yüksek performanslı lazer ışınları üretebileceği anlamına geliyor.

    Yüksek enerjili lazerlerde 'dev atılım' yapıldı Tam Boyutta Gör
    Lazer silah bilimcisi Yuan Shengfu liderliğindeki ekip, Çince yayınlanan hakemli bir dergi olan Acta Optica Sinica'da yayınlanan makalede, "Bu, yüksek enerjili lazer sistemlerinin performansını artırmada büyük bir atılımı ifade ediyor. Yüksek kaliteli ışınlar yalnızca ilk saniyede üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda süresiz olarak korunabiliyor" diyor.

    Yeni soğutma sisteminin, ısıyı uzaklaştırmak için "gelişmiş yapıları" ve optimize edilmiş gaz akışını birleştirerek çalıştığı, aynı zamanda da lazer içindeki türbülans ile titreşimi azalttığı iddia ediliyor. Ayrıca lazer silahının odaklama aynalarının temiz kalmasına da yardımcı oluyor.

    Yuan ve meslektaşları, "1960 yılında ilk yakut lazerin icadından bu yana, insanlar enerjinin ışık hızında hızlı bir şekilde yansıtılması için kinetik enerjiden lazer enerjisine geçiş konusunda hayaller kuruyor ve lazer ışınlarının hedefleri anında öldürebilen 'ölüm ışınları' haline gelmesini hayal ediyordu" dedi. Aradan geçen onlarca yılın ardından çeşitli lazer türleri geliştirilmiş olsa da yüksek enerjili lazer sistemlerinin uygulanması başarılı olamadı.

    "ABD'nin sistemleri yetersiz"

    Yüksek enerjili lazerlerde 'dev atılım' yapıldı Tam Boyutta Gör
    ABD dahil olmak üzere çeşitli ülkeler askeri amaçlı yüksek enerjili lazer silah sistemleri geliştirmeye çalıştı ancak bunlar en azından şimdilik envantere dahil edilmedi veya projeler rafa kaldırıldı. Çinli bilim insanları, bu projelerin iptal edilmesinin asıl nedeninin tahrip güçlerinin beklentileri karşılamaması olduğunu iddia ediyor. Şimdilik bu silahlar ayrıca çalışma sırasında ısı birikmesi nedeniyle sadece birkaç kilometrelik sınırlı bir etkili menzile sahip. Yuan'ın ekibi bununla mücadele etmek için kompakt ve verimli bir dahili ışın yolu düzenleyici geliştirdi. Sistem, atık ısıyı gidermek ve gaz temizliğini iyileştirmek için silahın içinden gaz üflüyor. Ayrıca gaz akışını optimize etmeyi ve boyut ve ağırlığı en aza indirmeyi amaçlıyor.

    Çin’in sistemi, bir hava kaynağı, bir ısı eşanjörü, bir gaz akış kontrol sistemi ve bir gaz enjeksiyon/emme sistemi dahil olmak üzere birkaç temel bileşenden oluşuyor. Hava kaynağı sisteme temiz, kuru hava sağlarken ısı eşanjörü bu havayı istenen sıcaklığa kadar soğutarak teorik olarak sürekli çalışmayı mümkün kılıyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3230589/chinese-military-scientists-claim-have-achieved-huge-breakthrough-laser-weapon-technology?campaign=3230589&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article https://interestingengineering.com/innovation/china-breakthrough-high-energy-lasers
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nfc test etme peugeot 2008 hız sabitleyici nasıl kullanılır orjinal tupperware nasıl anlaşılır lcw destek eleman maaşları ne zaman yatar mısır gezisi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız