Film gibi olay: Yapay zeka ses klonlama ile bir anne, kızının kaçırıldığına inandı

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir anne olan Jennifer DeStefano, kızının dans stüdyolarından birindeyken rastgele bir telefon numarasından arandığını söyledi. DeStefano, normalde bilinmeyen bir numarayı açmayacağını ancak kayak gezisinde olan 15 yaşındaki diğer kızının başının belada olabileceğinden endişe ederek aramayı cevapladığını ve hemen ardından 15 yaşındaki kızının hıçkırarak "Anne!" diye bağıran sesini duydu.
Gerçeğinden ayırt edilemeyen sesler
DeStefano, bu noktada kendisinin korkudan ve endişeden tamamen titrediğini, arka plandan kızının yalvarışlarını duyduğunu belirtiyor. DeStefano adama 1 milyon doları olmadığını söylemiş ve adam da fiyatı 50,000 dolara indirmiş. Daha önce de belirtildiği gibi, bu görüşme DeStefano'nun diğer kızının dans stüdyosunda gerçekleşti ve DeStefano adamı telefonda tutarken etrafındaki diğer kişiler yetkililere ulaşmaya çalıştı.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapay zeka konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar bilimi profesörü olan Subbarao Kambhampati, ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiğini ve insanların "artık kulaklarına güvenemeyeceğini" söyledi. Bununla birlikte yapay zekadaki son gelişmelerle birlikte, bir bireyin sesini tüm tonlamaları, duyguları ve tempoyu yakalayacak biçimde başarılı bir şekilde klonlamak için yalnızca 3 saniyelik bir örnek yeterli oluyor.
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)