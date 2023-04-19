Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Film gibi olay: Yapay zeka ses klonlama ile bir anne, kızının kaçırıldığına inandı

    Yapay zeka gelişmeleri iyi şeylerle birlikte kötü şeyleri de sepete ekliyor. Bir annenin yapay zeka ile sesi klonlanan kızından sahte bir arama alması büyük bir trajediye neden oldu.
    Oy Ver
    Yapay zeka ses klonlama ile bir anne kızının kaçırıldığına inandı Tam Boyutta Gör
    Oldukça başarılı yapay zeka metinler, görseller, videolar ve sesler… Son zamanlardan bunların hepsi teknolojinin geldiği noktayı gösteriyor. Ancak tüm bu yapay zeka içerikleri iyi bir amaç için kullanılmıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyen yapay zeka ürünleri dolandırıcıların bir aracı haline gelmiş durumda. Bunun son örneğinde ise bir annenin kızının kaçırıldığına inandırılması bulunuyor.

    Dolandırıcılar yapay ses klonlama kullanıyor

    ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan bir anne olan Jennifer DeStefano, kızının dans stüdyolarından birindeyken rastgele bir telefon numarasından arandığını söyledi. DeStefano, normalde bilinmeyen bir numarayı açmayacağını ancak kayak gezisinde olan 15 yaşındaki diğer kızının başının belada olabileceğinden endişe ederek aramayı cevapladığını ve hemen ardından 15 yaşındaki kızının hıçkırarak "Anne!" diye bağıran sesini duydu.

    Yapay zeka ses klonlama ile bir anne kızının kaçırıldığına inandı Tam Boyutta Gör
    Paniğe kapılan DeStefano sorunun ne olduğunu sorunca, küçük kızın "Anne, her şeyi berbat ettim" dediğini ve hıçkırarak ağlamaya devam ettiğini aktardı. DeStefano başka bir soru soramadan, telefonun arka planında bir adamın "Başını arkaya koy, uzan" diye bağırdığını anlattı. Kimliği belirsiz bu adam telefona çıkmış ve DeStefano'dan kızının güvenli bir şekilde iadesi için kendisine 1 milyon dolar ödemesini talep etmiş. Dolandırıcı ayrıca polisi ya da başka birini araması halinde kızına uyuşturucu vereceğini, şiddet uygulayacağını ve ardından Meksika'ya bırakacağını söylemiş.

    Gerçeğinden ayırt edilemeyen sesler

    DeStefano, bu noktada kendisinin korkudan ve endişeden tamamen titrediğini, arka plandan kızının yalvarışlarını duyduğunu belirtiyor. DeStefano adama 1 milyon doları olmadığını söylemiş ve adam da fiyatı 50,000 dolara indirmiş. Daha önce de belirtildiği gibi, bu görüşme DeStefano'nun diğer kızının dans stüdyosunda gerçekleşti ve DeStefano adamı telefonda tutarken etrafındaki diğer kişiler yetkililere ulaşmaya çalıştı.

    Yapay zeka ses klonlama ile bir anne kızının kaçırıldığına inandı Tam Boyutta Gör
    Stüdyodaki birisi DeStefano'nun eşini arayarak yaşanan durumu anlattı ve sadece dakikalar için 15 yaşındaki kız odasında oynarken bulundu. Peki ne oldu? Dolandırıcılar DeStefano'nun kızının sesini taklit etmek için yapay zeka tabanlı araçlar kullanarak son derece gerçekçi bir senaryo yarattılar. Öte yandan DeStefano'nun açıklamaları bu teknolojilerin geldi boyutu gösteriyor: "Tamamen onun sesiydi. Onun ses tonuydu. Onun ağlama şekliydi. O olduğundan bir an bile şüphe etmedim. Beni gerçekten derinden etkileyen garip kısım da buydu."

    Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapay zeka konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar bilimi profesörü olan Subbarao Kambhampati, ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiğini ve insanların "artık kulaklarına güvenemeyeceğini" söyledi. Bununla birlikte yapay zekadaki son gelişmelerle birlikte, bir bireyin sesini tüm tonlamaları, duyguları ve tempoyu yakalayacak biçimde başarılı bir şekilde klonlamak için yalnızca 3 saniyelik bir örnek yeterli oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    KiLLeR© 19 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    masaj salonu isimleri boş oy kime gider pioneer mosfet 50wx4 eski seri ayarları saba televizyon alınır mi ford fiesta gösterge paneli arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız