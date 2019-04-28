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7 Mucize uzun metrajlı filmi HTC Vive için yayınlandı

HTC Vive için hazırlanan 7 Miracles – 7 Mucize filmi indirmeye sunuldu. Film Vive Studios ekibinin ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor. Detaylar haberimizde.
3 hf.
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Dijital Perde
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik sektörüne zengin içerikler hazırlamak için HTC Vive tarafından kurulan VIVE Studios ilk uzun metrajlı filmini yayınladı. 7 Miracles – 7 Mucize filmi ayrıca standart olarak da izlenebiliyor.

7 Miracles nedir?

Panogramma ve Film Production Consultants ortaklığında çekilen filmde en iyi sanal gerçeklik teknikleri kullanıldı. Böylece 8K çözünürlüğünde çıktılar elde edildi. 7 Miracles pek çok festivalde ödüle layık görüldü.

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7 Miracles filmi Hristiyanlığa göre Hz. İsa’nın farklı zamanlarda gösterdiği 7 mucizesini konu alıyor. Yuhanna İnciline göre hazırlanan film toplamda 7 bölümden oluşuyor ve 70 dakika sürüyor. Film VIVEPORT üzerinde HTC Vive için 19.99$ iken Google Play üzerinde 9.99$.

HTC yakın zamanda diğer VR kaskları, iOS cihazları ve mobil Vive Wave platformu için de filmin uyumlu hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca PC VR tecrübesine yönelik olarak 3D oda ölçekleme sahnelerinin de filme ekleneceği belirtiliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/04/26/htc-vr-7-miracles-movie-available/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
java 3 hf.
Teknolojik olarak güzel bir gelişme ancak gönül yıldız gemisi Enterprise'taki gibi sanal güverte istiyor... İzlemek yerine yaşamak yani... :)
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