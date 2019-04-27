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Huawei P Smart Z mekanizmalı kamera modülüne sahip olacak

Huawei’nin mekanizmalı kameraya sahip ilk akıllı telefonu olacak Huawei P Smart Z modeli piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Huawei P Smart Z özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 hf.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin alt seviyedeki başarılı serilerinden birisi olan P Smart yakın zamanda mekanizmalı ön kameraya sahip bir modele ev sahipliği yapacak. Huawei P Smart Z bu anlamda firmanın ilk telefonu olacak.

Huawei P Smart Z özellikleri ve fiyatı

Huawei daha önce kızaklı yapıya sahip Honor Magic 2 modelini duyurmuştu ancak ağırlıklı olarak Çinli üreticilerin yer verdiği mekanizmalı ön kamera modülünü tercih etmemişti. Şimdi ise trende ayak uyduruyor.

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Sızdırılan bilgilere göre 6.59 inçlik ekranında 2340×1080 çözünürlük sunacak olan model mekanizmalı kamera sayesinde tamamen çerçevesiz bir yapıya kavuşuyor. Kirin 710 yonga seti ile desteklenen modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Mekanizmalı kısımda se 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Huawei’nin önümüzdeki haftalarda tanıtmasını beklediğimiz yeni P Smart Z akıllı telefon modeli için 210 Avro fiyat etiketi belirlendiği ifade ediliyor.

 

https://www.slashgear.com/huawei-p-smart-z-to-be-its-first-popup-camera-phone-25574824/ Yorum Yaz
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burinyo35 3 hf.
Kırın 710 u her orta segmente koyacaklar anlaşıldı.
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Angel of the Lord 3 hf.
Başlık yanıltıcı gibi. Z mekanizması ne diye düşündüm habere girene kadar.
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HLLBN 3 hf.
Kirin 710 görmekten ekrem710 okudum.
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HanDar05 3 hf.
Çerçevesiz tasarım ile çok satacaktır eminim
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fuckulteli 3 hf.
P Smart 2019'dan ucuz değil mi 210€
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Murat3566 3 hf.
Avrupada 170 euro dan başlıyor psmart 2019
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