7 milyon TL’lik elektrikli Mercedes alev aldı: 12 saate söndürüldü!

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Tam Boyutta Gör Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeki yaklaşık 7 milyon TL değerindeki Mercedes EQE, arka bölümünde başlayan yangının kısa sürede tüm araca yayılmasıyla alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 12 saat sürdü.

Yangın bataryalardan başladı

Söke yakınlarında meydana gelen olayda, seyir halindeki elektrikli otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının batarya bölümünden çıktığı belirtilirken alevler kısa sürede aracın tamamına yayıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki araçlara ve bölgedeki dağlık ve ormanlık alana sıçramasını önlemek için özel bir yangın örtüsü ve söndürme çadırı kullandı. Yaklaşık 2 bin 100 santigrat dereceye dayanabilen yangın örtüsü, alevlerin çevreye yayılmasını ve zehirli gazların dışarı çıkmasını önledi.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bataryaların enerjisinin tükenmesinin ardından araç güvenli bir bölgeye çekildi.

Mercedes EQE’nin liste fiyatı 5.930.500 TL ile 6.775.500 TL arasında değişiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan, yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında bu boyutta bir elektrikli araç yangınıyla ilk kez karşılaştığını söyledi. Günhan, elektrikli araçların sayısındaki artış nedeniyle ekiplerin bu tür yangınlara yönelik önceden hazırlık yaptığını ve yangının diğer araçlara ve çevreye sıçramasının önüne geçildiğini belirtti.

Elektrikli araç bataryaları neden yanıyor?

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Elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon bataryalar, küçük bir hacimde yüksek miktarda enerji depoluyor. Ancak batarya hücrelerinden birinin ciddi şekilde hasar görmesi, termal kaçak olarak adlandırılan ve kendi kendini besleyen zincirleme bir ısınma sürecini başlatabiliyor.

Elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan NMC (nikel-manganez-kobalt) ve LFP (lityum-demir-fosfat) bataryalar bu açıdan aynı özelliklere sahip değil. LFP hücreler genel olarak termal açıdan daha kararlı kabul edilirken NMC hücreler daha yüksek enerji yoğunluğu karşılığında termal kaçağa daha hassas bir yapıya sahip. Mercedes EQE modelinde de NMC hücreler kullanılıyor.

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Hücreler trafik kazasında ezilir veya delinirse, üretim hatası nedeniyle iç kısa devre oluşursa, aşırı şarj edilirse, uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalırsa veya ciddi fiziksel hasar görürse kontrolsüz biçimde ısınmaya başlayabiliyor. Hücrenin ürettiği ısı, dışarı atabileceği ısıdan daha hızlı hale geldiğinde termal kaçak başlıyor. Ortaya çıkan ısı komşu hücreleri de kritik sıcaklığa taşıyarak sürecin tek bir hücreden bütün batarya paketine yayılmasına neden olabiliyor. Bu sırada yüksek miktarda ısı ve yanıcı gaz açığa çıkabiliyor. Oksijenle temas ise kimyasal reaksiyonun uzunca bir süre sürmesine neden oluyor.

Yangınlar daha önce de gündeme geldi

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Mercedes'in EQE ve EQS modelleriyle ilgili farklı güvenlik sorunları da daha önce gündeme geldi. Şirket, 2023-2025 model yıllarına ait belirli EQE ve EQS araçlarını, batarya yönetim sistemindeki (BMS) bir yazılım sorunu nedeniyle geri çağırdı.

Güney Kore'nin Incheon kentinde de şarjda olmayan ve kapalı otoparkta park halinde bulunan bir Mercedes EQE Sedan'ın alev alması sonucu 140'tan fazla araç hasar gördü. Olayda 23 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken binadaki yüzlerce daire günlerce elektrik ve sudan mahrum kaldı. Türkiye'de ise Mercedes'in elektrikli modellerinden biri Ekim 2024'te Bursa'da, bir diğeri Aralık 2024'te İstanbul Başakşehir'deki bir site otoparkında yangınla gündeme geldi.

Elektrikli araçlarda yangın daha mı çok görülüyor?

Elektrikli araç yangınlarının dikkat çekici görüntülerine rağmen mevcut istatistikler, elektrikli otomobillerin içten yanmalı motorlu araçlardan daha sık yandığını göstermiyor. Bu yöndeki görüşün esas nedeni medya etkisi, yani algıda seçiciliktir.

Londra İtfaiyesinin verilerinde ise 2019'da 1.898 benzinli ve dizel araç yangınına karşılık 54 elektrikli araç yangını kaydedildi.

Fire Rover verileri, 100 bin araç başına elektrikli otomobillerde 25 yangın, benzinli ve dizel araçlarda ise 1.530 yangın görüldüğünü belirtiyor. İsveç'te bu oran elektrikli araçlarda 100 bin araç başına 3,8, içten yanmalı araçlarda 68 olarak veriliyor. Polonya'da ise iki araç grubunda da oran 100 bin araç başına 23 yangınla aynı seviyede.

ABD verilerinde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 100 bin araç başına yangın oranı hibritlerde 3.474,5, benzinli ve dizel araçlarda 1.529,9, elektrikli araçlarda ise yalnızca 25,1 olarak aktarılıyor.

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7 milyon TL’lik elektrikli Mercedes alev aldı

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