Çin otomotivinde kriz: Günde neredeyse 4 yeni otomobil tanıtılıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin, tarihinin en agresif ve kontrolsüz ürün bombardımanına sahne oluyor. Çinli otomotiv devlerinin pazar payı kapmak adına girdiği amansız yarış, markaları sürdürülemez bir tanıtım fırtınasının içine sürükledi.

BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı He Zhiqi'nin açıklamalarına göre, ülkede yılın ilk beş ayında tam 542 yeni otomobil modeli tanıtıldı. Bu rakam, Çin’de günde ortalama 3-4 yeni aracın vitrine çıktığı anlamına geliyor.

Çin altyapılı yeni Volkswagen Amarok'tan ilk görseller 21 sa. önce eklendi

Sektörde rekabetin geldiği boyutu özetleyen en çarpıcı örnek ise 16 Temmuz günü yaşandı. Sektör temsilcilerinin "Çılgın Perşembe" olarak adlandırdığı o günde, tam sekiz farklı otomotiv üreticisi aynı gün içinde yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi.

149 milyon dolar yatırım, sadece 3 ay etki

Tam Boyutta Gör Piyasayı yeni ürünlerle doldurma yarışı, üreticilerin finansal tablolarını ciddi şekilde sarsmaya başladı. Bir yeni modelin geliştirilmesi için ortalama 1 milyar yuan (yaklaşık 149 milyon dolar) harcandığını belirten BYD yöneticisi He Zhiqi, tablonun ne kadar "acımasız" olduğunu şu sözlerle özetledi:

"Devasa yatırımlarla yeni bir araç çıkarıyorsunuz, ilk anda büyük bir heyecan ve satış patlaması yaşanıyor. Ancak bu durum üç ay bile sürmüyor. Çünkü hemen ardından onlarca yeni model piyasaya sürülüyor."

İç pazarda daralma ve çöken kâr marjları

Tam Boyutta Gör Çinli markaların küresel pazarlardaki ihracat patlamasına rağmen, kendi iç pazarlarında işler yolunda gitmiyor. Yenilenen vergi teşviklerinin de etkisiyle Çin iç pazarındaki genel araç satışları %21, elektrikli ve hibrit (NEV) araç satışları ise %13 oranında geriledi.

Bu daralma, dev üreticilerin bilançolarına doğrudan yansıdı:

BYD: Yılın ilk yarısında satışlarında %16'lık bir düşüş yaşayarak son altı yıldaki ilk yarıyıl gerilemesini kaydetti.

Yılın ilk yarısında satışlarında %16'lık bir düşüş yaşayarak son altı yıldaki ilk yarıyıl gerilemesini kaydetti. Great Wall Motor: İlk yarıyıl net kârının yaklaşık %60 oranında çakılmasını bekliyor.

İlk yarıyıl net kârının yaklaşık %60 oranında çakılmasını bekliyor. Seres Group: Huawei iş birliğiyle dikkat çeken marka, dönemi net zararla kapatmaya hazırlanıyor.

Sektörde doygunluk dönemi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nio CEO'su William Li, Çin otomotiv pazarının artık olgunlaşma evresine geçtiğini vurguladı. Çin'deki birçok hanenin zaten bir otomobil sahibi olduğunu belirten Li, pazarın artık sürekli sıfırdan hacim büyütmek yerine mevcut araç parkını yenilemeye odaklanan yeni bir döneme evrilmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, yaşanan bu amansız fiyat ve model savaşının önümüzdeki dönemde zayıf sermayeli markaların elenmesiyle sonuçlanacağını ve lansman temposunun zorunlu olarak yavaşlayacağını öngörüyor.

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