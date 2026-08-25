Çin otomotivinde kriz: Günde neredeyse 4 yeni otomobil tanıtılıyor

BYD Kıdemli Başkan Yardımcısı He Zhiqi'nin açıklamalarına göre, ülkede yılın ilk beş ayında tam 542 yeni otomobil modeli tanıtıldı. Bu rakam, Çin’de günde ortalama 3-4 yeni aracın vitrine çıktığı anlamına geliyor.
Sektörde rekabetin geldiği boyutu özetleyen en çarpıcı örnek ise 16 Temmuz günü yaşandı. Sektör temsilcilerinin "Çılgın Perşembe" olarak adlandırdığı o günde, tam sekiz farklı otomotiv üreticisi aynı gün içinde yeni modellerinin lansmanını gerçekleştirdi.
149 milyon dolar yatırım, sadece 3 ay etki
"Devasa yatırımlarla yeni bir araç çıkarıyorsunuz, ilk anda büyük bir heyecan ve satış patlaması yaşanıyor. Ancak bu durum üç ay bile sürmüyor. Çünkü hemen ardından onlarca yeni model piyasaya sürülüyor."
İç pazarda daralma ve çöken kâr marjları
Bu daralma, dev üreticilerin bilançolarına doğrudan yansıdı:
- BYD: Yılın ilk yarısında satışlarında %16'lık bir düşüş yaşayarak son altı yıldaki ilk yarıyıl gerilemesini kaydetti.
- Great Wall Motor: İlk yarıyıl net kârının yaklaşık %60 oranında çakılmasını bekliyor.
- Seres Group: Huawei iş birliğiyle dikkat çeken marka, dönemi net zararla kapatmaya hazırlanıyor.
Sektörde doygunluk dönemi
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nio CEO'su William Li, Çin otomotiv pazarının artık olgunlaşma evresine geçtiğini vurguladı. Çin'deki birçok hanenin zaten bir otomobil sahibi olduğunu belirten Li, pazarın artık sürekli sıfırdan hacim büyütmek yerine mevcut araç parkını yenilemeye odaklanan yeni bir döneme evrilmesi gerektiğini belirtti.
Analistler, yaşanan bu amansız fiyat ve model savaşının önümüzdeki dönemde zayıf sermayeli markaların elenmesiyle sonuçlanacağını ve lansman temposunun zorunlu olarak yavaşlayacağını öngörüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim