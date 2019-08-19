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70 inçlik Redmi TV'nin tanıtım tarihi açıklandı

Çinli Xiaomi’nin alt markası olan Redmi yakında ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürecek. 70 inç ekrana sahip Redmi TV'nin ne zaman tanıtılacağı resmen açıklandı.
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi TV üst düzey yöneticisi Li Xiaoshuang, Cuma günü resmi Weibo hesabı aracılığıyla Redmi TV'nin yolda olduğunun sinyalini vermişti. Şimdi de Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Redmi markalı ilk televizyonunun lansman tarihini onayladı. Paylaşılan bilgilere göre ilk Redmi TV, 70 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve 29 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak.
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Redmi TV geçtiğimiz ay 3C sertifika sitesinde L70M5-RA model numarasıyla listelenmişti. Yakında çıkacak televizyon Redmi adına TPV Technology (Xiamen) şirketi tarafından üretiliyor. Ayrıca, 40 inç ve 70 inç olmak üzere iki boyutta piyasaya sürülecek. Zaten 70 inçlik versiyon şu an şirketin üst yönetimi tarafından da teyit edildi.

4K UHD çözünürlük

An itibarıyla 40 inçlik Redmi TV için hiçbir bilgi yok. Her iki boyutun da 4K UHD çözünürlük sunması bekleniyor. Akıllı TV büyük olasılıkla Xiaomi’nin PatchWall sistemine sahip olacak.
Ayrıca Dolby Audio ve Bluetooth uzaktan kumanda gibi özellikler de sunması bekleniyor. Redmi markalı ilk televizyonun merak edilen diğer tüm detaylarını 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde öğeneceğiz.


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