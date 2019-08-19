Donald Trump'tan Huawei ile ilgili yeni açıklama

Tam Boyutta Gör



Huawei’nin ABD’li şirketlerle çalışabilmesi için verilen 90 günlük süre normal şartlarda bugün sona eriyor. Fakat dün yabancı basında ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu süreyi üç ay daha uzatmayı düşündüğü iddia edildi. Bu durum Huawei için olumlu bir gelişme gibi görülürken, Trump’tan durumun hiç de öyle olmadığını gösteren yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün New Jersey’de makam uçağına binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Huawei’ye tanınan sürenin üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağının değerlendirilmesine rağmen Çinli şirket hakkında olumsuz konuştu. ABD’nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini şu sözlerle ifade etti:

"Ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor"

“Şu anda Huawei ile iş yapmama ihtimalimiz çok daha yüksek görünüyor. Onlarla iş yapmak istemiyorum çünkü bizim ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Basının bu konuyu olduğundan biraz daha farklı şekilde ele aldığına inanıyorum.”

Donald Trump, Huawei’ye karşı olumsuz tutumunu sürdürmesine rağmen 90 günlük sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla bu durum henüz belirsizliğini koruyor. Eğer süre uzatılırsa, Çinli şirket mevcut telekomünikasyon ağlarını sürdürmeye ve Huawei telefonlara yazılım güncellemeleri sağlamaya devam edebilecek.