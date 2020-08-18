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    700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı

    Markanın şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü seri üretim pickup modeli olarak nitelediği 2021 RAM 1500 TRX, 6.2 litre V8 motorunun yanı sıra offroad odaklı güncellemeleriyle de dikkat çekiyor.
    3 gün
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı
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    Yaklaşık dört yıl önce Rebel TRX konseptini görücüye çıkaran RAM, sonunda seri üretim versiyonuyla karşımızda. 2021 RAM 1500 TRX, piyasadaki en hızlı ve en güçlü seri üretim pickup modeli iddiasıyla tanıtıldı.

    2021 RAM 1500 TRX’in kalbinde süperşarjlı 6.2 litre V8 ünite bulunuyor. 702 beygir güç ve 880 Nm tork üreten motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ve offroad odaklı dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu değerler ışığında 0’dan 100 km/s’e 4.5 saniyede ulaşan hırçın pickup, çeyrek mil koşusunu da 12.9 saniyede ve 174 km/s hızda tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 190 km/s olarak açıklandı.

    Elbette 2021 RAM 1500 TRX’in tek olayı motoru değil. Offroad canavarı olan pickup’ta buna yönelik güncellemeler mevcut. TRX’e özel tasarlanmış 35 inç Goodyear Territory lastiklerle çevrili 18 inç çaplı jantları bu detaylar arasında göstermek mümkün. 2021 RAM 1500 TRX, bu büyük tekerleklerle uyumlu görünebilmek için daha geniş çamurluklar ve dodiklerle donatılmış. Bu değişim TRX’in 1500 ailesindeki diğer modellerden 203 mm daha geniş bir pickup olmasını sağlamış.

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    2021 RAM 1500 TRX’in iç mekanında lüks ve konfor odaklı bir yaklaşım söz konusu. Üç farklı tasarımla tercih edilebilen kabinin baz versiyonunda RAM 1500 Rebel esintileri mevcut. Müşteriler ayrıca TR1 ve TR2 olarak adlandırılan, RAM 1500 Limited’ı baz alan kabin tasarımlarını tercih edebiliyor. Çok daha lüks görünen bu tasarımlarda ısıtma ve soğutma özelliğine sahip Natura Plus deri ön koltuklar, süet detaylar, alüminyum vites kulakçıklarına sahip altı düz direksiyon, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, tamamen yeni bir head-up-display ve 12 inç Uconnect multimedya sistemi gibi donanımlar mevcut.

    700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı
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    En zorlu koşullarda bile performanstan ödün vermemek için geliştirilen 2021 RAM 1500 TRX’te çift kanallı hava emiş sistemi kullanılmış ve bu sistemde toz, kum, su ve birikintileri filtreleyen 29 litrelik bir kutu bulunuyor. Ayrıca, bu tür şeylerin motordan uzak tutulduğundan emin olmak için araçta en yakın rakibinin dört katı toz yakalama kapasitesine sahip iki büyük hava filtresi kullanılmış. Ayrıca, yüksek burulma direncine sahip güçlendirilmiş şasi üzerine kurulu aracın yerden yüksekliği 300 mm’ye kadar çıkaran 2 inç (51 mm) yükseltme kitine sahip olduğu da verilen bilgiler arasında.

    2021 RAM 1500 TRX’in yaklaşma, uzaklaşma ve karın açıları sırasıyla 30.2, 23.5 ve 21.9 derece olarak açıklandı. 813 mm’lik sudan geçebilen araçta tamamen yeni bir bağımsız ön süspansiyon kullanılmış. Üst ve alt kontrol kolları dövme alüminyumdan yapılan sistem, tekerleklere ekstra hareket mesafesi kazandırmak için tasarlanmış. TRX’in arka süspansiyonu da tamamen yeni ve Dana 60 arka aksın 330 mm mesafede aşağı yukarı hareket edebilmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış. RAM, arka tekerleklerdeki bu hareket mesafesinin diğer RAM 1500 ailesi üyelerinden yüzde 40 daha fazla olduğunun altını çiziyor.

    2021 RAM 1500 TRX, büyük arka yayları sayesinde 594 kilogram maksimum yük kapasitesine ve 3674 kilogram çekme kapasitesine sahip. Bu yılın sonunda üretime girmesi planlanan pickup’ın fiyatı 70 bin dolar’dan başlıyor.



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    TheCaliph_ 3 gün en beğenilen
    Amerika'nin dunya haritasindaki yerini bilmeyen ve gercekten her yere demokrasi goturduklerini sanan, amerikan askerlerinin eve donus videolarinda aglayan Redneck tayfaya hayirli olsun.
    Amerika'nin dunya haritasindaki yerini bilmeyen ve gercekten her yere demokrasi goturduklerini sanan, amerikan askerlerinin eve donus videolarinda aglayan Redne...
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    Yanıtla +17
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün
    Üstüne F-150 SVT Raptor Yazsalarmış Tam Olacakmış :)
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    1.6 dizelller burda km'de kaç TL yakıyorsa, bu araba da amerikada km'de o kadar TL yakıyordur.malum aynı yakıta 3 misli para ödüyoruz burda
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    jesipikmin 3 gün yeni yorumcu
    Türkiye de yine her zamanki gibi yok satacaktır. Ve yine her zamanki gibi ağlayan tayfa da isyan edecek tabiki. Yahu ben Almanya da görmediğim araçları Türkiye tatile geldiğimde gördüm. Alım gücü düşük sözde... Maşallah en eski arac 2018 model.
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    Alqu 3 gün
    harika ya tam hayalimdeki araç amarok hastasıydım ama bunun motoru ve biraz daha agresif durması fikrimi değiştirdi amerika da yaşasam yediğimden içtiğimden kısar bu aracı alırdım belki bir gün nasip olur efsane ya.
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    deniz_sea (Deniz ) 2 gün Alqu
    Siz bir de yeni Ford F150 ye bakın bence...
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    Aurorax (Ege ) 3 gün
    ilk okuyuşta ekran kartı sanan tek ben değilmişim
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    porsche911gt2 3 gün
    Maksimum yük kapasitesi az geldi. Fiat pratico nun 1000 kg kapasitesi olduğu yerde bu 600 kg. Ben mi yanlış yorumluyorum veriyi
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    erenbaran 3 gün
    bunu alan birde petrol ofisine ortak olması gerek ki benzinine yetişşin
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    addidas_85 3 gün
    700ü 2021i RAMi ve tRXi duyunca bu nasıl ekran kartı lan dedim
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    texjrwillerjr (tex willer) 3 gün
    bizim hayallerimiz bile adamların gerçekliklerine yetişemiyor. togg muş! peh...
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 gün
    1 tane pompacıya ortaklık verirseler alırım...
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    2725 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Galeri, ram 1500 trx ve
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