700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı

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Yaklaşık dört yıl önce Rebel TRX konseptini görücüye çıkaran RAM, sonunda seri üretim versiyonuyla karşımızda. 2021 RAM 1500 TRX, piyasadaki en hızlı ve en güçlü seri üretim pickup modeli iddiasıyla tanıtıldı.

2021 RAM 1500 TRX’in kalbinde süperşarjlı 6.2 litre V8 ünite bulunuyor. 702 beygir güç ve 880 Nm tork üreten motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ve offroad odaklı dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu değerler ışığında 0’dan 100 km/s’e 4.5 saniyede ulaşan hırçın pickup, çeyrek mil koşusunu da 12.9 saniyede ve 174 km/s hızda tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 190 km/s olarak açıklandı.

Elbette 2021 RAM 1500 TRX’in tek olayı motoru değil. Offroad canavarı olan pickup’ta buna yönelik güncellemeler mevcut. TRX’e özel tasarlanmış 35 inç Goodyear Territory lastiklerle çevrili 18 inç çaplı jantları bu detaylar arasında göstermek mümkün. 2021 RAM 1500 TRX, bu büyük tekerleklerle uyumlu görünebilmek için daha geniş çamurluklar ve dodiklerle donatılmış. Bu değişim TRX’in 1500 ailesindeki diğer modellerden 203 mm daha geniş bir pickup olmasını sağlamış.

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2021 RAM 1500 TRX’in iç mekanında lüks ve konfor odaklı bir yaklaşım söz konusu. Üç farklı tasarımla tercih edilebilen kabinin baz versiyonunda RAM 1500 Rebel esintileri mevcut. Müşteriler ayrıca TR1 ve TR2 olarak adlandırılan, RAM 1500 Limited’ı baz alan kabin tasarımlarını tercih edebiliyor. Çok daha lüks görünen bu tasarımlarda ısıtma ve soğutma özelliğine sahip Natura Plus deri ön koltuklar, süet detaylar, alüminyum vites kulakçıklarına sahip altı düz direksiyon, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, tamamen yeni bir head-up-display ve 12 inç Uconnect multimedya sistemi gibi donanımlar mevcut.

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En zorlu koşullarda bile performanstan ödün vermemek için geliştirilen 2021 RAM 1500 TRX’te çift kanallı hava emiş sistemi kullanılmış ve bu sistemde toz, kum, su ve birikintileri filtreleyen 29 litrelik bir kutu bulunuyor. Ayrıca, bu tür şeylerin motordan uzak tutulduğundan emin olmak için araçta en yakın rakibinin dört katı toz yakalama kapasitesine sahip iki büyük hava filtresi kullanılmış. Ayrıca, yüksek burulma direncine sahip güçlendirilmiş şasi üzerine kurulu aracın yerden yüksekliği 300 mm’ye kadar çıkaran 2 inç (51 mm) yükseltme kitine sahip olduğu da verilen bilgiler arasında.

2021 RAM 1500 TRX’in yaklaşma, uzaklaşma ve karın açıları sırasıyla 30.2, 23.5 ve 21.9 derece olarak açıklandı. 813 mm’lik sudan geçebilen araçta tamamen yeni bir bağımsız ön süspansiyon kullanılmış. Üst ve alt kontrol kolları dövme alüminyumdan yapılan sistem, tekerleklere ekstra hareket mesafesi kazandırmak için tasarlanmış. TRX’in arka süspansiyonu da tamamen yeni ve Dana 60 arka aksın 330 mm mesafede aşağı yukarı hareket edebilmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış. RAM, arka tekerleklerdeki bu hareket mesafesinin diğer RAM 1500 ailesi üyelerinden yüzde 40 daha fazla olduğunun altını çiziyor.

2021 RAM 1500 TRX, büyük arka yayları sayesinde 594 kilogram maksimum yük kapasitesine ve 3674 kilogram çekme kapasitesine sahip. Bu yılın sonunda üretime girmesi planlanan pickup’ın fiyatı 70 bin dolar’dan başlıyor.

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