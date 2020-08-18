Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor

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Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke Formula 1 takviminden çekilme kararı aldı. Türkiye, takvimdeki boşluğu değerlendirip yarış listesine girmek için girişimlerini sürdürüyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı'nın açıklamasına göre FIA'dan resmi haber tarih iletildi ve tarih netleşti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, FIA (Federation Internationale D’Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak Kasım ayının 3. haftasında Formula 1 yarışının İstanbul’da seyircili olarak yapılacağını duyurdu. 'Yüzde 99,9 tamam' diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı’ya “FIA Başkanı Jean Todt bize resmi haberi verdi. Tarih netleşti” diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

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İntercity İstanbulPark pisti 9 sezondur Formula 1 yarışlarına hasret kalmıştı. Formula yönetimi Türkiye’de ilginin düşük olması nedeniyle takvimden çıkarmıştı ancak koronavirüs pandemisi ülkemiz için önemli bir fırsat oldu. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak. Bu seneki 4 seyircili yarıştan birisi olacak.

https://www.haberturk.com/formula-1-9-yil-aradan-sonra-seyircili-olarak-turkiyede-2776016-spor

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