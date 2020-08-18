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    Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor

    Formula 1 takvimine Türkiye GP'si ekleniyor. F1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.
    3 gün
    7,8b
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    Otomobi...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor
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    Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke Formula 1 takviminden çekilme kararı aldı. Türkiye, takvimdeki boşluğu değerlendirip yarış listesine girmek için girişimlerini sürdürüyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı'nın açıklamasına göre FIA'dan resmi haber tarih iletildi ve tarih netleşti.

    HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, FIA (Federation Internationale D’Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak Kasım ayının 3. haftasında Formula 1 yarışının İstanbul’da seyircili olarak yapılacağını duyurdu.  'Yüzde 99,9 tamam' diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı’ya “FIA Başkanı Jean Todt bize resmi haberi verdi. Tarih netleşti” diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda"

    İntercity İstanbulPark pisti 9 sezondur Formula 1 yarışlarına hasret kalmıştı. Formula yönetimi Türkiye’de ilginin düşük olması nedeniyle takvimden çıkarmıştı ancak koronavirüs pandemisi ülkemiz için önemli bir fırsat oldu. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak. Bu seneki 4 seyircili yarıştan birisi olacak.



    https://www.haberturk.com/formula-1-9-yil-aradan-sonra-seyircili-olarak-turkiyede-2776016-spor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muslera251 (Furkan Yıldırım) 3 gün en beğenilen
    Yemin ederim mutluluktan öleceğim. Şu olay şampiyonlar ligi finalinden 10 kat daha fazla prestij demek ülke için. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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    RElS 3 gün kozmos beni sevmiyor
    Kesinlikle hayır. Türkiye maliyeti karşılayamadığı için takvimden çıkarıldı. Böyle bir organizasyonu getirebilmeniz için F1 federasyonuna belli bir rakam teminat göstermeniz gerekiyor. (15-25 milyon dolarlık bir rakam) Türkiye bu maliyeti nasıl karşılayacak? O günlerde tribün fiyatı 750 tl yi bulmuştu. Vatandaşa böyle bir rakam koyarsan AKP çocukları hariç kimseyle dolduramazsın. Seyircili olması tercih değil. Maliyeti karşılamak! F1 Türkiye macerası nasıl bitti ayrıntılı bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz. https://www.socratesdergi.com/hic-unutmam/f1-turkiye-gp/
    Kesinlikle hayır. Türkiye maliyeti karşılayamadığı için takvimden çıkarıldı. Böyle bir organizasyonu getirebilmeniz için F1 federasyonuna belli bir rakam temina...
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    djkubi (Kubilay cabuk) 3 gün
    Telefona 12 bin tl verenler bilet 500tl diye isyan ediyor
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    Yorumlar (79) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    winwin35 (AsL ) 14 sa.
    öncekikle şu linki koyalım, pistin hikayesini, NEDEN ve KİMİN yüzünden, kimlerin para & rant sevdasından ötürü böylesine prestijli bir organizasyonu kaybettiğimizi insanlar anlasınhttps://www.socratesdergi.com/hic-unutmam/f1-turkiye-gp/formula 1'e at yarışı gibi görenler, hayatı futbol olmuş, ŞL finalini dünyanın en büyük spor organizasyonu görüp(çünkü kitlesel olarak 60 -70 bin kişi tribünde olunca arz-talep dengesinde 70 bin kişinin daha çok gelir getirdiğini düşünen düz bir mantık var) Formula 1 için gelen 1000 kişilik top vip'den daha fazla gelir getirdiğini idrak edemeyen kesimin belki ufku açılır.Fia şu an Eylül'deki Rusya (Soçi'de) yapılan yarışı seyircili yapmayı planlıyor, eğer o yarış seyirciye açılırsa, Soçi'den sonraki yarışlarda seyircili yapılabilinir.Ancak şu anki global anlamdaki vaka artışları ve salgının tekrar yükselişe geçmesi ile seyircili zor olur diye düşünüyorum.İstanbul olayına gelirsek, gelmesini çok isterim ancak TR'deki rantçı zihniyetin, zaten yüksek olan maliyeti kendi çıkarlarını da ekleyip fiyatı daha da yükselmezse gelebilir.
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    manisa_tr (huseyin ali) 14 sa.
    şu istanbul pisti hangi akla mantığa hizmetle yapıldı ki? ömründe 1 defa yarış gördü, koca tesis zarar ziyan atıl. insan yapmadan önce formula organizasyonu ile istanbulda her yıl yarış düzenleneceğine dair garanti alır bari .
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    PlusEx (Yusuf Ak) 1 gün
    Virüs geliyorum demez
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    faho (Fahrettin ) 1 gün
    Vallahi seyircili olursa 2 kişi gideceğiz yakın bir arkadaşımla,uyuz Hamilton'a İngilizce küfür edeceğiz bol bol bakalım.
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 gün
    Daha geçen hafta perez in testi pozitif çıkmışken 2 yarışı kaçırmışken nasıl seyircili olacakmış bu yarış.O kısmı tamamen sallama olmuş
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    intercityfirm1895 (Barış Can Saç) 1 gün
    F1'in Şampiyonlar Ligi finalinden daha prestijli olduğuna inanan arkadaş ve onu beğeni yağmuruna tutan 120 küsür arkadaşın yaşadıkları hayal alemine beni de alsınlar :DF1 memlekette en popüler olduğu zaman olan 10 sene önce bile tutunamamış, şimdi hem dünyada popülaritesi azalmış hem de bizim ülkede.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 gün intercityfirm1895
    sende sorun var adamlar bilet fiyatlarını fahiş yaparsa kaç kişi gider? o zaman işletenler soyguncu kafasındaydı... + F1'e ilgi azalmıyor hileci mercedes yüzünden insanlar boykot ediyor... motorda hile yaparak şampiyon olan bir takım var ve kayırılıyor...
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    Paetzold (R S) 1 gün
    F1 izleyicisi olarak Türkiye'yi görmek güzel olur. Gönül isterki canlı yerinde izleyelim. Fakat bilet fiyatlarının uygun olacağına pek ihtimal vermiyorum.
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    JagerBomb (X Y ) 2 gün
    Esas sorulması gereken neden şimdi? Pist satışa çıkarılacak sanırım. Değerini arttırmak için ve müşterilerin dikkatini çekmek için bundan iyi fırsat olamazdı.
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    Mariachi@ 2 gün
    Abi gitmeyin böyle aptal saptal şeylere kazıklanmayın manyak mısınız nesiniz!
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    Krone 2 gün Mariachi@
    Aptal saptal şeyler ? Dandik bir futbol maçı biletine ya da herhangi bir oyuna para veriliyorsa buna da verilir neden verilmesin ? Şu memlekette motorsporları kültürü hiçbir zaman oturmayacak. Çok yazık.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 gün
    Parami verdiklan bu yok zamanda f1 e yazik gunah verdiysek
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    7796 kez okundu.
    78 kişi, toplam 79 yorum yazdı.

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    f1 türkiye, formula 1 ve
    7 etiket daha istanbul park intercity Türkiye Haberleri istanbul f1 yarış Bilim ve Teknoloji
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