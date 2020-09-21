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    72. Emmy ödülleri sahiplerini buldu

    72. Emmy Ödülleri, Los Angeles’te bulunan Staples Tiyatrosu’nda video konferans şeklinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    72. Emmy ödülleri sahiplerini buldu
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    Kovid-19 salgını nedeniyle izleyici ve ödül adaylarının yer almadığı bir etkinlikle 72. Emmy ödüllerini kazananlar açıklandı. Los Angeles’te bulunan Staples Tiyatrosu’nda video konferans şeklinde düzenlenen törende “Schitt’s Creek”, “En İyi Komedi Dizisi” ödülü de dâhil toplamda 7 ödül kazandı.

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    Staples Tiyatrosu’nun boş koltuklarına izleyici ve adayların karton maketlerinin konulduğu “Televizyon Oscarları” olarak bilinen Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını nedeniyle kırmızı halı yürüyüşü de yapılamadı.

    HBO yapımı “Watcmen”in de “En iyi Mini Dizi” ödülüne layık görüldüğü törende öne çıkan diğer isim ve yapımlar ise şöyle:

    • En İyi Drama Dizisi – Succession (HBO)
    • En İyi Komedi Dizisi – Schitt’s Creek (Pop TV)
    • En İyi Mini Dizi – Watchmen (HBO)
    • En İyi TV Filmi – Bad Education
    • En İyi Erkek Oyuncu / Drama – Jeremy Strong (Succession)
    • En İyi Kadın Oyuncu / Drama – Zendaya (Euphoria)
    • En İyi Erkek Oyuncu / Komedi – Eugene Levy (Schitt’s Creek)
    • En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Regina King (Watchmen)
    • En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Mark Ruffalo (I Know This Much is True)
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama – Billy Crudup (The Morning Show)
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama – Julia Garner (Ozark)
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi – Dan Levy (Schitt’s Creek)
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi – Annie Murphy (Schitt’s Creek)
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Mini Dizi-TV Filmi – Uzo Aduba (Mrs. America)
    • En İyi Yönetmen / Drama – Andrij Parekh (Succession “Hunting”)
    • En İyi Senaryo / Komedi – Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
    • En İyi Yönetmen / Komedi – Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt’s Creek “Happy Ending”)
    • En İyi Yönetmen / Mini Dizi-TV Filmi – Maria Schrader (Unorthodox)
    • En İyi Senaryo / Mini Dizi-TV Filmi – Damon Lindelof, Cord Jefferson (Watchmen “This Extraordinary Being”)



    Kaynakça https://tr.euronews.com/2020/09/21/72-emmy-odulleri-sahiplerini-buldu-7-odul-kazanan-schitt-s-creek-geceye-damgas-n-vurdu https://www.vox.com/culture/21446717/emmy-winners-2020-full-list Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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