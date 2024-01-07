The Last of Us, teknik dallarda Emmy ödüllerini topladı

Televizyon tarafında geçtiğimiz yıla damga vuran yapımlardan olan The Last of Us, dün gece toplam sekiz Emmy ödülünün sahibi oldu. HBO'nun sevilen dizisi; En İyi Prostetik Makyaj, En İyi Görsel Efekt, En İyi Açılış Jeneriği, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Konuk Kadın Oyuncu ve En İyi Konuk Erkek Oyuncu dallarında ödüle layık görüldü.
The Last of Us, Emmy Sayısını Daha da Arttırabilir
The Last of Us'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek asıl seremonide ödül sayısını daha da arttırma şansı bulunuyor. Çünkü dizinin başta En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere pek çok kategoride adaylıkları bulunuyor ve bunların bazılarında da favori olarak değerlendiriliyor.
Dün gece teknik dallarda The Last of Us'ın ardından en çok ödül kazanan diziler, her biri dörder Emmy kazanan The Bear, Wednesday ve The White Lotus oldu. Geçtiğimiz yıl çok konuşulan bir diğer HBO dizisi olan House of the Dragon'ın geceden tek ödülle dönmesi ise dikkat çekti. Oysa House of the Dragon özellikle teknik kategorilerde neredeyse The Last of Us kadar güçlü bir adaydı. Ancak görünen o ki The Last of Us'ın başarısı House of the Dragon'ı gölgede bırakmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.