The Last of Us, teknik dallarda Emmy ödüllerini topladı

Tam Boyutta Gör Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek ödül töreniyle bu yılki sahiplerini bulacak. Ancak 15 Ocak gecesi düzenlenecek bu ödül töreni aslında iki haftalık bir etkinliğin son durağı olacak. Çünkü aslında 75. Emmy Ödülleri dün gece itibarıyla sahiplerini bulmaya başladı. Dün gece Hollywood'da düzenlenen ödül töreninde, teknik dallardaki Emmy ödülleri kazananlara takdim edildi. Emmy Ödülleri'nin bu ilk ayağında öne çıkan yapım ise The Last of Us oldu.

Televizyon tarafında geçtiğimiz yıla damga vuran yapımlardan olan The Last of Us, dün gece toplam sekiz Emmy ödülünün sahibi oldu. HBO'nun sevilen dizisi; En İyi Prostetik Makyaj, En İyi Görsel Efekt, En İyi Açılış Jeneriği, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Konuk Kadın Oyuncu ve En İyi Konuk Erkek Oyuncu dallarında ödüle layık görüldü.

The Last of Us, Emmy Sayısını Daha da Arttırabilir

The Last of Us'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek asıl seremonide ödül sayısını daha da arttırma şansı bulunuyor. Çünkü dizinin başta En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere pek çok kategoride adaylıkları bulunuyor ve bunların bazılarında da favori olarak değerlendiriliyor.

Dün gece teknik dallarda The Last of Us'ın ardından en çok ödül kazanan diziler, her biri dörder Emmy kazanan The Bear, Wednesday ve The White Lotus oldu. Geçtiğimiz yıl çok konuşulan bir diğer HBO dizisi olan House of the Dragon'ın geceden tek ödülle dönmesi ise dikkat çekti. Oysa House of the Dragon özellikle teknik kategorilerde neredeyse The Last of Us kadar güçlü bir adaydı. Ancak görünen o ki The Last of Us'ın başarısı House of the Dragon'ı gölgede bırakmış.

