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    The Last of Us, teknik dallarda Emmy ödüllerini topladı

    75. Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen seremoniyle sahiplerini bulmaya başladı. HBO'nun sevilen dizisi The Last of Us, bu yıl teknik dallarda en çok Emmy kazanan yapım oldu.
    The Last of Us dizisi Emmy ödüllerini topladı Tam Boyutta Gör
    Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek ödül töreniyle bu yılki sahiplerini bulacak. Ancak 15 Ocak gecesi düzenlenecek bu ödül töreni aslında iki haftalık bir etkinliğin son durağı olacak. Çünkü aslında 75. Emmy Ödülleri dün gece itibarıyla sahiplerini bulmaya başladı. Dün gece Hollywood'da düzenlenen ödül töreninde, teknik dallardaki Emmy ödülleri kazananlara takdim edildi. Emmy Ödülleri'nin bu ilk ayağında öne çıkan yapım ise The Last of Us oldu.

    Televizyon tarafında geçtiğimiz yıla damga vuran yapımlardan olan The Last of Us, dün gece toplam sekiz Emmy ödülünün sahibi oldu. HBO'nun sevilen dizisi; En İyi Prostetik Makyaj, En İyi Görsel Efekt, En İyi Açılış Jeneriği, En İyi Kurgu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Konuk Kadın Oyuncu ve En İyi Konuk Erkek Oyuncu dallarında ödüle layık görüldü.

    The Last of Us, Emmy Sayısını Daha da Arttırabilir

    The Last of Us'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek asıl seremonide ödül sayısını daha da arttırma şansı bulunuyor. Çünkü dizinin başta En İyi Drama, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere pek çok kategoride adaylıkları bulunuyor ve bunların bazılarında da favori olarak değerlendiriliyor.

    Dün gece teknik dallarda The Last of Us'ın ardından en çok ödül kazanan diziler, her biri dörder Emmy kazanan The Bear, Wednesday ve The White Lotus oldu. Geçtiğimiz yıl çok konuşulan bir diğer HBO dizisi olan House of the Dragon'ın geceden tek ödülle dönmesi ise dikkat çekti. Oysa House of the Dragon özellikle teknik kategorilerde neredeyse The Last of Us kadar güçlü bir adaydı. Ancak görünen o ki The Last of Us'ın başarısı House of the Dragon'ı gölgede bırakmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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