Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

    75. Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen törenle bu yılki sahiplerini buldu. Altın Küre'de olduğu gibi Emmyler'de de ön plana çıkan yapımlar Succession, The Bear ve Beef oldu.
    2024 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Böylece iki hafta önce teknik dallarda ödüllerin dağıtılmasıyla başlayan süreç de tamamlanmış oldu.

    Geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre ödüllerinde olduğu gibi Emmyler'de de kazananlar yine olağan şüphelilerdi. Drama tarafında Succession ödülleri süpürken, komedi tarafında ön plana çıkan yapım The Bear oldu. Mini dizi kategorisinde de Hollywood Yabancı Basın Birliği ile Televizyon Akademisi'nin tercihleri örtüştü ve Altın Küre'de kazanan Beef, Emmy'de de rakiplerine üstünlük sağladı.

    Son yıllarda Netflix ve Amazon gibi dijital platformların domine etmeye başladığı televizyon ödüllerinde son dönemde yeniden konvansiyonel TV kanallarının ön plana çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Succession (HBO) da The Bear (FX) da Amerikan kablolu kanallarına ait yapımlar.

    75. Emmy Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları

    2024 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    En İyi Dizi - Drama

    Kazanan: Succession

    Andor
    Better Call Saul
    The Crown
    House of the Dragon
    The Last of Us
    The White Lotus
    Yellowjackets

    En İyi Dizi - Komedi

    Kazanan: The Bear

    Abbott Elementary
    Barry
    Jury Duty
    The Marvelous Mrs Maisel
    Only Murders In The Building
    Ted Lasso
    Wednesday

    En İyi Mini Dizi ya da Antoloji Dizisi

    Kazanan: Beef

    Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
    Daisy Jones & The Six
    Fleishman Is In Trouble
    Obi-Wan Kenobi

    En İyi Talk Show

    Kazanan: The Daily Show With Trevor Noah

    Jimmy Kimmel Live
    Late Night With Seth Meyers
    The Late Show With Stephen Colbert
    The Problem With Jon Stewart

    En İyi Reality Yarışması

    Kazanan: RuPaul's Drag Race

    The Amazing Race
    Survivor
    Top Chef
    The Voice

    En İyi Kurmaca Şov Programı

    Kazanan: Last Week Tonight With John Oliver

    A Black Lady Sketch Show
    Saturday Night Live

    En İyi Canlı Şov Programı

    Kazanan: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

    The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
    Chris Rock: Selective Outrage
    The Oscars
    75th Annual Tony Awards

    En İyi Erkek Oyuncu - Drama

    Kazanan: Kieran Culkin - Succession

    Jeff Bridges - The Old Man
    Brian Cox - Succession
    Bob Odenkirk - Better Call Saul
    Pedro Pascal - The Last of Us
    Jeremy Strong - Succession

    En İyi Kadın Oyuncu - Drama

    Kazanan: Sarah Snook - Succession

    Sharon Horgan - Bad Sisters
    Melanie Lynskey - Yellowjackets
    Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
    Bella Ramsey - The Last of Us
    Keri Russell - The Diplomat

    En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

    Kazanan: Jeremy Allen White - The Bear

    Bill Hader - Barry
    Jason Segel - Shrinking
    Martin Short - Only Murders In The Building
    Jason Sudeikis - Ted Lasso

    En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

    Kazanan: Quinta Brunson - Abbott Elementary

    Christina Applegate - Dead To Me
    Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel
    Natasha Lyonne - Poker Face
    Jenna Ortega - Wednesday

    En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

    Kazanan: Steven Yeun - Beef

    Taron Egerton - Black Bird
    Kumail Nanjiani - Welcome To Chippendales
    Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
    Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story
    Michael Shannon - George & Tammy

    En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

    Kazanan: Ali Wong - Beef

    Lizzy Caplan - Fleishman Is In Trouble
    Jessica Chastain - George & Tammy
    Dominique Fishback - Swarm
    Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things
    Riley Keough - Daisy Jones & The Six

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Drama

    Kazanan: Matthew Macfadyen - Succession

    F Murray Abraham - The White Lotus
    Nicholas Braun - Succession
    Michael Imperioli - The White Lotus
    Theo James - The White Lotus
    Alan Ruck - Succession
    Will Sharp - The White Lotus
    Alexander Skarsgård - Succession

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama

    Kazanan: Jennifer Coolidge - The White Lotus

    Elizabeth Debicki - The Crown
    Meghann Fahy - The White Lotus
    Sabrina Impacciatore - The White Lotus
    Aubrey Plaza - The White Lotus
    Rhea Seehorn - Better Call Saul
    J Smith-Cameron - Succession
    Simona Tabasco - The White Lotus

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi

    Kazanan: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

    Anthony Carrigan - Barry
    Phil Dunster - Ted Lasso
    Brett Goldstein - Ted Lasso
    James Marsden - Jury Duty
    Tyler James Williams - Abbott Elementary
    Henry Winkler - Barry

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi

    Kazanan: Ayo Edebiri - The Bear

    Alex Borstein - The Marvelous Mrs Maisel
    Janelle James - Abbott Elementary
    Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
    Juno Temple - Ted Lasso
    Hannah Waddingham - Ted Lasso
    Jessica Williams - Shrinking

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

    Kazanan: Paul Walter Hauser - Black Bird

    Murray Bartlett - Welcome to Chippendales
    Richard Jenkins - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
    Joseph Lee - Beef
    Ray Liotta - Black Bird
    Young Mazino - Beef
    Jesse Plemons - Love & Death

    En İyi Yardımcı Kadın  Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

    Kazanan: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

    Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales
    Maria Bello - Beef
    Claire Danes - Fleishman Is in Trouble
    Juliette Lewis - Welcome to Chippendales
    Camila Morrone - Daisy Jones & the Six
    Merritt Wever - Tiny Beautiful Things

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi sucuk markaları küfür eden birini dövmenin cezası önceden oluşturulmuş sanal gerçeklik kareleri keyfi plaka değişikliği arabanın altından su damlaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız