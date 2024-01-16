75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre ödüllerinde olduğu gibi Emmyler'de de kazananlar yine olağan şüphelilerdi. Drama tarafında Succession ödülleri süpürken, komedi tarafında ön plana çıkan yapım The Bear oldu. Mini dizi kategorisinde de Hollywood Yabancı Basın Birliği ile Televizyon Akademisi'nin tercihleri örtüştü ve Altın Küre'de kazanan Beef, Emmy'de de rakiplerine üstünlük sağladı.
Son yıllarda Netflix ve Amazon gibi dijital platformların domine etmeye başladığı televizyon ödüllerinde son dönemde yeniden konvansiyonel TV kanallarının ön plana çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Succession (HBO) da The Bear (FX) da Amerikan kablolu kanallarına ait yapımlar.
75. Emmy Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları
En İyi Dizi - Drama
Kazanan: Succession
Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
The White Lotus
Yellowjackets
En İyi Dizi - Komedi
Kazanan: The Bear
Abbott Elementary
Barry
Jury Duty
The Marvelous Mrs Maisel
Only Murders In The Building
Ted Lasso
Wednesday
En İyi Mini Dizi ya da Antoloji Dizisi
Kazanan: Beef
Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daisy Jones & The Six
Fleishman Is In Trouble
Obi-Wan Kenobi
En İyi Talk Show
Kazanan: The Daily Show With Trevor Noah
Jimmy Kimmel Live
Late Night With Seth Meyers
The Late Show With Stephen Colbert
The Problem With Jon Stewart
En İyi Reality Yarışması
Kazanan: RuPaul's Drag Race
The Amazing Race
Survivor
Top Chef
The Voice
En İyi Kurmaca Şov Programı
Kazanan: Last Week Tonight With John Oliver
A Black Lady Sketch Show
Saturday Night Live
En İyi Canlı Şov Programı
Kazanan: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium
The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna
Chris Rock: Selective Outrage
The Oscars
75th Annual Tony Awards
En İyi Erkek Oyuncu - Drama
Kazanan: Kieran Culkin - Succession
Jeff Bridges - The Old Man
Brian Cox - Succession
Bob Odenkirk - Better Call Saul
Pedro Pascal - The Last of Us
Jeremy Strong - Succession
En İyi Kadın Oyuncu - Drama
Kazanan: Sarah Snook - Succession
Sharon Horgan - Bad Sisters
Melanie Lynskey - Yellowjackets
Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell - The Diplomat
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi
Kazanan: Jeremy Allen White - The Bear
Bill Hader - Barry
Jason Segel - Shrinking
Martin Short - Only Murders In The Building
Jason Sudeikis - Ted Lasso
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi
Kazanan: Quinta Brunson - Abbott Elementary
Christina Applegate - Dead To Me
Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi
Kazanan: Steven Yeun - Beef
Taron Egerton - Black Bird
Kumail Nanjiani - Welcome To Chippendales
Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story
Michael Shannon - George & Tammy
En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi
Kazanan: Ali Wong - Beef
Lizzy Caplan - Fleishman Is In Trouble
Jessica Chastain - George & Tammy
Dominique Fishback - Swarm
Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things
Riley Keough - Daisy Jones & The Six
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Drama
Kazanan: Matthew Macfadyen - Succession
F Murray Abraham - The White Lotus
Nicholas Braun - Succession
Michael Imperioli - The White Lotus
Theo James - The White Lotus
Alan Ruck - Succession
Will Sharp - The White Lotus
Alexander Skarsgård - Succession
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama
Kazanan: Jennifer Coolidge - The White Lotus
Elizabeth Debicki - The Crown
Meghann Fahy - The White Lotus
Sabrina Impacciatore - The White Lotus
Aubrey Plaza - The White Lotus
Rhea Seehorn - Better Call Saul
J Smith-Cameron - Succession
Simona Tabasco - The White Lotus
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi
Kazanan: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
Anthony Carrigan - Barry
Phil Dunster - Ted Lasso
Brett Goldstein - Ted Lasso
James Marsden - Jury Duty
Tyler James Williams - Abbott Elementary
Henry Winkler - Barry
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi
Kazanan: Ayo Edebiri - The Bear
Alex Borstein - The Marvelous Mrs Maisel
Janelle James - Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary
Juno Temple - Ted Lasso
Hannah Waddingham - Ted Lasso
Jessica Williams - Shrinking
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi
Kazanan: Paul Walter Hauser - Black Bird
Murray Bartlett - Welcome to Chippendales
Richard Jenkins - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Joseph Lee - Beef
Ray Liotta - Black Bird
Young Mazino - Beef
Jesse Plemons - Love & Death
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi
Kazanan: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales
Maria Bello - Beef
Claire Danes - Fleishman Is in Trouble
Juliette Lewis - Welcome to Chippendales
Camila Morrone - Daisy Jones & the Six
Merritt Wever - Tiny Beautiful Things
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.