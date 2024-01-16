75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Tam Boyutta Gör Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Böylece iki hafta önce teknik dallarda ödüllerin dağıtılmasıyla başlayan süreç de tamamlanmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre ödüllerinde olduğu gibi Emmyler'de de kazananlar yine olağan şüphelilerdi. Drama tarafında Succession ödülleri süpürken, komedi tarafında ön plana çıkan yapım The Bear oldu. Mini dizi kategorisinde de Hollywood Yabancı Basın Birliği ile Televizyon Akademisi'nin tercihleri örtüştü ve Altın Küre'de kazanan Beef, Emmy'de de rakiplerine üstünlük sağladı.

The Last of Us dizisi Emmy ödüllerini topladı 1 hf. önce eklendi

Son yıllarda Netflix ve Amazon gibi dijital platformların domine etmeye başladığı televizyon ödüllerinde son dönemde yeniden konvansiyonel TV kanallarının ön plana çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Succession (HBO) da The Bear (FX) da Amerikan kablolu kanallarına ait yapımlar.

75. Emmy Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları

Tam Boyutta Gör

En İyi Dizi - Drama

Kazanan: Succession

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

En İyi Dizi - Komedi

Kazanan: The Bear

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

En İyi Mini Dizi ya da Antoloji Dizisi

Kazanan: Beef

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & The Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

En İyi Talk Show

Kazanan: The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

En İyi Reality Yarışması

Kazanan: RuPaul's Drag Race

The Amazing Race

Survivor

Top Chef

The Voice

En İyi Kurmaca Şov Programı

Kazanan: Last Week Tonight With John Oliver

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live

En İyi Canlı Şov Programı

Kazanan: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

The Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring Rihanna

Chris Rock: Selective Outrage

The Oscars

75th Annual Tony Awards

En İyi Erkek Oyuncu - Drama

Kazanan: Kieran Culkin - Succession

Jeff Bridges - The Old Man

Brian Cox - Succession

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Pedro Pascal - The Last of Us

Jeremy Strong - Succession

En İyi Kadın Oyuncu - Drama

Kazanan: Sarah Snook - Succession

Sharon Horgan - Bad Sisters

Melanie Lynskey - Yellowjackets

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi

Kazanan: Jeremy Allen White - The Bear

Bill Hader - Barry

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders In The Building

Jason Sudeikis - Ted Lasso

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi

Kazanan: Quinta Brunson - Abbott Elementary

Christina Applegate - Dead To Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

Kazanan: Steven Yeun - Beef

Taron Egerton - Black Bird

Kumail Nanjiani - Welcome To Chippendales

Evan Peters - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon - George & Tammy

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

Kazanan: Ali Wong - Beef

Lizzy Caplan - Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain - George & Tammy

Dominique Fishback - Swarm

Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things

Riley Keough - Daisy Jones & The Six

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Drama

Kazanan: Matthew Macfadyen - Succession

F Murray Abraham - The White Lotus

Nicholas Braun - Succession

Michael Imperioli - The White Lotus

Theo James - The White Lotus

Alan Ruck - Succession

Will Sharp - The White Lotus

Alexander Skarsgård - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama

Kazanan: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Elizabeth Debicki - The Crown

Meghann Fahy - The White Lotus

Sabrina Impacciatore - The White Lotus

Aubrey Plaza - The White Lotus

Rhea Seehorn - Better Call Saul

J Smith-Cameron - Succession

Simona Tabasco - The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Komedi

Kazanan: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Anthony Carrigan - Barry

Phil Dunster - Ted Lasso

Brett Goldstein - Ted Lasso

James Marsden - Jury Duty

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Henry Winkler - Barry

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Komedi

Kazanan: Ayo Edebiri - The Bear

Alex Borstein - The Marvelous Mrs Maisel

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Juno Temple - Ted Lasso

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Jessica Williams - Shrinking

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

Kazanan: Paul Walter Hauser - Black Bird

Murray Bartlett - Welcome to Chippendales

Richard Jenkins - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Joseph Lee - Beef

Ray Liotta - Black Bird

Young Mazino - Beef

Jesse Plemons - Love & Death

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Mini Dizi ya da TV Filmi

Kazanan: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Annaleigh Ashford - Welcome to Chippendales

Maria Bello - Beef

Claire Danes - Fleishman Is in Trouble

Juliette Lewis - Welcome to Chippendales

Camila Morrone - Daisy Jones & the Six

Merritt Wever - Tiny Beautiful Things

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