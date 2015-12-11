73. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

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Yılın son ayına girmemizle birlikte Hollywood'daki geleneksel ödül sezonu da tam anlamıyla başladı. Sinema ve televizyon oyuncularının oylarıyla belirlenen Oyuncular Birliği (Screen Actors Guild) adaylarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, bugün de 73. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri için açıklanan adaylar, yine sürprizlerle ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Ödül sezonunda etkili olması beklenen birçok film ve oyuncu, adaylar arasında kendilerine yer bulamazken, pek şans verilmeyen bazı isimler sürpriz adaylıklar kapmayı başardı.
HFPA üyelerinden en büyük desteği, en iyi film dahil olmak üzere beş dalda aday gösterilen Carol aldı. Carol'ın ardından en çok adaylığı alan filmler, her biri dört dalda aday gösterilen; The Revenant, Steve Jobs ve The Big Short oldu. Bu yılki Oscar yarışının önemli adayları arasında yer alan The Hateful Eight'in ana dallarda sadece bir adaylık, toplamda da üç adaylık alabilmesi ise en dikkat çekici hayal kırıklığı oldu.
Altın Küre adaylıklarından dikkat çeken bir diğer konu da, Mad Max: Fury Road ve Marslı'nın önemli adaylıklar alması oldu. Oscar adaylarını seçen Akademi üyeleri tarafından pek dikkate alınmayan bilim-kurgu filmlerinin aldığı bu sürpriz adaylıklar, yıllardır ödül sezonunda göz ardı edilen bilim-kurgu filmleri için oldukça önemli bir başarı.
Televizyon adaylıklarına geldiğimizde ise, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin her zaman olduğu gibi bu yıl da yeni dizilere öncelik verdiğini söylemek mümkün. Drama ve komedi/müzikal kategorilerinde en iyi dizi ödülüne aday gösterilen 11 dizinin 7'sini bu sezon başlayan yeni diziler oluşturdu.
Bunun yanı sıra Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların birçok kanaldan daha fazla adaylık alması, online dizi kavramanın artık kabul gördüğünü gösterdi. Üstelik tam dokuz dalda adaylık kazanan Netflix, bugüne kadar dizi ödüllerini domine eden HBO'yu geride bırakarak en çok adaylık kazanan kanal olmayı da başardı. 73. Altın Küre Ödülleri'nin aday listesi şöyle:
En İyi Film / Drama
Carol
Mad Max: Fury RoadThe Revenant
Room
Spotlight
En İyi Film / Komedi veya Müzikal
The Big ShortJoy
The Martian
Spy
Trainwreck
En İyi Yönetmen
Todd Haynes - CarolAlejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max Fury Road
Ridley Scott - The Martian
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Bryan Cranston - TrumboLeonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Will Smith - Concussion
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Cate Blanchett - CarolBrie Larson - Room
Rooney Mara - Carol
Saoirse Ronan - Brooklyn
Alicia Vikander - The Danish Girl
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Christian Bale - The Big ShortSteve Carell - The Big Short
Matt Damon - The Martian
Al Pacino - Danny Collins
Mark Ruffalo - Infinitely Polar Bear
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Jennifer Lawrence - JoyMelissa McCarthy - Spy
Amy Schumer - Trainwreck
Maggie Smith - The Lady In The Van
Lily Tomlin - Grandma
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Paul Dano - Love & MercyIdris Elba - Beasts Of No Nation
Mark Rylance - Bridge Of Spies
Michael Shannon - 99 Homes
Sylvester Stallone - Creed
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jane Fonda - YouthJennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Helen Mirren - Trumbo
Alicia Vikander - Ex Machina
Kate Winslet - Steve Jobs
En İyi Senaryo
Adam McKay & Charles Randolph - Big ShortQuentin Tarantino - The Hateful Eight
Emma Donoghue - Room
Thomas McCarthy - Spotlight
Aaron Sorkin - Steve Jobs
En İyi Animasyon Film
AnomalisaThe Good Dinosaur
Inside Out
The Peanuts Movie
Shaun The Sheep Movie
En İyi Orijinal Şarkı
Love Me Like You Do - 50 Shades Of GreyOne Kind Of Love - Love & Mercy
See You Again - Furious 7
Simple Song No. 3 - Youth
Writing’s On The Wall - Spectre
En İyi Orijinal Müzik
Carter Burwell - CarolAlexandre Desplat - The Danish Girl
Ennio Morricone - The Hateful Eight
Daniel Pemberton - Steve Jobs
Ryuichi Sakamoto & Alva Noto - The Revenant
Yabancı Dilde En İyi Film
The Brand New TestamentThe Club
The Fencer
Mustang
Son Of Saul
Televizyon adaylıkları:
En İyi Dizi / Drama
EmpireGame Of Thrones
Mr. Robot
Narcos
Outlander
En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal
CasualMozart In The Jungle
Orange Is The New Black
Silicon Valley
Transparent
Veep
En İyi Erkek Oyuncu / DramaJon Hamm - Mad Men
Rami Malek - Mr. Robot
Wagner Moura - Narcos
Bob Odenkirk - Better Call Saul
Liev Schreiber - Ray Donovan
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Caitriona Balfe - OutlanderViola Davis - How To Get Away With Murder
Eva Green - Penny Dreadful
Taraji P Henson - Empire
Robin Wright - House Of Cards
Aziz Ansari - Master Of None
Gael Garcia Bernal - Mozart in the Jungle
Rob Lowe - The Grinder
Patrick Stewart - Blunt Talk
Jeffrey Tambor - Transparent
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya MüzikalRachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend
Jamie Lee Curtis - Scream Queens
Julia Louis-Dreyfus - Veep
Gina Rodriguez - Jane The Virgin
Lily Tomlin - Grace & Frankie
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Uzo Aduba - Orange Is The New BlackJoanne Froggatt - Downton Abbey
Regina King - American Crime
Judith Light - Transparent
Maura Tierney - The Affair
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alan Cumming - The Good WifeDamian Lewis - Wolf Hall
Ben Mendelsohn - Bloodline
Tobias Menzies - Outlander
Christian Slater - Mr. Robot
En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi
American CrimeAmerican Horror Story: Hotel
Fargo
Flesh & Bone
Wolf Hall
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Kristen Dunst - Fargo
Lady Gaga - American Horror Story: Hotel
Sarah Hay - Flesh & BoneFelicity Huffman - American Crime
Queen Latifah - Bessie
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon FilmiIdris Elba - Luther
Oscar Isaac - Show Me A Hero
David Oyelowo - Nightingale
Mark Rylance - Wolf Hall
Patrick Wilson - Fargo
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Adam 2 kez kazandı zaten
Eva Green - Penny Dreadful
Mad Max: Fury Road (en iyi film ve yönetmen adaylıkları)
Idris Elba - Beasts Of No Nation
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The Walking Dead
Unbreakable Kimmy Schmidt
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