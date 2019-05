73. Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı

Yılın son ayına girmemizle birlikte Hollywood'daki geleneksel ödül sezonu da tam anlamıyla başladı. Sinema ve televizyon oyuncularının oylarıyla belirlenen Oyuncular Birliği (Screen Actors Guild) adaylarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, bugün de 73. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri için açıklanan adaylar, yine sürprizlerle ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Ödül sezonunda etkili olması beklenen birçok film ve oyuncu, adaylar arasında kendilerine yer bulamazken, pek şans verilmeyen bazı isimler sürpriz adaylıklar kapmayı başardı.

HFPA üyelerinden en büyük desteği, en iyi film dahil olmak üzere beş dalda aday gösterilen Carol aldı. Carol'ın ardından en çok adaylığı alan filmler, her biri dört dalda aday gösterilen; The Revenant, Steve Jobs ve The Big Short oldu. Bu yılki Oscar yarışının önemli adayları arasında yer alan The Hateful Eight'in ana dallarda sadece bir adaylık, toplamda da üç adaylık alabilmesi ise en dikkat çekici hayal kırıklığı oldu.

Altın Küre adaylıklarından dikkat çeken bir diğer konu da, Mad Max: Fury Road ve Marslı'nın önemli adaylıklar alması oldu. Oscar adaylarını seçen Akademi üyeleri tarafından pek dikkate alınmayan bilim-kurgu filmlerinin aldığı bu sürpriz adaylıklar, yıllardır ödül sezonunda göz ardı edilen bilim-kurgu filmleri için oldukça önemli bir başarı.

Televizyon adaylıklarına geldiğimizde ise, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin her zaman olduğu gibi bu yıl da yeni dizilere öncelik verdiğini söylemek mümkün. Drama ve komedi/müzikal kategorilerinde en iyi dizi ödülüne aday gösterilen 11 dizinin 7'sini bu sezon başlayan yeni diziler oluşturdu.

Bunun yanı sıra Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların birçok kanaldan daha fazla adaylık alması, online dizi kavramanın artık kabul gördüğünü gösterdi. Üstelik tam dokuz dalda adaylık kazanan Netflix, bugüne kadar dizi ödüllerini domine eden HBO'yu geride bırakarak en çok adaylık kazanan kanal olmayı da başardı. 73. Altın Küre Ödülleri'nin aday listesi şöyle:

En İyi Film / Drama



Carol

Mad Max: Fury Road





En İyi Film / Komedi veya Müzikal



The Big Short



Trainwreck

En İyi Yönetmen



Todd Haynes - Carol

Ridley Scott - The Martian

En İyi Erkek Oyuncu / Drama



Bryan Cranston - Trumbo







En İyi Kadın Oyuncu / Drama



Cate Blanchett - Carol



Alicia Vikander - The Danish Girl

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal



Christian Bale - The Big Short







En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal



Jennifer Lawrence - Joy



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Paul Dano - Love & Mercy

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Jane Fonda - Youth

En İyi Senaryo



Adam McKay & Charles Randolph - Big Short

Aaron Sorkin - Steve Jobs

En İyi Animasyon Film



Anomalisa

Shaun The Sheep Movie

En İyi Orijinal Şarkı



Love Me Like You Do - 50 Shades Of Grey

Writing’s On The Wall - Spectre

En İyi Orijinal Müzik



Carter Burwell - Carol

Yabancı Dilde En İyi Film



The Brand New Testament

Televizyon adaylıkları:





En İyi Dizi / Drama

Empire



Outlander





En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal



Casual

Veep





En İyi Erkek Oyuncu / Drama



En İyi Kadın Oyuncu / Drama



Caitriona Balfe - Outlander





En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal

Lily Tomlin - Grace & Frankie

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Uzo Aduba - Orange Is The New Black

Maura Tierney - The Affair

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alan Cumming - The Good Wife

Christian Slater - Mr. Robot

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi



American Crime

Wolf Hall

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi



Kristen Dunst - Fargo

Lady Gaga - American Horror Story: Hotel



Sarah Hay - Flesh & Bone



Queen Latifah - Bessie

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi





