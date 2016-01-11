73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Haber Editörü
Hem sinema hem de dizi dünyası için en prestijli ödüller arasında yer alan Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen töreni, cesur şakalarıyla tanınan ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais sundu. Gervais'in nükteli şakalarıyla renklenen gecede, en iyi film ödüllerini kazananlar Diriliş (The Revenant) ve Marslı (The Martian) olurken, televizyon kategorilerinde büyük ödüller Mr. Robot ve Mozart in the Jungle'a gitti.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ve Oscar Ödülleri'ne kıyasla sürprizlere çok daha açık olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl da birçok sürprize sahne oldu. Oscar yarışında kazanacakların en büyük göstergelerinden biri olan Altın Küre Ödülleri sonrası Oscar yarışındaki bazı favoriler yerini daha da sağlamlaştırırken, bazı kategorilerde dengeler değişmiş oldu.
Televizyon kategorilerinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin tercihi genellikle yeni dizilerden ve daha önce Altın Küre almamış adaylardan yana oldu. Bu yıl Emmy ödüllerini adeta silip süpüren Game of Thrones, Altın Küre Ödülleri'nde ise Mr. Robot'un gölgesinde kaldı.
Her yıl, sinemaya önemli katkılar sağlayan usta isimleri onurlandırmak için dağıtılan Cecil B. DeMille Ödülü'nün bu yılki sahibi ise, 40 yıllık kariyeri boyunca unutulmaz performanslara imza atan Denzel Washington oldu.
En İyi Film / DramaThe Revenant
En İyi Film / Komedi veya Müzikal
The Martian
En İyi YönetmenAlejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant
En İyi Erkek Oyuncu / DramaLeonardo DiCaprio - The Revenant
En İyi Kadın Oyuncu / DramaBrie Larson - Room
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya MüzikalMatt Damon - The Martian
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Jennifer Lawrence - Joy
En İyi Yardımcı Erkek OyuncuSylvester Stallone - Creed
En İyi Yardımcı Kadın OyuncuKate Winslet - Steve Jobs
En İyi Senaryo
Aaron Sorkin - Steve Jobs
En İyi Animasyon FilmInside Out
En İyi Orijinal Şarkı
Writing’s On The Wall - Spectre
En İyi Orijinal MüzikEnnio Morricone - The Hateful Eight
Yabancı Dilde En İyi Film
Son of Saul (Macaristan)
Televizyon kategorilerindeki kazananlar:
En İyi Dizi / DramaMr. Robot
En İyi Dizi / Komedi veya MüzikalMozart In The Jungle
En İyi Erkek Oyuncu / DramaJon Hamm - Mad Men
En İyi Kadın Oyuncu / DramaTaraji P Henson - Empire
Gael Garcia Bernal - Mozart in the Jungle
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya MüzikalRachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Maura Tierney - The Affair
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Christian Slater - Mr. Robot
En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Wolf Hall
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Lady Gaga - American Horror Story: Hotel
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon FilmiOscar Isaac - Show Me A Hero
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Mad Max filminin ödül almaması güzel olmuş.
The Martian
Çok fazla gülmüştüm bu filmde kesinlikle haketti ödülü
Lady Gaga'ya bile ödül verdiler.
Lady gagama bak senn
Lady gagama bak senn