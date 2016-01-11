Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film ödülü The Revenant'a gitti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
14
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hem sinema hem de dizi dünyası için en prestijli ödüller arasında yer alan Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen töreni, cesur şakalarıyla tanınan ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais sundu. Gervais'in nükteli şakalarıyla renklenen gecede, en iyi film ödüllerini kazananlar Diriliş (The Revenant) ve Marslı (The Martian) olurken, televizyon kategorilerinde büyük ödüller Mr. Robot ve Mozart in the Jungle'a gitti.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ve Oscar Ödülleri'ne kıyasla sürprizlere çok daha açık olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl da birçok sürprize sahne oldu. Oscar yarışında kazanacakların en büyük göstergelerinden biri olan Altın Küre Ödülleri sonrası Oscar yarışındaki bazı favoriler yerini daha da sağlamlaştırırken, bazı kategorilerde dengeler değişmiş oldu.
Televizyon kategorilerinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin tercihi genellikle yeni dizilerden ve daha önce Altın Küre almamış adaylardan yana oldu. Bu yıl Emmy ödüllerini adeta silip süpüren Game of Thrones, Altın Küre Ödülleri'nde ise Mr. Robot'un gölgesinde kaldı.
Her yıl, sinemaya önemli katkılar sağlayan usta isimleri onurlandırmak için dağıtılan Cecil B. DeMille Ödülü'nün bu yılki sahibi ise, 40 yıllık kariyeri boyunca unutulmaz performanslara imza atan Denzel Washington oldu.
En İyi Film / Drama
The Revenant
  
En İyi Film / Komedi veya Müzikal
The Martian
En İyi Yönetmen
Alejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Leonardo DiCaprio - The Revenant
  
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Brie Larson - Room
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Matt Damon - The Martian
  
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Jennifer Lawrence - Joy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sylvester Stallone - Creed
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kate Winslet - Steve Jobs
En İyi Senaryo
Aaron Sorkin - Steve Jobs
En İyi Animasyon Film
Inside Out
En İyi Orijinal Şarkı 
Writing’s On The Wall - Spectre
En İyi Orijinal Müzik
Ennio Morricone - The Hateful Eight
Yabancı Dilde En İyi Film
Son of Saul (Macaristan)
73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon kategorilerindeki kazananlar:
   
En İyi Dizi / Drama
Mr. Robot
  
En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal 
Mozart In The Jungle
  
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Jon Hamm - Mad Men
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Taraji P Henson - Empire
  
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Gael Garcia Bernal - Mozart in the Jungle
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal
Rachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Maura Tierney - The Affair
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Christian Slater - Mr. Robot
En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi 
Wolf Hall

En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Lady Gaga - American Horror Story: Hotel
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Oscar Isaac - Show Me A Hero
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eyoruk 3 yıl
Türkçe olarak altyazı ya da cevırı nereden ızleyebılırız tekrar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
verdi001 3 yıl
Sanki Leonardo dicaprio bu defa alacak oscarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
Game of thrones bu yıl hak etmişti ama mr.robot gobo5bir diziye verdiler ödülü. Ayrıca Martian'ın ödül almasına şaşırıyorum ben. Oscar'da eli boş döner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
verdi001 3 yıl
Hım yanlış okumuşum dicaprio bu defa almalı artık oscarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
verdi001 3 yıl
Oscar ödülleri ne zaman verildi ya???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Ennio Morricone kesinlikle adı altın harflerle yazılması gereken bir sanatçı. Son derece haklı bir ödül olmuş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Hak edenler kazanmış görünüyor. Di Caprio'ya bu sefer oscar ı versinler bir zahmet. Bu yıl rakabet edecek hiçbir performans yok (şuanlık)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alex Higgins 3 yıl
Narcos nerede wagner nerede eyy goldın glob
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Mad Max filminin ödül almaması güzel olmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turin Turambar. 3 yıl
En İyi Film / Komedi veya Müzikal
The Martian

Çok fazla gülmüştüm bu filmde kesinlikle haketti ödülü
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Caped Vigilante 3 yıl
DiCaprio ve Ennio Morricone sonuna kadar hak ettiler. Narcos'a ödülü vermeliydiler. Çok yanlış yaptı Golden Globe.

Lady Gaga'ya bile ödül verdiler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaymekHoldem 3 yıl Caped Vigilante
Caped Vigilante
DiCaprio ve Ennio Morricone sonuna kadar hak ettiler. Narcos'a ödülü vermeliydiler. Çok yanlış yaptı Golden Globe.

Lady Gaga'ya bile ödül verdiler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Lady gagama bak senn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaymekHoldem 3 yıl Caped Vigilante
Caped Vigilante
DiCaprio ve Ennio Morricone sonuna kadar hak ettiler. Narcos'a ödülü vermeliydiler. Çok yanlış yaptı Golden Globe.

Lady Gaga'ya bile ödül verdiler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Lady gagama bak senn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3187 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
73. Altın Küre Ödülleri, Altın Küre ve
5 etiket daha sinema Altın Küre Ödülleri kazananlar Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2016 model Samsung Galaxy A Serisi Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Apple, News uygulamasını kaç kişinin kullandığını bilmiyor 3 yıl TP-Link, Neffos serisine ait ilk akıllı telefonları C5L, C5, ve C5 Max'ı tanıttı 3 yıl IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde 3 yıl Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de 3 yıl Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor 3 yıl MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında 3 yıl Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü 3 yıl Galaxy S7, Snapdragon 820 çipsetiyle AnTuTu'da göründü 3 yıl Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu 3 yıl 4000Watt güç kaynağı isteyen? 3 yıl Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk 3 yıl WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor 3 yıl Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı 3 yıl HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor 3 yıl Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin 3 yıl Ford, giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışıyor 3 yıl Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek 3 yıl Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı 3 yıl Xiaomi Redmi 3 resmi: En ucuza en iyisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN 73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Sonraki Lüks arayanlara altın kaplama Nokia 230 3 yıl Age of Wushu Dynasty mobilde 3 yıl BlackBerry Priv'e sanal uzman 3 yıl Alternatif Facebook uygulaması Folio, bataryanızı koruyor 3 yıl Samsung'dan modüler televizyon konsepti 3 yıl Müzisyenler için iPad ile Gitar kullanımı ve fazlası bu video rehberde 3 yıl Juniper Networks, güvenlik duvarlarındaki açığı için yeni bir yama yayımladı 3 yıl OCZ, maliyet odaklı Trion serisine devam ediyor 3 yıl ZTE Nubia Z11 ön paneli sızdırıldı 3 yıl 6 mm kalınlığındaki "kağıt kamera" 28 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor 3 yıl Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin 3 yıl Facebook Messenger'ın Mac uygulaması ortaya çıktı 3 yıl Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor 3 yıl Twitter hisseleri, haftayı tarihi düşüşle kapattı 3 yıl Dünyanın en küçük yakıt hücreli şarj istasyonu: Jaq 3 yıl 80'li yıllardaki teknoloji devrimine yakından bakış 3 yıl Kingston'dan işletmelere yönelik KC400 SSD serisi 3 yıl EVGA resmen dizüstü pazarında 3 yıl Misfit'ten bu kez fitness kulaklığı 3 yıl OCZ NVM Express RevoDrive 400 SSD serisi, CES 2016 fuarında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim