73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hem sinema hem de dizi dünyası için en prestijli ödüller arasında yer alan Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen töreni, cesur şakalarıyla tanınan ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais sundu. Gervais'in nükteli şakalarıyla renklenen gecede, en iyi film ödüllerini kazananlar Diriliş (The Revenant) ve Marslı (The Martian) olurken, televizyon kategorilerinde büyük ödüller Mr. Robot ve Mozart in the Jungle'a gitti.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ve Oscar Ödülleri'ne kıyasla sürprizlere çok daha açık olan Altın Küre Ödülleri, bu yıl da birçok sürprize sahne oldu. Oscar yarışında kazanacakların en büyük göstergelerinden biri olan Altın Küre Ödülleri sonrası Oscar yarışındaki bazı favoriler yerini daha da sağlamlaştırırken, bazı kategorilerde dengeler değişmiş oldu.

Televizyon kategorilerinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin tercihi genellikle yeni dizilerden ve daha önce Altın Küre almamış adaylardan yana oldu. Bu yıl Emmy ödüllerini adeta silip süpüren Game of Thrones, Altın Küre Ödülleri'nde ise Mr. Robot'un gölgesinde kaldı.

Her yıl, sinemaya önemli katkılar sağlayan usta isimleri onurlandırmak için dağıtılan Cecil B. DeMille Ödülü'nün bu yılki sahibi ise, 40 yıllık kariyeri boyunca unutulmaz performanslara imza atan Denzel Washington oldu.

En İyi Film / Drama





En İyi Film / Komedi veya Müzikal

En İyi Yönetmen

En İyi Erkek Oyuncu / Drama





En İyi Kadın Oyuncu / Drama

En İyi Erkek Oyuncu / Komedi veya Müzikal





En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal



Jennifer Lawrence - Joy

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Senaryo

Aaron Sorkin - Steve Jobs

En İyi Animasyon Film

En İyi Orijinal Şarkı

Writing’s On The Wall - Spectre

En İyi Orijinal Müzik

Yabancı Dilde En İyi Film

Son of Saul (Macaristan)

Televizyon kategorilerindeki kazananlar:





En İyi Dizi / Drama





En İyi Dizi / Komedi veya Müzikal





En İyi Erkek Oyuncu / Drama



En İyi Kadın Oyuncu / Drama





En İyi Kadın Oyuncu / Komedi veya Müzikal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Maura Tierney - The Affair

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Christian Slater - Mr. Robot

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi

Wolf Hall





En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi

Lady Gaga - American Horror Story: Hotel

En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya Televizyon Filmi

